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    ABD’nin uzay aracı Ay’a indi ama yan yattı: İşte fotoğraf

    ABD merkezli özel uzay şirketi Intuitive Machines'in Ay'a ikinci iniş denemesi hüsranla sonuçlandı. Şirketin Athena adlı ikinci Ay aracı da yüzeye inmeyi başarsa da aracın yan yattığı tespit edildi.
    ABD’nin uzay aracı Ay’a indi ama yan yattı: İşte fotoğraf Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli uzay şirketi Intuitive Machines, ikinci kez Ay’a iniş gerçekleştirdi. Ancak tıpkı önceki misyonunda olduğu gibi, bu iniş de beklenildiği kadar kusursuz olmadı. Şirketin Athena adlı iniş aracı, 6 Mart’ta Türkiye saatiyle 20:31’de Ay’ın güney kutbundan sadece 160 km uzaktaki Mons Mouton bölgesine başarılı bir şekilde iniş yaptı. Ancak inişin ardından gelen ilk veriler, aracın tam olarak dik konumda durmadığını gösteriyor.

    Yine mi eğik iniş?

    ABD’nin uzay aracı Ay’a indi ama yan yattı: İşte fotoğraf Tam Boyutta Gör
    Intuitive Machines CEO’su Steve Altemus, iniş sonrası yaptığı açıklamada, “Yine Ay yüzeyinde doğru açıda olduğumuza inanmıyoruz dedi. Bu açıklama, şirketin Odysseus adlı ilk Ay görevinde yaşananları hatırlatıyor. Odysseus, Şubat 2024’te iniş sırasında bir ayağını kırarak yan yatmış ve bu durum, Dünya ile olan iletişiminde aksaklıklara yol açmıştı. Athena’nın da benzer bir duruma düşmüş olabileceği belirtiliyor.

    NASA için kritik bir görevdi

    ABD’nin uzay aracı Ay’a indi ama yan yattı: İşte fotoğraf Tam Boyutta Gör
    NASA’nın Commercial Lunar Payload Services (CLPS) – Ticari Ay Yükü Hizmetleri programı kapsamında geliştirilen IM-2 misyonu, 62,5 milyon dolarlık bir anlaşma ile hayata geçirildi. Athena, SpaceX Falcon 9 roketiyle 26 Şubat’ta fırlatıldı ve Ay’a inişiyle birlikte bilim insanlarına paha biçilemez veriler sağlamayı amaçlıyor.

    NASA, 2027’de Artemis astronotlarını Ay’ın güney kutbuna indirmeyi planlıyor ve bölgenin sahip olduğu su buzlarının, bu görevler için büyük önem taşıdığı düşünülüyor. Su, içme suyu olarak kullanılmanın yanı sıra, hidrojen ve oksijen bileşenlerine ayrılarak roket yakıtı üretiminde de değerlendirilebilir. Athena, bölgedeki su buzlarının miktarını ve ulaşılabilirliğini incelemek için kritik veriler toplamayı hedefliyor.

    Athena’nın en önemli yükü, PRIME-1 adlı deney paketi. Bu sistem, Ay yüzeyinin yaklaşık 0,9 metre altına kadar sondaj yaparak örnekler alacak ve içerdikleri su buzu ile diğer bileşenleri analiz edecek. NASA yetkilisi Jackie Quinn, bu deneyin Ay’ın güney kutbunda yapılan ilk robotik sondaj olacağını vurgulayarak, bunun gelecekteki keşifler için kritik bir adım olduğunu belirtmişti. NASA yetkilileri, Perşembe günü düzenlenen bir basın toplantısında bu matkabın hala kullanılıp kullanılamayacağı sorulduğunda kesin bir cevap vermediler.

    Buna ek olarak, Athena’nın üzerinde bir dizi keşif aracı bulunuyor:

    • Grace Hopper: 35 kg ağırlığında, sıçrayarak hareket eden bir keşif aracı. Bu araç, kalıcı olarak gölgede kalan kraterlere girerek, tekerlekli gezicilerin ulaşamayacağı bölgelere erişmeyi hedefliyor.
    • MAPP (Mobil Otonom Araştırma Platformu): Yüksek çözünürlüklü optik ve termal kameralarla donatılmış, Colorado merkezli Lunar Outpost şirketi tarafından geliştirilen bir gezici.
    • AstroAnt: MIT tarafından geliştirilen mıknatıslı mini robot sürüsü için bir prototip.
    • Yaoki: Japon şirketi Dymon tarafından üretilmiş, sadece 498 gram ağırlığında küçük bir keşif aracı.

    Athena, Grace ve MAPP, Nokia'nın Ay Yüzey İletişim Sistemi'ni kullanarak birbirleriyle iletişim halinde kalacaklardı. Bu sistem, Ay'da ilk 4G/LTE ağını kurmayı amaçlayan iniş aracındaki kritik bir yük ile destekleniyor. Ancak iniş aracının mevcut durumu bu görevlerin de geleceğini belirsizliğe atıyor.

    Firma ve uzmanlar plan dışı inişten nelerin kurtarılabileceğini veya görevin bu haliyle ne kadar devam edeceğini araştırıyor. Normal şartlarda, iniş sonrasında görevin 10 Dünya günü sürmesi ve Güneş’in Ay yüzeyindeki batışıyla tamamlanması hedefleniyordu.

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