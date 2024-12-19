NASA'nın uzayda mahsur kalan astronotları için dönüş tarihi yine ertelendi

Astronotlar ISS’te kalmaya devam edecek
Haziran ayında Boeing'in Starliner uzay aracıyla ISS'ye ulaşan deneyimli astronotlar, başlangıçta sekiz günlük bir görev için gönderilmişti. Ancak Starliner'ın itki sisteminde yaşanan sorunlar ve araçtaki helyum sızıntısı gibi sorunlar görevin seyrini tamamen değiştirdi.
Crew-9 ekibi, Eylül ayında bir Dragon uzay aracıyla ISS'ye ulaştı ve iki boş koltuk bırakarak mahsur kalan astronotları almayı hedefledi. Plan, dört astronotun 2025 Şubat ayında Dünya'ya dönmesini öngörüyordu.
Ancak NASA, yaptığı açıklamada, Crew-9 ve mahsur kalan astronotların yerini alacak olan Crew-10'un artık Mart 2025'ten önce fırlatılmayacağını ve her iki ekibin de bir “devir teslim dönemi” boyunca gemide kalacağını söyledi. Buradaki gecikme ise SpaceX tarafından görev için yepyeni bir Dragon kapsülünün hazırlanmasında bir gecikme yaşanmış olması.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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