SpaceX'e büyük şok: Crew Dragon kapsülü paramparça oldu (Video)

SpaceX'in yeni nesil uzay kapsülü Crew Dragon, dün (20 Nisan) gerçekleştirilen bir motor testi sırasında büyük bir problem yaşadı. Önümüzdeki haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan bir deneme uçuşuna hazırlanan kapsül, motor testleri sırasında patlayarak paramparça oldu. Talihsiz olayın gerçekleştiği Cape Canaveral Uzay Üssü'nde havayı duman bulutları kapladı.
Konuyla ilgili ilk resmi açıklamaları yapan SpaceX sözcüsü,"SpaceX, bugün Cape Canaveral, Florida'da Crew Dragon uzay kapsülü üzerinde bir takım motor testleri gerçekleştirdi. İlk testler başarıyla sonuçlanmış olsa da yaptığımız son testte bir anomali durumu ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.
NASA durumdan memnun olmayacak
İnsanlı uzay görevleri için hazırlanan Crew Dragon, özellikle de NASA için çok büyük bir öneme sahip. Uzay ajansının tam 2,6 milyar dolarlık yatırım yaptığı kapsül, Amerikan astronotlarının tekrar ABD topraklarından uzaya gönderilmesini sağlayacak. Uzay mekiği programının 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana NASA, astronotlarını Rus roketleri ve kapsülleriyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderiyordu.
Yaşanan bu talihsiz olayın ardından şimdi Crew Dragon'un durumu belirsiz bir hale geldi. Kapsülün önümüzdeki yaz aylarında ilk insanlı test uçuşlarının yapılması bekleniyordu. Ancak şu aşamada bu test uçuşunun artık mümkün olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz gibi durum pek de iç açıcı değil.
Twitter üzerinden açıklama yapan NASA başkanı Jim Bridenstine, SpaceX ile beraber durumu değerlendirdiklerini ve yaşanan anormallik üzerinde gerekli çalışmaların yapılmaya başlandığını söyledi. Elon Musk ise şu an için konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmış değil.
Crew Dragon'un ilk mürettebatsız test uçuşunu geçtiğimiz ay başarıyla gerçekleştirildi. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen kapsül burada yaklaşık beş gün kaldıktan sonra Yeryüzü'ne geri döndü. NASA ve SpaceX ilk deneme uçuşunun kusursuz bir başarıyla sonuçlandığını açıklamıştı.
https://arstechnica.com/science/2019/04/spacexs-crew-dragon-spacecraft-has-had-an-anomaly-during-tests-saturday/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ornek vermek gerekirse Lockheed Martin yapimi TR-3B
youtube.com/...
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TR-3B ayni zamanda gezegenlerarasi seyahat kapasitesine de sahip. Eger arastirisan daha pekcok detaya da erisebilirsin.
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