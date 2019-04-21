SpaceX'e büyük şok: Crew Dragon kapsülü paramparça oldu (Video)

SpaceX'in yeni nesil uzay kapsülü Crew Dragon, dün (20 Nisan) gerçekleştirilen bir motor testi sırasında büyük bir problem yaşadı. Önümüzdeki haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan bir deneme uçuşuna hazırlanan kapsül, motor testleri sırasında patlayarak paramparça oldu. Talihsiz olayın gerçekleştiği Cape Canaveral Uzay Üssü'nde havayı duman bulutları kapladı.

NASA durumdan memnun olmayacak

https://arstechnica.com/science/2019/04/spacexs-crew-dragon-spacecraft-has-had-an-anomaly-during-tests-saturday/

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