BTK'nın VPN servislerini de engellemeye başladığı iddia ediliyor

önemli oranda yavaşlamalar meydana gelmişti. Dün geç saatlerde ülke gündeminde yaşanan hareketlilik ile saat 02:44 itibariyle Facebook, Twitter, YouTube, Instagram ve WhatsApp'a ülke genelinde erişim yasağı getirilmiş , bunun yanı sıra internet bağlantı hızlarındameydana gelmişti.

Gündüz saatlerinde normal seyrine dönen internet erişiminin ardından 4 Kasım Cuma günü geç saatlerde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun bu kez yasaklı sitelere girişi kolaylaştıran, VPN adıyla bilinen "Sanal Özel Ağ" servislerine de kısıtlama getirdiği iddia edildi.

BTK iddiaları yalanlayan bir açıklama paylaştı

Edinilen bilgiye göre operatörlere gönderilen bir mesaj ile 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında VPN uygulamalarına erişimin kısıtlanması istendi.

Zenmate, TunnelBear, Tor Project, Hotspot Shield, Psiphon, VPN Master, Espress VPN, Zero VPN, VyprVPN, IPVanish VPN ve Private Internet Access gibi popüler servisleri de içerisine alan yasaklama haberlerine dair BTK'nın resmi web sitesi üzerinden şu son dakika açıklaması yayınlandı:

"04.11.2016 tarihinde internet ile ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hiçbir kurum ve kuruluşa açıklama yapılmamıştır. BTK’dan açıklama yapılmış gibi bildirilen haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

İnternet ile ilgili açıklama Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’ın düzenlemiş olduğu Basın toplantısında sorulan bir soru üzerine "Güvenlik açısından zaman zaman bu tür tedbirlere başvurulabilir. Bunlar geçici tedbirlerdir. Tehlike bertaraf edildikten sonra her şey normale döner" şeklinde kamuoyuna yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kullanıcıların bir bölümü akşam saatlerinden bu yana uzun süredir sağlıklı olarak kullandıkları VPN servislerinde bağlantı sorunları yaşadıklarını dile getirirken, sosyal medyada yer alan mesajlara göre internet erişiminin bazı bölgelerde halen normale dönmediği ifade ediliyor.

http://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fBas%C4%B1n+B%C3%BClteni%2fBTK-Gercegi-yansitmayan-haber-04-11-2016.pdf