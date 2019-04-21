Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SpaceX'e büyük şok: Crew Dragon kapsülü paramparça oldu (Video)

SpaceX'in insanlı uzay görevleri için hazırladığı Crew Dragon, motor testleri sırasında patladı ve paramparça oldu. İşte yaşanan talihsiz olayın görüntüleri:
1 ay
9,6b
2
14
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
SpaceX'in yeni nesil uzay kapsülü Crew Dragon, dün (20 Nisan) gerçekleştirilen bir motor testi sırasında büyük bir problem yaşadı. Önümüzdeki haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan bir deneme uçuşuna hazırlanan kapsül, motor testleri sırasında patlayarak paramparça oldu. Talihsiz olayın gerçekleştiği Cape Canaveral Uzay Üssü'nde havayı duman bulutları kapladı.

Konuyla ilgili ilk resmi açıklamaları yapan SpaceX sözcüsü,"SpaceX, bugün Cape Canaveral, Florida'da Crew Dragon uzay kapsülü üzerinde bir takım motor testleri gerçekleştirdi. İlk testler başarıyla sonuçlanmış olsa da yaptığımız son testte bir anomali durumu ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.



NASA durumdan memnun olmayacak


İnsanlı uzay görevleri için hazırlanan Crew Dragon, özellikle de NASA için çok büyük bir öneme sahip. Uzay ajansının tam 2,6 milyar dolarlık yatırım yaptığı kapsül, Amerikan astronotlarının tekrar ABD topraklarından uzaya gönderilmesini sağlayacak. Uzay mekiği programının 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana NASA, astronotlarını Rus roketleri ve kapsülleriyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderiyordu.

Yaşanan bu talihsiz olayın ardından şimdi Crew Dragon'un durumu belirsiz bir hale geldi. Kapsülün önümüzdeki yaz aylarında ilk insanlı test uçuşlarının yapılması bekleniyordu. Ancak şu aşamada bu test uçuşunun artık mümkün olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz gibi durum pek de iç açıcı değil.

Twitter üzerinden açıklama yapan NASA başkanı Jim Bridenstine, SpaceX ile beraber durumu değerlendirdiklerini ve yaşanan anormallik üzerinde gerekli çalışmaların yapılmaya başlandığını söyledi. Elon Musk ise şu an için konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmış değil.

Crew Dragon'un ilk mürettebatsız test uçuşunu geçtiğimiz ay başarıyla gerçekleştirildi. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen kapsül burada yaklaşık beş gün kaldıktan sonra Yeryüzü'ne geri döndü. NASA ve SpaceX ilk deneme uçuşunun kusursuz bir başarıyla sonuçlandığını açıklamıştı.
https://arstechnica.com/science/2019/04/spacexs-crew-dragon-spacecraft-has-had-an-anomaly-during-tests-saturday/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
.T. 1 ay en beğenilen
Elon musk'a hapis şoku
tarzı haber başlıklarına devam.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 4 hf.
o deneyler bir sorun varsa bulunsun diye yapılıyor. burada yazanlara bakılırsa ilk seferde uçması lazımdı kıvamında akıl tutulması yaşatan yorumlar görüyoruz.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
murdocklawless 4 hf.
o deneyler bir sorun varsa bulunsun diye yapılıyor. burada yazanlara bakılırsa ilk seferde uçması lazımdı kıvamında akıl tutulması yaşatan yorumlar görüyoruz.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 hf.
Rusların 20 katı para,zaman ve personel tahsis et , bir kapsül yapamasınlar ..... bence amerikan şirketlerinin tek amacı muazzam bütçeden para tırtıklamak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 hf.
önceden medya internet yoktu uzay yalanlarıyla dünya üzerinde çıkarlarını gözetiyorlardı şimdi ise internet yaygınlaştı herkes herşeyi biliyor kara para aklıyorlar.Bu kadar karşılıksız basılan para bir yerlerde aklanmalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
antigravity74100 1 ay
Dünya anti yerçekimi sistemini keşfedinceye kadar yorumlarımda roket sisteminin ilkel ve tehlikeli olduğunu söylemeyi sürdüreceğim.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
terimer 1 hf. antigravity74100
Anti-Gravity sistemini kullanan pekcok gemi uretildi bile. Cok uzun zaman once hem de (40-50 sene once)...
Ornek vermek gerekirse Lockheed Martin yapimi TR-3B
youtube.com/...
patents.google.com/...
TR-3B ayni zamanda gezegenlerarasi seyahat kapasitesine de sahip. Eger arastirisan daha pekcok detaya da erisebilirsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 1 ay
bu gibi testler bu yüzden yapılır zaten, bir yerde gözden kaçan birşey varsa ortaya çıkar ve giderilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ramazanyikici 1 ay
Yakın sürede gerekli tedbirler alınır, Crew Dragon yeni bir proje değil. Falcon roketlerinin geri dönemeyeceği de söyleniyordu bazı kesimlerce.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 1 ay
Olanı yalan, olmayanı da bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 1 ay
spacex hiç güvenilir durmuyor, nasa neden bıraktı bu işi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahrimar 3 hf. serafon
Biz niye fabrikaları satıyorsak aynı nedenden....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 1 ay
Şimdi bu kapsüllerle Amerika kendi astronotlarını dibimizdeki iss'ye Rusya sayesinde göndermek yerine kendi gönderecekti. Nasa'da hevesle bekliyordu. Ama şimdilik patladı. Ya keşke şu 69'dan 72'lere kadar taaa aya kadar inip bir de geri döndürebildikleri kapsüllerden kullansalarmış. Hayır ne oldu 50 sene önce hazırladıkları kapsüllerin blueprintleri yandı mı kül mü oldu? Sanki 2 farklı ülkeden bahsediyoruz. Birisi 50 yıl öncenin teknolojisiyle aya insanlı gidip gelebilmiş bir kaç kez, deneyim kazanmış. Birisi de günümüzde Iss'e insan gönderebilmek için senelerdir çabalıyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NeroWin 1 ay Spider_hip
Hocam teknolojileri çok eski olduğu için Space Shuttle ların bakın maliyetleri çok ciddi maliyetlere ulaştığı için emekli etmek zorunda kaldılar. Ardından yeni bir ihale açtı yakın zaman da bir firma space shuttle benzeri ama daha gelişmiş bir araçla ihaleyi kazandı ama proje birkaç sene içinde tamamlanacak sanırım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GAMBIT 1 ay
Soyuz Master Race...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9634 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nasa, spacex ve
8 etiket daha crew dragon uluslararası uzay istasyonu uzay araştırmaları Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 hf. Pixel 3a ve 3a XL resmi görselleri yayınlandı 4 hf. Çin yeni otonom amfibi aracını duyurdu 4 hf. Xiaomi’nin kordonsuz ütüsü Lofans Cordless Steam Iron satışa çıkıyor 4 hf. iPhone 11 kalıp fotoğrafları sızdırıldı 4 hf. Samsung, ekran sorunları nedeniyle Galaxy Fold'un Çin lansmanını erteleyebilir 4 hf. Çin'den iddialı uzay projesi: 10 yıllık 'asteroit-kuyruklu yıldız' görevi 1 ay Behzat Ç. kısa fragmanı yayınlandı 1 ay AMD kartlar, Vulkan API’siyle çalışan World War Z’de NVIDIA muadillerine fark attı 1 ay Yeni nesil PlayStation konsolu 2020 sonlarında hazır olacak 1 ay Apple, otonom araçlar için sensör üreten tedarikçilerle görüşüyor 1 ay Game of Thrones 8. Sezon 2. Bölüm Sızdırıldı! 1 ay Audi e-tron teslimatları pil sıkıntısı nedeniyle gecikecek 1 ay Apple, LG UltraFine 4K ekran satışını durdurdu 1 ay 12 GB RAM'li Nubia Red Magic 3'ün tanıtım tarihi belli oldu 1 ay Instagram, "Birlikte İzle" özelliğini test etmeye başladı 1 ay Tesla'nın yeni rakibi Rivian, 2025 yılına kadar altı elektrikli araç çıkaracak 1 ay Nvidia, GTX 1650 Ti hazırlığında 1 ay Meizu 16T'nin canlı görüntüsü sızdı 1 ay Google'ın Fotoğraflar uygulaması katlanabilir telefonlarla uyumlu hale geldi 1 ay Netflix daha fazla Beyoncé özel içeriğine sahip olacak 1 ay GÖRÜNTÜLENEN SpaceX'e büyük şok: Crew Dragon kapsülü paramparça oldu (Video) Sonraki Network Next’in oyun trafiği teknolojisiyle Avrupa’da lag derdi son buluyor 1 ay Apple kayıp cihazları bulan uygulamalarını birleştiriyor 1 ay Huawei P30 Lite ile ilk karşılaşma 1 ay Küçük ekranlı iPhone iddiaları güçleniyor 1 ay Singapur Changi Havalimanı’nın yeni açılan Jewel terminalinde şelale bile var 1 ay 7nm sürecindeki Snapdragon 735 yonga seti sızıntılarda göründü 1 ay Lenovo Z6 Pro’nun çentikli ekran ile geleceği kesinleşti 1 ay Apple ikinci kez Swatch karşısında hukuki mücadeleyi kaybetti 1 ay Redmi Y3 dayanıklılık testi videosuyla resmi olarak görüldü 1 ay Boeing'in 787 Dreamliner uçağında "üretim hatası" iddiası 1 ay 67P kuyruklu yıldızının tam 70 bin fotoğrafı yayınlandı 1 ay Samsung Galaxy A10e için geri sayım başladı 1 ay AMD Ryzen 3 3200G APU’su görüntülendi 1 ay Samsung, Galaxy S10'un ambalajını çevre dostu hale getirdi 1 ay Toyota Rhombus: Küvet tasarımını andıran elektrikli otomobil 1 ay Mercedes-Benz'in elektrikli crossover'ı EQB, 2021'de gelecek 1 ay Google ve Amazon, akış uygulamaları konusunda anlaşmaya vardı 1 ay Asus sessizce Zenfone Live (L2) adlı yeni telefonunu duyurdu 1 ay HDD satışlarında %12 düşüş yaşandı 1 ay AMD Navi 10’un çıkış tarihi sızdı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim