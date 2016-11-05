Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BTK'nın VPN servislerini de engellemeye başladığı iddia ediliyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun operatörlere gönderdiği talimatla VPN servislerinin kullanımını yasaklamalarını istediği iddia ediliyor. BTK konuyla ilgili son dakika açıklaması yayınladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,5b
1
90
Güvenlik
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dün geç saatlerde ülke gündeminde yaşanan hareketlilik ile saat 02:44 itibariyle Facebook, Twitter, YouTube, Instagram ve WhatsApp'a ülke genelinde erişim yasağı getirilmiş, bunun yanı sıra internet bağlantı hızlarında önemli oranda yavaşlamalar meydana gelmişti.
Gündüz saatlerinde normal seyrine dönen internet erişiminin ardından 4 Kasım Cuma günü geç saatlerde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun bu kez yasaklı sitelere girişi kolaylaştıran, VPN adıyla bilinen "Sanal Özel Ağ" servislerine de kısıtlama getirdiği iddia edildi.

BTK iddiaları yalanlayan bir açıklama paylaştı 

Edinilen bilgiye göre operatörlere gönderilen bir mesaj ile 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında VPN uygulamalarına erişimin kısıtlanması istendi.
Zenmate, TunnelBear, Tor Project, Hotspot Shield, Psiphon, VPN Master, Espress VPN, Zero VPN, VyprVPN, IPVanish VPN ve Private Internet Access gibi popüler servisleri de içerisine alan yasaklama haberlerine dair BTK'nın resmi web sitesi üzerinden şu son dakika açıklaması yayınlandı:
"04.11.2016 tarihinde internet ile ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hiçbir kurum ve kuruluşa açıklama yapılmamıştır. BTK’dan açıklama yapılmış gibi bildirilen haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
İnternet ile ilgili açıklama Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’ın düzenlemiş olduğu Basın toplantısında sorulan bir soru üzerine "Güvenlik açısından zaman zaman bu tür tedbirlere başvurulabilir. Bunlar geçici tedbirlerdir. Tehlike bertaraf edildikten sonra her şey normale döner" şeklinde kamuoyuna yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kullanıcıların bir bölümü akşam saatlerinden bu yana uzun süredir sağlıklı olarak kullandıkları VPN servislerinde bağlantı sorunları yaşadıklarını dile getirirken, sosyal medyada yer alan mesajlara göre internet erişiminin bazı bölgelerde halen normale dönmediği ifade ediliyor. 

http://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fBas%C4%B1n+B%C3%BClteni%2fBTK-Gercegi-yansitmayan-haber-04-11-2016.pdf Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
asiruhh1903 3 yıl en beğenilen
Avrupa bizi kıskanıyor ondan vpn engellenmiş kesin bilgi yayalım.
Yanıtla +110
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 3 yıl
Yasaklar konusunda iranı geçmiş olabiliriz. Ülke gerek içişleri gerek dışişleri olsun kaosa doğru tam gaz ilerliyor.
Dolar boşu boşuna artmıyor her gün. İmkanı olan kaçıp kurtulsun.
Yasaklar konusunda iranı geçmiş olabiliriz. Ülke gerek içişleri gerek dışişleri olsun kaosa doğru tam gaz ilerliyor.Dolar boşu boşuna artmıyor her gün. İmk...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +94
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kucukyenici 3 yıl
Canları istediği zaman internetin düğmesini kapatmaları sinir bozucu. Demokratik, hukuk devleti özlemi çekiyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cruel53 3 yıl
çook üzdü beni gerçekten. Terör propagandasi yapamadilar gördünmü olan işi. Halen daha terör propagandasina ülke çıkarlarına ters düşen eylemlerde bulanan çanak tutan sitelerin yasaklanmasını ülkenin geriye gittiğini düşünen hobitler var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
ben batmanlıyım ve batmanda yaşıyorum şu pkk belası bitsin şu itlerin hepsini içeri tıksın devletimiz, internet hiç gelmezsede olur wp den web sayfalarından insanlari kişkirtamaya calisipta internet olmadığı için bunu yapamayan nekadar densiz dinsiz vatan hayini varsa buraya toplanmışlar yahudi uşakları sizi gidin bu vatandan kendi ana vatanınıza abd ab israil ingiltere fıransa almanyaya gidin gidin buralar sizi göre yerler değil burası yeni türkiye bunu bilmiş olun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
joven ,sen yanına şehitlere kelle diyen aşkını da alıp gitsen,biz daha seviniriz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-FI 3 yıl
Arkadaşlar yakında normal internet aylığı öder gibi aylık VPN aboneliğine ihtiyaç duyacaksınız eğer bu sansür olayı sürekli bir hal alırsa. Bedava ve log tutan VPN'lerden mümkün olduğunca uzak durun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Blindfire 3 yıl
Btk vpn engellemeye yönelik çalışmaları yapacağına şu Akk/akn olayini çözse ya. Ağustos ayından beri bekliyoruz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gs09gs09 3 yıl
Yurtdışından satın aldığımız yurtdışı lokasyon proxy ipleri engellemesinde vpn mi engelli napiosa yapsın ekmemizi burdan yiyoz biz yok öyle dalga
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keskin53 3 yıl
Türk çalışkandır bulur bir yöntemini
aslında 8 ,9 yöntem var ama boşver
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kirylo Sidorovich Razumov 3 yıl keskin53
keskin53
Türk çalışkandır bulur bir yöntemini
aslında 8 ,9 yöntem var ama boşver

Türk'ten bahsediyoruz günümüz arap melezlerinden değil.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pranis 3 yıl
Tor browser rolez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Blue_Low 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Antikaruh 3 yıl
Hani yalanlanmıştı, bizzat ZenMate açıklama yapmış !!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7517 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
btk, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu ve
8 etiket daha vpn yasak engel Güvenlik Internet Cihan Pehlivan MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Son 70 yılın en büyük dolunayına hazır olun 3 yıl Justice League filminin kötüsünü Ciaran Hinds canlandıracak 3 yıl Apple, telefon sektörünün tüm karını sildi süpürdü 3 yıl Apple'dan iPhone 7 Plus için Shakespeare'li reklam 3 yıl Çin, saatte 600 kilometreye ulaşabilen manyetik tren geliştiriyor 3 yıl Audi A5'in üstü açık versiyonu resmiyete kavuştu 3 yıl NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti dizüstünde de iddialı 3 yıl Lost in Harmony: Müzik ve sonsuz koşunun mükemmel uyumu 3 yıl Intel i5-7600K Benchmarkları Sızdı 3 yıl Deadpool 2′den bir ayrılık haberi daha geldi 3 yıl Surface telefon iddiaları yeniden gündemde 3 yıl TunnelBear, Türkiye’deki kullanıcılara sınırsız VPN hizmeti vermeye başladı 3 yıl Almanya, Mark Zuckerberg hakkında soruşturma başlattı 3 yıl 100 tane Tesla Gigafactory dünyayı değiştirebilir 3 yıl Samsung’un yeni kapaklı telefonu en güçlüsü 3 yıl SpaceX'in patlama sebebi bulundu 3 yıl 2si1 "Yenilenen" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Volkswagen, Dünya Ralli Şampiyonasından ayrılmayı planlıyor 3 yıl Nokia telefonlar için gelecek yıl büyük bir reklam kampanyası başlıyor 3 yıl Xiaomi Mi Mix rekorlarla başladı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN BTK'nın VPN servislerini de engellemeye başladığı iddia ediliyor Sonraki Xiaomi Redmi 4A: 70$’a bulabileceğiniz en iyisi 3 yıl Xiaomi Redmi 4: Yeni şampiyona merhaba deyin 3 yıl Quentin Tarantino sinema ve teknoloji hakkında konuştu 3 yıl Samsung'un başı yine dertte: 2.8 milyon çamaşır makinesi geri çağrıldı 3 yıl YouTube, hakaretleri ve trol yorumları bitirecek yeni araçlarını yayınladı 3 yıl HTC de kavisli ekrana geçiyor 3 yıl Huawei: 2 yıl içinde Apple’ı geride bırakacağız 3 yıl Alcatel'in Idol 4 serisi telefonları ülkemize geliyor, işte detaylar 3 yıl Geliştiricilere Planet of the Apps kapısı açılıyor 3 yıl General Mobile GM 5 ile tanışın 3 yıl Adobe Photoshop Fix ve Sketch Android’de 3 yıl Yeni MacBook Pro’da SD kart okuyucu neden yok? 3 yıl Karşınızda yeni Meizu PRO 6S 3 yıl Turkcell üçüncü çeyrekte sert düşüş yaşadı 3 yıl Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube engellendi [GÜNCELLENDİ] 3 yıl AMD Radeon RX 480 ilk kez mini PC sınıfında 3 yıl Wonder Woman filminden yeni fragman ve poster 3 yıl Huawei Fit ile tanışın 3 yıl Asus RX470 Strix incelemesi "Full HD'de başarılı F/P Kartı" 3 yıl LG'nin çılgın oyun monitörü Türkiye'de Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim