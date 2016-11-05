SpaceX'in patlama sebebi bulundu

CNBC'de konuşan Elon Musk, araştırmacıların Eylül ayında Falcon 9 roketinin patlamasının sebebini bulduklarına inandığını ve sorunun gerçekten çok şaşırttığını, hiç ihtimal vermedikleri bir şeyden kaynaklandığını söyledi.

Donmuş oksijen ve sıvı helyum

Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada sorunun ana yakıt tankının içerisindeki üç karbon fiber helyum tanklarından birinden kaynaklanmış olabileceği belirtilmişti. New York Times'ın elde ettiği bilgilere göre sıvı oksijen yakıtı roketin 2. seviyeye geçişi sırasında donmuş ve ardı ardına gelen patlamaları tetiklemiş olduğu belirtiliyor.

Bu konuda pek fazla açıklama yapılmasa da sıvı helyum, geliştirilmiş karbon fiber yapılar(tanklar, gövde elemanları) ve katı oksijenin bir araya gelmesinden kaynaklanıyor şeklinde yüzeysel bir açıklama yapılmıştı. Elon Musk ise "Oksijen o kadar soğumuş ki katı hale geçmiş." dedi.

Soğuk, çok soğuk

Oksijenin donma noktası -218.8 Celcius derece ve Falcon 9 roketlerinde düşük hacimde yüksek miktarda saklamak için soğutularak saklanan oksijenin -206 derece civarında olduğu ve karbon fiber tankların içerisindeki sıvı helyumun ise -269 derecede olduğu belirtilmiş. Sıvı helyumun ortamı ve dolayısıyla oksijeni daha da soğutması sonucu oksijenin katı hale geçmesinden kaynaklandığı belirtiliyor ancak firma tarafından resmi ve kesin bir açıklama yok.

NASA ise ISS'e gönderilerini SpaceX'in rakibi Orbital ATK ile göndermeye devam ediyor. Musk ise Aralık ortasında yeni bir Falcon 9 göndermeye hazır olacağını ümit ediyor.

https://www.engadget.com/2016/11/04/spacex-engineers-have-solved-their-exploding-rocket-mystery/