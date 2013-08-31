Sony'nin beklenen akıllı cep telefonu aksesuarları hakkında yeni bilgiler









Sony'nin 4 Eylül tarihinde yapacağı etkinlik kapsamında Honami Z1 isimli akıllı cep telefonu ile duyuracağı lens-kamera ürünleri hakkında yeni bilgilerin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde EspressON adıyla geleceği söylenen aparatlar, bugün gelen bilgiye göre ise akıllı telefon anlamına gelen 'Smart Phone' ve firmanın fotoğraf makinelerini karşılayan 'Cyber-Shot' kelimelerinin birleşiminden oluşan 'Smart Shot' adıyla karşımıza çıkacaklar.

iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları ile Playmemories isimli uygulama ve Wi-Fi / NFC kablosuz bağlantı teknolojileri üzerinden iletişim kuracak ürünler, bildiğiniz gibi QX10 ve QX100 olmak üzere iki farklı model olarak satışa sunulacaklar. QX10 teknik olarak Sony WX150 fotoğraf makinesi içerisinde kullanılan 1/2.3-inç 18MP CMOS sensöre ve f/3,3-5.9 diyafram aralığına sahip lense, QX100 ise Sony RX100MII fotoğraf makinesi içerisinde kullanılan 20.2 MP 1-inç arka aydınlatmalı Exmor R CMOS sensöre ve Zeiss marka bir lense sahip olacak. Gelen yeni bilgiler doğrultusunda gövdeleri içerisinde dahili görüntü sabitleme teknolojisinin bulunacağı ve ayrıca Full HD 1080 / 30P MP4 formatında video çekimi yapabileceği belirtilen ürünler, farklı renk seçenekleriyle de satın alınabilecekler ve depolama tarafında Memory Stick Micro hafıza kartlarını kullanacaklar.

Fiyat konusu tam olarak netleşmeyen ürünlerden Sony Smart Shot QX10 200$, QX100 modelinin ise 450$ fiyat etiketiyle piyasaya sunulacağı tahmin ediliyor.

Güncelleme: QX100 modeline ait yeni bir görsel eklendi.

http://www.sonyalpharumors.com/sr5-new-qx-smart-shot-pictures-has-in-body-is/