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    İlginç görünüşlü PlayStation 5 prototipi satışa çıkarıldı

    Sony’nin PlayStation 5’i geliştirirken kullandığı prototip konsollar kısa süre önce satışa çıkmaya başladı. Binlerce dolara satılan prototip PlayStation 5 konsolları şimdikilere pek benzemiyor.
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    İlginç görünüşlü PlayStation 5 prototipi satışa çıkarıldı Tam Boyutta Gör
    Yahoo Auctions'ta aktif olan bir Japon satıcı PlayStation 5 prototip konsollarını listelemeye ve satmaya başladı. Muhtemelen Sony’nin hukuk ekibinin gazabından kaçmak için ürünler zaman sınırlı olarak teklife açılmış durumda. Bununla birlikte satışa çıkarılan prototip PlayStation 5 konsolları binlerce dolara alıcı buluyor.

    Prototip PlayStation 5'ler satışa çıktı

    Geçtiğimiz hafta satışa sunulan bir prototip PlayStation 5 konsolu yaklaşık olarak 5.500 dolar fiyata alıcısını buldu. Bir başka prototip ise geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık 3.800 dolara satıldı. Bu arada bu prototip PS5 konsollarının üstünde “satılık değildir” ibaresinin de yazdığı açıkça görülüyor.

    İlginç görünüşlü PlayStation 5 prototipi satışa çıkarıldı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan satışa çıkartılan PS5 prototiplerinin PlayStation 5'in resmi lansmanından önce sızdırılan geliştirme kitinden daha eski olduğuna inanılıyor zira ürünlerin üstünde "Prototype 1" etiketlemesi bulunuyor. Koleksiyoncular için bu nadirliğin önem arz ettiğini söylemek gerek. Ek olarak konsolların üstünde bir adet LED ekran olduğu görülüyor. Ayrıca, altı USB bağlantı noktası ve çeşitli işlevsel göstergeler bulunuyor.

    Modern konsol devkitleri ve prototipleri "kutudan çıktığı gibi" kullanılamaz ve çalışmaları için zaman sınırlı bir lisans gerektiriyor. Devkit alan stüdyolar aslında bunu kullanmak için bir lisans alırlar, ancak donanımın kendisi "ödünç verilir". Bu nedenle Sony, satmaya çalışan herkese karşı yasal işlem başlatma hakkına sahip. Aynı durum büyük olasılıkla bunun gibi prototipler için de geçerli. Sony genellikle eski donanımları için bu tip “yasadışı” satışlara hoşgörülü davranıyor ancak PS5 yeni bir konsol ve yasal bir yaklaşım uygulanabilir. Bununla birlikte çok az kişi bu nadir konsollara sahip olabiliyor ve bu tip listelemeler bizlere prototip tasarımların nihai olanlara kıyasla ne kadar farklı olduğunu görme şansı veriyor.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    darkaura 1 saat önce

    teskurler super kurye

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

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    DreamSs 1 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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    araba ilk calistiginda neden titrer kafamın içinde sürekli kendimle konuşuyorum 36 cm kol ruhsatta 50 cc ama 125 cc motor manuel vitesi otomatiğe çevirme aparatı

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