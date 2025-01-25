SpaceX'ten tarihi başarı: 400’üncü roket inişi gerçekleşti!

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en zengini insanı Elon Musk tarafından yönetilen, uzay araştırmaları ve ticari uzay uçuşlarında çığır açan SpaceX, bir mihenk taşını daha geride bıraktı. Şirket, 21 Ocak Salı günü gerçekleştirilen Starlink uydu fırlatması sırasında, Falcon 9 roketinin ilk aşamasını başarıyla dünyaya geri getirerek 400. roket inişine imza attı.

Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden fırlatılan Falcon 9 roketi, 27 Starlink internet uydusunu Dünya’nın alçak yörüngesine başarıyla taşıdı. Fırlatmadan yaklaşık sekiz dakika sonra, Falcon 9’un ilk aşaması, okyanustaki bir dron gemisine kusursuz bir iniş gerçekleştirdi.

Fırlatılan roketler 400 kez yere indi

SpaceX, bu tür hassas inişleri artık standart bir operasyon haline getirmiş durumda; oysa bundan 5-6 yıl önce bu başarı, gerçeküstü gibi görünüyordu. Bu başarıda 389 iniş ile en büyük pay, SpaceX’in iş gücünün bel kemiği olan Falcon 9 roketine ait. Şirket, bu roketin ilk aşamalarını defalarca yeniden kullanarak maliyetleri düşürmeyi ve uzay uçuşlarını daha erişilebilir hale getirmeyi başardı. Falcon 9’un birinci aşamalarından biri, bugüne kadar tam 25 kez fırlatılıp indirilerek dikkat çekici bir rekora imza atmıştı.

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400 inişin geri kalanı ise SpaceX’in güçlü Falcon Heavy roketi sayesinde gerçekleştirildi. Üç modifiye edilmiş Falcon 9 güçlendiricisinden oluşan Falcon Heavy, tek bir görevde üç iniş yapabilme kapasitesine sahip. Ancak Falcon Heavy bugüne kadar sadece 11 kez fırlatıldı. Bunun nedeni ise çoğu uzay yükünün Falcon 9 ile taşınabilecek seviyede olması.

SpaceX’in tarihi iniş başarısına, Starship adlı yeni nesil mega roketin test uçuşları dahil edilmedi. Ay ve Mars gibi uzak hedeflere insanlı görevler gerçekleştirmek için geliştirilen tamamen yeniden kullanılabilir Starship, şu ana kadar yedi test uçuşu gerçekleştirdi. Son olarak 16 Ocak'ta yapılan test uçuşunda, Starship’in Super Heavy güçlendirici aşaması, firmanın Starbase üssündeki “chopstick” olarak adlandırılan dev kollar tarafından havada yakalandı. Bu testte Starship’in üst aşaması, uçuş sırasında bir yakıt sızıntısı nedeniyle patlamıştı.

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