Sony'nin dijital kağıt prototipi hakkında tanıtım videosu yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde ilk bilgileri ortaya çıkan ve Sony'nin e-mürekkep teknolojisini kullanan dijital kağıt prototipi hakkında bir tanıtım videosu yayınladı.

Daha çok eğitim kurumlarında kullanılmak üzere hazırlanan ve 13.3-inç 1200x1600 (16 seviye gri tonlama) çözünürlüğünde esnek e-mürekkep ekran, microSD kartlar ile arttırılabilen 4GB dahili hafıza, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n kablosuz bağlantı özelliği gibi farklı teknik ayrıntılara sahip olan ürün, Elektromanyetik indüksiyon yöntemi ve optik panel teknolojisiyle menüler arasında gezinme ya da kaydırma işlemlerinin dokunmatik olarak yapılmasına, beraberinde gelen kalem ile normal notlar alınmasına imkan verebiliyor.

Yakın bir zamanda Japonya merkezli üç ayrı üniversite içerisinde denemeleri yapılacak olan ve 2013 mali yılı içerisinde piyasaya sunulması beklenen prototip hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, ürünün gerçekte nasıl performans verdiğini ve çalıştığını görebilirsiniz.