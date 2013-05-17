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Sony'nin dijital kağıt prototipi hakkında tanıtım videosu yayınlandı

6 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'nin dijital kağıt prototipi hakkında tanıtım videosu yayınlandı
Geçtiğimiz günlerde ilk bilgileri ortaya çıkan ve Sony'nin e-mürekkep teknolojisini kullanan dijital kağıt prototipi hakkında bir tanıtım videosu yayınladı.
Daha çok eğitim kurumlarında kullanılmak üzere hazırlanan ve 13.3-inç 1200x1600 (16 seviye gri tonlama) çözünürlüğünde esnek e-mürekkep ekran, microSD kartlar ile arttırılabilen 4GB dahili hafıza, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n kablosuz bağlantı özelliği gibi farklı teknik ayrıntılara sahip olan ürün, Elektromanyetik indüksiyon yöntemi ve optik panel teknolojisiyle menüler arasında gezinme ya da kaydırma işlemlerinin dokunmatik olarak yapılmasına, beraberinde gelen kalem ile normal notlar alınmasına imkan verebiliyor.
Yakın bir zamanda Japonya merkezli üç ayrı üniversite içerisinde denemeleri yapılacak olan ve 2013 mali yılı içerisinde piyasaya sunulması beklenen prototip hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, ürünün gerçekte nasıl performans verdiğini ve çalıştığını görebilirsiniz.

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veteriner69 6 yıl en beğenilen
Taa Walkman zamanlarından, Trinitron Televizyonlardan beri seviyorum SONY'yi.
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GoLdenBlog 6 yıl
baysan240
bir yerde sony piyasa değerinin 20 milyar dolara düştüğü samsungun ise 250 milyar dolar olduğunu okumuştum allah aşkına bi samsunga bakıyorsun bir sonye adamlar yenilik tarasım açısından akla kara gibiler nasıl oluyorda ikisi arasında 10 kat piyasa değeri farkı oluyor. biri bana bunu izah edebilirminot: samsung fanlarıyla falan karıştırmayın beni direk olarak kavrayamadığım bir şeyi soruyorum bu bir yorum değil sorudur.

Sony ile Samsung'u piyasa değeri bakımından karşılaştırmak yanlış olur. Zira Samsung dünyanın en büyük elektronik devidir. Elektrikle ilgili aklına gelebilecek ne tür cihaz varsa Samsung bunların hepsini üretiyor. Elektrikli süpürgeden buzdolabına kadar her şeyi üretiyor adamlar. Bunun yanında bolca fabrikaları da var. Burada LED ekranlardan işlemcilere kadar birçok donanım üretiyorlar. Bu nedenle Samsung'un yıllık geliri 250 milyar dolarlardayken, Sony'nin geliri 80 milyar dolarlarda.
Kısacası demek istediğim Sony ile Samsung'u parasal değerden çok kullanıcının gözündeki değerle karşılaştırmak daha mantıklı.
baysan240bir yerde sony piyasa değerinin 20 milyar dolara düştüğü samsungun ise 250 milyar dolar olduğunu okumuştum allah aşkına bi samsunga ba...
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Vash The Stampede 6 yıl
PinHim
lag olayını neden hala aşamadılar biri açıklayabilir mi acaba? gerçekten merak ettiğim bir konu. apple cihazlarında mesela ekrana dokunur dokunmaz çok düşük gecikmeli tepki veriyor, fakat çizim uygulamalarında ekrana çizmek istediğimiz çizgi parmağımızı 1cm geriden takip ediyor nedense. note 2 de kalemiyle yazsak bile akıcı şekilde gerçekleşmiyor. ioslu cihazlarda(örnek vermemin sebebi diğer sistemlerden daha akıcı olması fanatiği değilim) menü geçişleri parmağımızı neredeyse gecikmesiz takip ederken gayet akıcı iken neden yazı yazarken ya da bişeyler çizmeye çalışırken olan bu gecikme aşılamıyor?

arkadaş, ürün tablet değil. elektronik kağıt. tamamen yeni bir ürün. o alet 60 gram. ona dokunmatik ekran koy, onu denetleyecek devre koy, üstüne besleyecek pil koy oldu sana 400 gram. tamamıyla farklı bir kulvar.
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shadow006 6 yıl
Matterhorn
...... Plastik es4 gibi ürünlerle dünyada ne kadar zevksiz insanlar olduğunu anlamamıza yardımcı oluyor.........

S4 olayında haklısın Sony 800 tllik telefonda Aliminyum kullanırken Samy bunun 2 katındanda fazla satılan telefonda hala plastik kullanıyor. S3-S4 eline alınca oyuncak gibi geliyor. Haliyle kimse çıkıp Sonynin yaratıcılık ve kozmetikteki mükemmellik anlayışına laf etmesin Allah çarpar valla.
Konumuz olan elektronik kağıt için Sony yine ustalığını konuşturup ekran genişliği, ağırlık ve çözünürlük olarak temel standartları kendine yakışır şekilde üst seviyede belirlemiş bundan sonra bunun altında çıkan ürünler zor telep görür. Tek eleştirilecek yönü tepkime süresi ise donanım ve yazılımdaki iyileştirmelerle rahatlıkla çözülecektir unutmayın bu daha protatip.
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PinHim 6 yıl
lag olayını neden hala aşamadılar biri açıklayabilir mi acaba? gerçekten merak ettiğim bir konu. apple cihazlarında mesela ekrana dokunur dokunmaz çok düşük gecikmeli tepki veriyor, fakat çizim uygulamalarında ekrana çizmek istediğimiz çizgi parmağımızı 1cm geriden takip ediyor nedense. note 2 de kalemiyle yazsak bile akıcı şekilde gerçekleşmiyor. ioslu cihazlarda(örnek vermemin sebebi diğer sistemlerden daha akıcı olması fanatiği değilim) menü geçişleri parmağımızı neredeyse gecikmesiz takip ederken gayet akıcı iken neden yazı yazarken ya da bişeyler çizmeye çalışırken olan bu gecikme aşılamıyor?
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wolf silver 6 yıl
Sony güzel bir şey yapmış ancak tepkime süresi o kadar da hızlı değil daha da geliştirmesi gerek. Ayrıca bu şey alanında bir ilk mi bilmiyorum. Bence galaxy note 10.1 daha fazla şey sunuyor ancak fiyat ve ağırlık meselesi var..
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Illustrious. 6 yıl wolf silver
wolf silver

Sony güzel bir şey yapmış ancak tepkime süresi o kadar da hızlı değil daha da geliştirmesi gerek. Ayrıca bu şey alanında bir ilk mi bilmiyorum. Bence galaxy note 10.1 daha fazla şey sunuyor ancak fiyat ve ağırlık meselesi var..

dijital kağıt prototipi

Tablet olan Note 10 ne alaka onu anlayamadım ?
Tablet düşünen adam Tablet Z alır, daha yukarısını kullanışlısını isteyen paraya kıyar Duo 11 alır.
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digimon52 6 yıl
PDF destekliyor iyi o zaman e- kitapda okunur.
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sinoka 6 yıl
mnomer
2622110012tepkime süresi mükemmel değil, yazma hissi yeterli değil, geçiniz.
Ekran e-ink. ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar bir miktar gecikme olur kesinlikle. Kendi görüşüm mükemmel olduğu yönünde eğer kalemi koyacak daha güzel bir yer bulurlarsa. Şu haliyle bile güzel bir fiyat bulduğumda alacağım bir alet. O kadar defter taşımak işkence.

Bende kindle dx var 9.7 inch epey ağır 535.9 gram bu sony ise 13.3 inch ve 60 gram. Buradan bile bu yeni ürünün ne kadar iyi olduğunu görebiliriz. Kindle dx çok seviyorum bu ise ondan çok daha güzel görülebilir alan olarak onun 2 katı ve dokunmatik ve kalem özellikleri eklenmiş ne denebilir ki.
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dokuzcanlicanavar 6 yıl
prototip olsa da ilgi çekici, iyi şekilde geliştirilebilir
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bratishka 6 yıl
2622110012
tepkime süresi mükemmel değil, yazma hissi yeterli değil, geçiniz.

Ekran e-ink. ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar bir miktar gecikme olur kesinlikle. Kendi görüşüm mükemmel olduğu yönünde eğer kalemi koyacak daha güzel bir yer bulurlarsa. Şu haliyle bile güzel bir fiyat bulduğumda alacağım bir alet. O kadar defter taşımak işkence.
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evetbenim 6 yıl
digimon52
MEsut cevik neden yok orda.Birde bunun Paint renkli versiyonu cikarsa hic kacirmadan alirim.acaba bunu böyle fotokopi makinasina koyarken normal kagit gibi cekermi ?

normal kağıt gibi çeker
cihazda e-ink var normal sayfadan hiçbir farkı yok
ekran parlama yapmaz
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DH Misafiri 6 yıl
Uçakta yapılıyorsa tamam...
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