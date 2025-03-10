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    Trump’tan Mars açıklaması: “Öncelikli değil ama ilgi çekici”

    Trump, NASA'daki potansiyel kapsamlı bütçe kesintileriyle ilgili endişelerin ortasında, Mars'a bir insan misyonunun ilgisini çektiğini ancak “bir numaralı” öncelik olmadığını söyledi.

    Trump’tan Mars açıklaması: “Öncelikli değil ama ilgi çekici” Tam Boyutta Gör

    ABD Başkanı Donald Trump, Mars’a insan gönderme fikrine ilgi duyduğunu ancak bunun yönetimi için bir öncelik olmadığını belirtti. Fox News’e verdiği röportajda, insanlı Mars misyonlarının “harika bir başarı” olacağını ifade eden Trump, “Bu benim öncelikler listemde bir numara mı? Hayır, gerçekten değil. Ama büyük bir başarı olurdu” dedi.

    Trump’ın önceliği Mars değil

    Trump’ın bu açıklamaları, NASA’nın bütçesinde önemli kesintiler olabileceği yönündeki endişelerle aynı döneme denk geliyor. Beyaz Saray’ın 2026 mali yılı bütçesinde NASA’nın 7,3 milyar dolarlık bilim bütçesinin yarıya indirilebileceği iddiaları, bilim camiasında büyük yankı uyandırdı. Amerikan Astronomi Topluluğu, böyle bir kesintinin “ABD’nin bilimsel liderliğini uluslararası rakiplerine teslim etmek anlamına geleceğini” belirtti.

    Öte yandan Trump'ın görevdeki ikinci ve son döneminde Mars'a insanlı bir iniş yapması fiilen imkansız. Mars için bir sonraki en uygun görev penceresi 2026 sonbaharında açılıyor ve Trump’ın yakın danışmanı ve insanlı Mars görevlerinin başlıca savunucusu olan SpaceX CEO'su Elon Musk bile şirketinin bu pencerede Mars'a en iyi ihtimalle sadece mürettebatsız Starship göndermeye hazır olacağını söyledi. Bir sonraki Mars penceresi ise 2028’in sonlarında olacak ve bu, değerlendirildiği takdirde 2029’da insanlı bir inişe izin verecek. Bu tarihler Trump’ın görev döneminden sonrasına işaret ediyor.

    Öte yandan NASA yetkilileri gündemdeki bütçe kesintilerinin sadece spekülasyon olduğunu söylüyor. Ek olarak Trump’ın NASA başkanlığına aday gösterdiği Jared Isaacman, bazı bilim programlarının gözden geçirilmesi ve azaltılması gerektiğini savunarak, özellikle gezegen savunmasına daha fazla bütçe ayrılması gerektiğini belirtti.

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