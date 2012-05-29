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Sony'nin geri kalan 2011 yılı Xperia serisine Android 4.0 güncellemesi başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Xperia Play modeli haricinde 2011 yılı Xperia serisi, Android 4.0 güncellemesinden faydalanmaya başlamıştı. Kalan modeller için bu hafta Android 4.0 güncellemesini yayınlayacağını belirten Sony, söz verdiği gibi güncellemeleri dağıtmaya başladı.

Resmi forumunda bir duyuru yayınlayan Sony; Xperia Ray, Xperia Arc S, Xperia Neo V modellerinin sonrasında Xperia Neo, Xperia Arc, Xperia Pro, Xperia Mini Pro, Xperia Mini, Xperia Active, Live with Walkman modellerinin de 4.0.4 güncellemesini almaya başladığını açıkladı.

Güncellemeler bölgelere ve operatörlere göre farklı zamanlarda ulaşabilir. Xperia Neo ve Xperia Arc sahipleri güncellemeyi almaya başladıklarını rapor ediyor.

Seriden sadece Xperia Play, uyum sorunları nedeniyle ICS güncellemesini alamayacak.

http://talk.sonymobile.com/thread/38377?tstart=0 Yorum Yaz
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RaptorFX 7 yıl en beğenilen
Sırf bu güncelleme olayı yüzünden samsung değil sony aldım...
Adam gibi firma sattığı ürünün arkasında durur. Yenisini satayım diye daha garantisi bile bitmemiş modele sırtını dönmez...
Sırf bu güncelleme olayı yüzünden samsung değil sony aldım...Adam gibi firma sattığı ürünün arkasında durur. Yenisini satayım diye daha garantisi bile bitme...
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Red_devil33 7 yıl
Helal olsun sony
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loneliness61 7 yıl
Dün öğlen itibarıyla Xperia Arc'ıma güncelleme geldi... Genel izlenim itibarıyla memnun olduğumu söyleyebilirim...
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aragorn991402 7 yıl
Ben de bugün mini proma yükledim 4.0.4ü ama pek memnun değilim, çok inceleme fırsatım olmadı ama ilk izlenimlerim, hafif takılmalar var, ekranda uyumsuzluk var bazı menülerde, bir şeyler bir şeylerin altında kalıyor falan. Eski sürümü daha çok beğeniyordum. İnşallah 3-5 arayüzü değiştirip al bu da android 4 ice cream sandwich dememişlerdir.
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Smog55 7 yıl loneliness61
loneliness61
Dün öğlen itibarıyla Xperia Arc'ıma güncelleme geldi... Genel izlenim itibarıyla memnun olduğumu söyleyebilirim...

Hayırlı olsun. Nerede ikamet ediyorsunuz acaba bize daha gelmedi. :-)
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DH Misafiri 7 yıl
Xperia Neo ya Pc Companion ile güncelleme yapamayanlar Sony update service programını indirsin.Ben ancak bu şekilde güncelleme yapabildim fakat güncelleme sonrası Ram kullanımı fazlaca arttığı için pek bi güzelliğini göremedim doğrusu İCS nin.Daha çok gelistirilmesi gerekiyor gibi .Ayrıca pc ye wifiden bağlantı olmuyor şu anda.Pc companion bu sürümü desteklemiyor diyor.
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hamzaa1983 7 yıl
Bende neo kullanıcısıyım, hala gelmedi güncelleme.
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loneliness61 7 yıl
Xperia Arc'a yükleyen var mı ? Babama neo V almıştım ics ona geleli ne kadar zaman oldu ve bu güncelleme de geldi fakat benim Arc'a bir türlü gelmiyor arkadaş...
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Buqqi 7 yıl
Sorun şimdi düzeldi. Güncellemeyi yukledim...
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robinhoof 7 yıl
Bendeki pro nun si numarasına göre dün gelmesi gerekiyordu güncelleme. Biraz daha beklenilecek sanırım
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plutonium35 7 yıl
benim neomun si numarası daha o listede gözükmüyor inşallah en sona kalmaz... bir an önce gelsinde kullanalım icsyi...
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loneliness61 7 yıl
Arc kullanıcısıyım henüz bir güncelleme gelmiş değil... Güncelleme yapan var mı ?
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DH Misafiri 7 yıl
Neo V kullanıcısıyım. 4,0,3 de takılma ve donmalar oluyordu en basit oyunlarda bile zorluk yaşanıyordu ama 4,0,4 te tüm bu sorunlar giderilmiş. teşekkürler Sony.
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cabbyy123 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Neo V kullanıcısıyım. 4,0,3 de takılma ve donmalar oluyordu en basit oyunlarda bile zorluk yaşanıyordu ama 4,0,4 te tüm bu sorunlar giderilmiş. teşekkürler Sony.

4.0.4 neo v ye geldimi acaba telefon yazılımı güncel diyor bende halen.
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yogitech 7 yıl
zaferyurt
sony ericssonu kınıyorum

Ericsson yok :D
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yogitech 7 yıl
zaferyurt
sony ericssonu kınıyorum

Ericsson yok :D
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