Falcon Heavy ikinci kez uçtu: İşte iniş anından inanılmaz görüntüler

Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, tam 14 aylık aranın ardından bugün nihayet tekrar havalandı. İlk ticari misyonuna çıkan dev roket, görev sonunda gerçekleştirdiği iniş denemesiyle yine adeta bir teknoloji şovu gerçekleştirdi. Falcon Heavy'nin üç iticisi simultane bir şekilde başarıyla yüzeye iniş yaptı.Bugün TSİ 01.34'de (12 Nisan) başlayan görevde Falcon Heavy, Suudi Arabistan'a ait Arabsat-6A isimli bir uyduyu yer eşzamanlı yörüngeye taşıdı. SpaceX'in YouTube adresi üzerinden canlı olarak yayınlanan görev sadece dakikalar içerisinde tamamlandı. Görev sonunda iticilerin iniş yapmasıyla beraber özellikle de SpaceX merkezinde büyük bir sevinç tufanı koptu.Arabsat-6A misyonunun aslında 9 Nisan'da gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak hava şartlarının kalkış için uygun olmaması nedeniyle görev iki kez ertelenmek zorunda kaldı. Tam 6 ton ağırlığında dev bir iletişim uydusu olan Arabsat-6A; Orta Doğu, Afrika ve Avrupa için televizyon ve internet hizmeti sunacak.SpaceX, geride bıraktığımız bir yıl içerisinde Falcon Heavy üzerinde bazı değişikler yapmış. Şirket, tıpkı Falcon 9'da olduğu gibi Falcon Heavy'nin iticilerinin de nihai versiyon olan Block 5'e yükseltildiğini belirtiyor. Elon Musk bugün havalanan Falcon Heavy'nin geçen yılkine oranla yaklaşık %10 daha fazla itice güce sahip olduğunu söyledi. Ayrıca Block 5 iticileri önceki versiyonlara göre tekrar kullanılabilirlik anlamında da daha gelişmiş özellikler sunuyor.Falcon Heavy'nin ilk test uçuşunda bildiğiniz gibi iki yan itici simultane bir şekilde iniş yapmış ancak merkez itici okyanus inişini gerçekleştirememişti. Bugünkü uçuşta ise tüm iticiler aynı anda başarıyla iniş yaptı.Tam 27 Merlin motorunun güç verdiği (Falcon 9'da bu sayı dokuzdu) devasa roket 70 metre uzunluk ve 12.2 metre genişlik gibi inanılmaz boyutlara sahip. Geçtiğimiz yıl itibarıyla dünyanın aktif en güçlü roketi olma ünvanını elde eden Falcon Heavy, ayrıca ikinci en güçlü roket Delta IV Heavy'den de tam 2 kat daha fazla itici kuvvete sahip.Elon Musk'ın 2011 yılında tanıtımı yaptığı Falcon Heavy'nin aslında iki yıl içerisinde hazır hale gelmesi bekleniyordu. Ancak işler SpaceX'in planladığı gibi gitmedi ve birbiri ardına gelen birçok ertelemenin ardından roket nihayet Şubat 2018'de ilk kez havanlanabildi. SpaceX kurucusu Elon Musk, roketin ilk test uçuşunda kendi Tesla Roadster'ını uzaya göndererek oldukça ilginç bir işe imza atmıştı.