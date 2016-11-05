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SpaceX'in patlama sebebi bulundu

Elon Must konuşmasında, SpaceX mühendislernini geçtiğimiz aylarda patlayan Falcon 9'un patlama sebebini bulduklarına inanıyor. Açıklamaya göre gerçekten ilginç ve beklenmeyen bir hata...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,7b
1
18
Uzay
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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CNBC'de konuşan Elon Musk, araştırmacıların Eylül ayında Falcon 9 roketinin patlamasının sebebini  bulduklarına inandığını  ve sorunun gerçekten çok şaşırttığını, hiç ihtimal vermedikleri bir şeyden kaynaklandığını söyledi.

Donmuş oksijen ve sıvı helyum

Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada sorunun ana yakıt tankının içerisindeki üç karbon fiber helyum tanklarından birinden kaynaklanmış olabileceği belirtilmişti. New York Times'ın elde ettiği bilgilere göre sıvı oksijen yakıtı roketin 2. seviyeye geçişi sırasında donmuş ve ardı ardına gelen patlamaları tetiklemiş olduğu belirtiliyor.
Bu konuda pek fazla açıklama yapılmasa da sıvı helyum, geliştirilmiş karbon fiber yapılar(tanklar, gövde elemanları) ve katı oksijenin bir araya gelmesinden kaynaklanıyor şeklinde  yüzeysel bir açıklama yapılmıştı. Elon Musk ise "Oksijen o kadar soğumuş ki katı hale geçmiş." dedi.

 Soğuk, çok soğuk

Oksijenin donma noktası -218.8 Celcius derece ve Falcon 9 roketlerinde düşük hacimde yüksek miktarda saklamak için soğutularak saklanan oksijenin -206 derece civarında olduğu ve karbon fiber tankların içerisindeki sıvı helyumun ise -269 derecede olduğu belirtilmiş. Sıvı helyumun ortamı ve dolayısıyla oksijeni daha da soğutması sonucu oksijenin katı hale geçmesinden kaynaklandığı belirtiliyor ancak firma tarafından resmi ve kesin bir açıklama yok.
NASA ise ISS'e gönderilerini SpaceX'in rakibi Orbital ATK ile göndermeye devam ediyor. Musk ise Aralık ortasında yeni bir Falcon 9 göndermeye hazır olacağını ümit ediyor.

https://www.engadget.com/2016/11/04/spacex-engineers-have-solved-their-exploding-rocket-mystery/ Yorum Yaz
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agabeyts 3 yıl en beğenilen
Ve samsung hala note 7'nin neden patladığını bulamıyor xD
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tahir40 3 yıl
Biz -2C oldu mu üşüyoruz. Uzaya neden -200C Oksicen yolluyoruz? O oksiceni soluyacak uzaylının hiç mi canı yok? El insaf Elon!
#AlienLivesMatter
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MustafaC53 3 yıl
Haberi okurken üşüdüm resmen.
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LORDTEK 3 yıl
Uydularda yakıt, oksijen ve helyum tanklarının etrafına ısıtıcılar yerleştirilir. Sorsalar söylerdik :)
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CWaRRioR 3 yıl
Motor meme yapmış
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D_I_C 3 yıl
adamlar koca roketin patlama sebebini bulmuşlar, samsung halen note7 nin patlama sebebini bulamamış :)))))
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myhotyro 3 yıl
Bilimsel olarak yetersiz, asıl önemlisi forumu takip eden halk için anlaşılma bir haber. Tebrikler.
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TheNewAtilla 3 yıl
Aklıma sıvı soğutmayla -195 derecede overclock yapılan p4 videosu aklıma geldi.
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BekirHan 3 yıl
Helyum inert bir gaz. Haliyle patlayan Oksijen olmalı ama neyle reaksiyona girerek patladı acaba.
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Firaristt 3 yıl BekirHan
Patlama sadece tepkime ile olmuyor. Çok düşük bir sıcaklıktan hızla ısınması da çok büyük bir hacim değişimine neden oluyor. Haliyle patlama etkisi yaratıyor. Aslında aynı şey gibi duruyor ama birisinde tepkime ile saçılma-dalga oluşurken birinde çok hızlı genleşme oluyor.
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kasezo 3 yıl
özet isteyen için, maddeler ısındıkca serbestlesır katıdan sıvıya oradanda gaza dogru donusume gecer. metalin erimesi yada suyun buharlasması gıbı. sogudukcada yavaslayıp baglanır ve yogunlasır. yagmur yagması yada suyun donup katılasması gıbı.
yakıt olarka kullanılan 2 gaz var ıkısnınde sıvılaşma sıcaklıkları farklı. fazla olan yanı sıvılaşmak ıcın cok daha soguması gereken gaz, az olandan ısı alıp onu dahada soğutmuş. çok ısı kaybeden oksijen gazı ise sıvı formdan katıya geçmiş. sorunda buradan cıkmış olabılır dıyorlar.
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StaatSanWalt 3 yıl
Olm sen daha mars-dünya arası servis kaldıracağım diyorsun, yaptığın hatalara bak ayıp ama Elon'cığım.
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agabeyts 3 yıl en beğenilen
Ve samsung hala note 7'nin neden patladığını bulamıyor xD
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PaTRaiN1 3 yıl
Anlayan arkadaşlar halk dilinde güzel bir özet geçebilir mi ?
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estf 3 yıl PaTRaiN1
PaTRaiN1

Anlayan arkadaşlar halk dilinde güzel bir özet geçebilir mi ?



helyum osijeni olması gerekenden fazla soğutmuş, genleşmeden ve diğer hesap değişikliklerinden sızıntı falan yapıp patlamış
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