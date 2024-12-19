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    NASA'nın uzayda mahsur kalan astronotları için dönüş tarihi yine ertelendi

    NASA, yaptığı açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda aylardır mahsur kalan iki ABD'li astronotun en azından Mart sonuna kadar orada kalacağını, planlanan görevin ertelendiğini duyurdu.
    Uzayda mahsur kalan astronotlar için dönüş tarihi yine ertelendi Tam Boyutta Gör
    NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) aylardır mahsur kalan iki Amerikalı astronotun dönüşünü bir kez daha erteledi. Astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, en erken 2025 yılının Mart ayına kadar istasyonda kalacak. Wilmore ve Williams'ın yaklaşık 1 hafta sürmesi planlanan test uçuşu Mart 2025’te dönmeleri halinde 10 ay sürmüş olacak.

    Astronotlar ISS’te kalmaya devam edecek

    Haziran ayında Boeing'in Starliner uzay aracıyla ISS'ye ulaşan deneyimli astronotlar, başlangıçta sekiz günlük bir görev için gönderilmişti. Ancak Starliner'ın itki sisteminde yaşanan sorunlar ve araçtaki helyum sızıntısı gibi sorunlar görevin seyrini tamamen değiştirdi.

    Uzayda mahsur kalan astronotlar için dönüş tarihi yine ertelendi Tam Boyutta Gör
    NASA, Starliner'ın güvenliğiyle ilgili haftalar süren yoğun testlerin ardından, aracı mürettebat olmadan Dünya'ya geri getirme kararı aldı. Wilmore ve Williams'ın ise SpaceX'in Crew-9 misyonu kapsamında geri getirilmesi planlandı.

    Crew-9 ekibi, Eylül ayında bir Dragon uzay aracıyla ISS'ye ulaştı ve iki boş koltuk bırakarak mahsur kalan astronotları almayı hedefledi. Plan, dört astronotun 2025 Şubat ayında Dünya'ya dönmesini öngörüyordu.

    Ancak NASA, yaptığı açıklamada, Crew-9 ve mahsur kalan astronotların yerini alacak olan Crew-10'un artık Mart 2025'ten önce fırlatılmayacağını ve her iki ekibin de bir “devir teslim dönemi” boyunca gemide kalacağını söyledi. Buradaki gecikme ise SpaceX tarafından görev için yepyeni bir Dragon kapsülünün hazırlanmasında bir gecikme yaşanmış olması.

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    Kayrabey 1 gün önce

    Güzel olmuş...

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