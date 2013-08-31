Sony'nin beklenen akıllı cep telefonu aksesuarları hakkında yeni bilgiler

Haber Editörü
Sony'nin 4 Eylül tarihinde yapacağı etkinlik kapsamında Honami Z1 isimli akıllı cep telefonu ile duyuracağı lens-kamera ürünleri hakkında yeni bilgilerin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde EspressON adıyla geleceği söylenen aparatlar, bugün gelen bilgiye göre ise akıllı telefon anlamına gelen 'Smart Phone' ve firmanın fotoğraf makinelerini karşılayan 'Cyber-Shot' kelimelerinin birleşiminden oluşan 'Smart Shot' adıyla karşımıza çıkacaklar.
iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları ile Playmemories isimli uygulama ve Wi-Fi / NFC kablosuz bağlantı teknolojileri üzerinden iletişim kuracak ürünler, bildiğiniz gibi QX10 ve QX100 olmak üzere iki farklı model olarak satışa sunulacaklar. QX10 teknik olarak Sony WX150 fotoğraf makinesi içerisinde kullanılan 1/2.3-inç 18MP CMOS sensöre ve f/3,3-5.9 diyafram aralığına sahip lense, QX100 ise Sony RX100MII fotoğraf makinesi içerisinde kullanılan 20.2 MP 1-inç arka aydınlatmalı Exmor R CMOS sensöre ve Zeiss marka bir lense sahip olacak. Gelen yeni bilgiler doğrultusunda gövdeleri içerisinde dahili görüntü sabitleme teknolojisinin bulunacağı ve ayrıca Full HD 1080 / 30P MP4 formatında video çekimi yapabileceği belirtilen ürünler, farklı renk seçenekleriyle de satın alınabilecekler ve depolama tarafında Memory Stick Micro hafıza kartlarını kullanacaklar.
Fiyat konusu tam olarak netleşmeyen ürünlerden Sony Smart Shot QX10 200$, QX100 modelinin ise 450$ fiyat etiketiyle piyasaya sunulacağı tahmin ediliyor.
Güncelleme: QX100 modeline ait yeni bir görsel eklendi.
http://www.sonyalpharumors.com/sr5-new-qx-smart-shot-pictures-has-in-body-is/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
qx10'la qx100'u karistirmayin qx10'da wx150'nin sensoru ve lensi kullanılacak , yani 1/2,3 inch exmor r sensor ve g lens.honami'de ise 1/2,3 inch exmor rs(r'a göre daha geliştirilmiş) sensor ve g lens var.yani sensor boyutlari ayni, honamide diyafram açıklığı f2.0'dan başlıyor qx10'da f/3,3 bu ne demek sensör daha çok ışık toplayabilcek dolayısıyla daha az kumlanma yapabilecek.honaminin kamerasinın su anda qx10'dan daha iyi goruntu verme ihtimali cok yuksek.
Yani siz diyorsunuz ki büyük ihtimalle "Honami" qx10 dan iyi olacak.
Öyleyse "Honami almış biri ( yani ben ) qx10 alması gerekmiyor( zoom) haricinde aynı performansı verecektir
lumia 1020'nin algılayıcısı ise 1/1.5 inç, xperia z1 1/2.3 inç büyüklüğünde. Yani algılayıcı iyi fotoğraf çekmeniz için yeterince büyük. Aşağıdaki linkte algılayıcı boyutlarını gösteren bir görsel var. 1 inçlik algılayıcının büyüklüğü konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.
i-cdn.phonearena.com/...
images.gizmag.com/...
Aynı algılayıcıya sahip Cyber-shot Digital Camera RX100 II fiyatı 749.99 usd.
Nikon'da da v1 modeli aynı büyüklükteki algılaıcı ile 779.95 usd.
buna bakarak fiyatın ne kadar makul ve resim kalitesinin ne kadar iyi olduğunu anlarsınız.
BU işin peşinden Nikon, Canon,Fujifilm, olimpus, penta vs. diğer markalar da gidecektir.
Özelliklerini de xperiablog.nette okudum
Ama benim hayal kırıklığım şu :
Xperia Honami tek başına, aperat almadan, bir wx50, wx60, wx80 veya wx150 kalitesinde çekim yapamıyacak olması.
Sony akıllıca işler yapıyor bu tur aksesuar işinde şimdilik bir numaralar..yakında google glass tipi gozlukde cıkarırlarsa sasırmam...bi tek eksikleri o kladı cunku...akılllı saat ,ekranlı kulaklık. optik zoom yapabilen lensler..helal olsun valla..iyi iş cıkarıyolar..