Sony'nin geri kalan 2011 yılı Xperia serisine Android 4.0 güncellemesi başladı

Xperia Play modeli haricinde 2011 yılı Xperia serisi, Android 4.0 güncellemesinden faydalanmaya başlamıştı. Kalan modeller için bu hafta Android 4.0 güncellemesini yayınlayacağını belirten Sony, söz verdiği gibi güncellemeleri dağıtmaya başladı.





Resmi forumunda bir duyuru yayınlayan Sony; Xperia Ray, Xperia Arc S, Xperia Neo V modellerinin sonrasında Xperia Neo, Xperia Arc, Xperia Pro, Xperia Mini Pro, Xperia Mini, Xperia Active, Live with Walkman modellerinin de 4.0.4 güncellemesini almaya başladığını açıkladı.





Güncellemeler bölgelere ve operatörlere göre farklı zamanlarda ulaşabilir. Xperia Neo ve Xperia Arc sahipleri güncellemeyi almaya başladıklarını rapor ediyor.





Seriden sadece Xperia Play, uyum sorunları nedeniyle ICS güncellemesini alamayacak.