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    SpaceX’in Starship uçuşunda patlama: Yüzlerce enkaz Dünya’ya düştü

    Elon Muks’ın uzay şirketi SpaceX, Starship roketini 8. kez fırlattı. Ancak bu test uçuşunda da roketin üst kademesinde patlama meydana geldi. Yüzlerce enkaz Dünya’ya düştü.
    SpaceX’in Starship uçuşunda patlama meydana geldi Tam Boyutta Gör
    Elon Muks’ın uzay şirketi SpaceX, 6 Mart'ta devasa Starship roketinin sekizinci test uçuşunu gerçekleştirdi. Texas’taki Starbase tesisinden fırlatılan devasa roketin birinci aşaması olan Super Heavy başarılı bir şekilde geri dönerek "chopstick" adı verilen dev kollar tarafından yakalandı. Ancak ikinci aşama olan Starship üst modülü, önceki test uçuşunda olduğu gibi yine başarısız oldu ve ayrılma sonrasında patladı. Yüzlerce enkaz ise Dünya’ya düştü.

    Super Heavy yine başarıyla yakalandı

    Türkiye saatiyle 02:30’da gerçekleştirilen fırlatmadan yedi dakika sonra, Super Heavy güçlendiricisi başarıyla geri döndü ve SpaceX'in meşhur “chopstick” yakalama sistemine üçüncü kez başarılı bir iniş yaptı. Bu, SpaceX'in tam anlamıyla tekrar kullanılabilir bir roket geliştirme hedefine ulaşması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

    Ancak işin ikinci aşaması, yani Starship modülü için aynı başarıdan söz etmek mümkün değil. 52 metre uzunluğundaki ikinci aşama, planlanan yörüngesine ulaşıp dört sahte Starlink uydusunu serbest bırakmadan önce motorlarında arızalar yaşadı.

    Starship’in altı Raptor motorundan birkaçının uçuşun ilerleyen safhalarında devre dışı kalmasıyla, uzay aracı kontrolden çıktı ve takla atmaya başladı. Uçuşun dokuzuncu dakikasında araçla iletişim kesildi. Patlamanın ardından Bahama semalarında Starship’e ait enkaz parçalarının okyanusa düştüğü görüldü.

    Bu olay, Ocak ayında gerçekleşen “Flight 7” misyonuna oldukça benziyor. O uçuşta da Super Heavy başarılı bir şekilde yakalanmış, ancak Starship yine motor arızası nedeniyle hedeflenen yolculuğu tamamlayamadan kaybedilmişti.

    "Daha öğrenecek çok şey var"

    SpaceX’in uçuş sırasında yaptığı canlı yayın açıklamasında, sözcü Dan Huot, “Açıkçası incelenecek çok şey var, araştırılacak çok şey var ve biz de bunların üzerine gideceğiz” diyerek, şirketin bu başarısızlık üzerine yoğun bir analiz yapacağını vurguladı. Huot, “Bu araç hakkında öğrenmemiz gereken daha çok şey var.” dedi. SpaceX, sorunun detaylıca araştırılacağını açıkladı.

    Ocak ayındaki Flight 7 kazasında, sorunun motor sisteminde beklenenden daha güçlü titreşimler ve aşırı stres nedeniyle oluşan yakıt sızıntılarından kaynaklandığı belirlenmişti. Bu nedenle SpaceX, Flight 8 öncesinde yakıt besleme hatlarında değişiklikler yapmış, itici yakıt çalışma sıcaklıklarını ayarlamış ve yeni bir nitrojen gazı tahliye sistemi eklemişti. Ancak bu önlemler Starship’in başarılı bir şekilde uçmasını sağlayamadı.

    SpaceX, Starship’in tamamen yeniden kullanılabilir bir roket olması için çalışmalarına devam ediyor. Gelecekte Starship’in de tıpkı Super Heavy gibi “chopstick” kollarıyla yakalanması hedefleniyor. SpaceX’in uzun vadeli hedefi, Starship’i Mars’a insan gönderebilecek bir uzay aracı haline getirmek. Elon Musk’ın liderliğindeki şirket, bu büyük hedefi gerçekleştirebilmek için hız kesmeden yeni test uçuşlarına devam edecek. SpaceX için “patlamalı” testler gelişim sürecinin bir parçası olarak görülüyor.

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    turkelvis 1 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

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