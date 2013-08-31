Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'nin beklenen akıllı cep telefonu aksesuarları hakkında yeni bilgiler

5 yıl
1,6b
1
23
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


 
Sony'nin beklenen akıllı cep telefonu aksesuarları hakkında yeni bilgiler
Sony'nin 4 Eylül tarihinde yapacağı etkinlik kapsamında Honami Z1 isimli akıllı cep telefonu ile duyuracağı lens-kamera ürünleri hakkında yeni bilgilerin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde EspressON adıyla geleceği söylenen aparatlar, bugün gelen bilgiye göre ise akıllı telefon anlamına gelen 'Smart Phone' ve firmanın fotoğraf makinelerini karşılayan 'Cyber-Shot' kelimelerinin birleşiminden oluşan 'Smart Shot' adıyla karşımıza çıkacaklar.
iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları ile Playmemories isimli uygulama ve Wi-Fi / NFC kablosuz bağlantı teknolojileri üzerinden iletişim kuracak ürünler, bildiğiniz gibi QX10 ve QX100 olmak üzere iki farklı model olarak satışa sunulacaklar. QX10 teknik olarak Sony WX150 fotoğraf makinesi içerisinde kullanılan 1/2.3-inç 18MP CMOS sensöre ve f/3,3-5.9 diyafram aralığına sahip lense, QX100 ise Sony RX100MII fotoğraf makinesi içerisinde kullanılan 20.2 MP 1-inç arka aydınlatmalı Exmor R CMOS sensöre ve Zeiss marka bir lense sahip olacak. Gelen yeni bilgiler doğrultusunda gövdeleri içerisinde dahili görüntü sabitleme teknolojisinin bulunacağı ve ayrıca Full HD 1080 / 30P MP4 formatında video çekimi yapabileceği belirtilen ürünler, farklı renk seçenekleriyle de satın alınabilecekler ve depolama tarafında Memory Stick Micro hafıza kartlarını kullanacaklar.
Fiyat konusu tam olarak netleşmeyen ürünlerden Sony Smart Shot QX10 200$, QX100 modelinin ise 450$ fiyat etiketiyle piyasaya sunulacağı tahmin ediliyor.
Güncelleme: QX100 modeline ait yeni bir görsel eklendi. 
 
Sony'nin beklenen akıllı cep telefonu aksesuarları hakkında yeni bilgiler

http://www.sonyalpharumors.com/sr5-new-qx-smart-shot-pictures-has-in-body-is/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CertificatedStaff 5 yıl
Fiyatida baya iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 5 yıl
Sony tasarımına aşık olmak.. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
-ejder-
depeche35Sony Smart Shot QX10 acaba Xperia Honamide kullanılacak lens,mercekle aynı kalitede mi ( optik zoomu saymazsak ) ?Şu soruma 2 aydır yanıt alamadım ya !!!!
Tabiki de daha iyi. Lensleri ne kadar büyük alana koyarsan o kadar iyi sonuç alırsın. Ve biri xperia z1 g lens diğeri carl zeiss. Carl zeiss lens saha iyidir.

qx10'la qx100'u karistirmayin qx10'da wx150'nin sensoru ve lensi kullanılacak , yani 1/2,3 inch exmor r sensor ve g lens.honami'de ise 1/2,3 inch exmor rs(r'a göre daha geliştirilmiş) sensor ve g lens var.yani sensor boyutlari ayni, honamide diyafram açıklığı f2.0'dan başlıyor qx10'da f/3,3 bu ne demek sensör daha çok ışık toplayabilcek dolayısıyla daha az kumlanma yapabilecek.honaminin kamerasinın su anda qx10'dan daha iyi goruntu verme ihtimali cok yuksek.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 5 yıl DH Misafiri
Sizin yazdığınız şeyler çok önemli benim için
Yani siz diyorsunuz ki büyük ihtimalle "Honami" qx10 dan iyi olacak.
Öyleyse "Honami almış biri ( yani ben ) qx10 alması gerekmiyor( zoom) haricinde aynı performansı verecektir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gfbekir 5 yıl
Fotoğraf makinesine gareziniz mi var?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
fiyatlar cok ucuk o paraya üst düzey akıllı telefon alınır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aybey 5 yıl
Aslında pahalı değil. Tam kare kadar büyük olmasa da 1 inçlik kocaman bir algılayıcıya sahip bir fotoğraf makinesine sahip olacaksınız.
lumia 1020'nin algılayıcısı ise 1/1.5 inç, xperia z1 1/2.3 inç büyüklüğünde. Yani algılayıcı iyi fotoğraf çekmeniz için yeterince büyük. Aşağıdaki linkte algılayıcı boyutlarını gösteren bir görsel var. 1 inçlik algılayıcının büyüklüğü konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.

i-cdn.phonearena.com/...

images.gizmag.com/...

Aynı algılayıcıya sahip Cyber-shot Digital Camera RX100 II fiyatı 749.99 usd.
Nikon'da da v1 modeli aynı büyüklükteki algılaıcı ile 779.95 usd.

buna bakarak fiyatın ne kadar makul ve resim kalitesinin ne kadar iyi olduğunu anlarsınız.
BU işin peşinden Nikon, Canon,Fujifilm, olimpus, penta vs. diğer markalar da gidecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 5 yıl
Sony şunda bir f/p'yi yakalasaydı iyi olacaktı ama bu sefer uçuk oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hasan07-36 5 yıl
Haber yanlış anlaşılmuş. Bu lens değil. Telefona takılabilecek bir fotoğraf makinesi. Dikkat ederseniz üzerlerindeki sensörden de bahsediyor haberde.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 5 yıl Hasan07-36
Sağolun. Ama yanlışa anlamadım. Telefona takılabilecek bir aperat olduğunu biliyorum .
Özelliklerini de xperiablog.nette okudum
Ama benim hayal kırıklığım şu :
Xperia Honami tek başına, aperat almadan, bir wx50, wx60, wx80 veya wx150 kalitesinde çekim yapamıyacak olması.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarthLuca 5 yıl
Her nekadar günlük kullanım için gerekli olmasada, kaliteli fotoğraf çekmek istenen tatillerde, yanımızda iyi bir lense sahip ayrı makine taşımak yerine sadece bu lensi taşımak çok daha pratik ve kolay olacaktır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 5 yıl
gerci lens fiyatlarıyla karsılastırmak lazım ama 450$ ciddi para...
Sony akıllıca işler yapıyor bu tur aksesuar işinde şimdilik bir numaralar..yakında google glass tipi gozlukde cıkarırlarsa sasırmam...bi tek eksikleri o kladı cunku...akılllı saat ,ekranlı kulaklık. optik zoom yapabilen lensler..helal olsun valla..iyi iş cıkarıyolar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1614 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Tel Aksesuarları, sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Casper VIA A3216 Akıllı Telefon Video Inceleme 5 yıl 2si1 "İsminde 2 olup 3 kişinin sunduğu" Bilim ve Teknoloji Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim