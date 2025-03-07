ABD’nin uzay aracı Ay’a indi ama yan yattı: İşte fotoğraf

Yine mi eğik iniş?
NASA için kritik bir görevdi
NASA, 2027’de Artemis astronotlarını Ay’ın güney kutbuna indirmeyi planlıyor ve bölgenin sahip olduğu su buzlarının, bu görevler için büyük önem taşıdığı düşünülüyor. Su, içme suyu olarak kullanılmanın yanı sıra, hidrojen ve oksijen bileşenlerine ayrılarak roket yakıtı üretiminde de değerlendirilebilir. Athena, bölgedeki su buzlarının miktarını ve ulaşılabilirliğini incelemek için kritik veriler toplamayı hedefliyor.
Athena’nın en önemli yükü, PRIME-1 adlı deney paketi. Bu sistem, Ay yüzeyinin yaklaşık 0,9 metre altına kadar sondaj yaparak örnekler alacak ve içerdikleri su buzu ile diğer bileşenleri analiz edecek. NASA yetkilisi Jackie Quinn, bu deneyin Ay’ın güney kutbunda yapılan ilk robotik sondaj olacağını vurgulayarak, bunun gelecekteki keşifler için kritik bir adım olduğunu belirtmişti. NASA yetkilileri, Perşembe günü düzenlenen bir basın toplantısında bu matkabın hala kullanılıp kullanılamayacağı sorulduğunda kesin bir cevap vermediler.
Buna ek olarak, Athena’nın üzerinde bir dizi keşif aracı bulunuyor:
- Grace Hopper: 35 kg ağırlığında, sıçrayarak hareket eden bir keşif aracı. Bu araç, kalıcı olarak gölgede kalan kraterlere girerek, tekerlekli gezicilerin ulaşamayacağı bölgelere erişmeyi hedefliyor.
- MAPP (Mobil Otonom Araştırma Platformu): Yüksek çözünürlüklü optik ve termal kameralarla donatılmış, Colorado merkezli Lunar Outpost şirketi tarafından geliştirilen bir gezici.
- AstroAnt: MIT tarafından geliştirilen mıknatıslı mini robot sürüsü için bir prototip.
- Yaoki: Japon şirketi Dymon tarafından üretilmiş, sadece 498 gram ağırlığında küçük bir keşif aracı.
Athena, Grace ve MAPP, Nokia'nın Ay Yüzey İletişim Sistemi'ni kullanarak birbirleriyle iletişim halinde kalacaklardı. Bu sistem, Ay'da ilk 4G/LTE ağını kurmayı amaçlayan iniş aracındaki kritik bir yük ile destekleniyor. Ancak iniş aracının mevcut durumu bu görevlerin de geleceğini belirsizliğe atıyor.
Firma ve uzmanlar plan dışı inişten nelerin kurtarılabileceğini veya görevin bu haliyle ne kadar devam edeceğini araştırıyor. Normal şartlarda, iniş sonrasında görevin 10 Dünya günü sürmesi ve Güneş’in Ay yüzeyindeki batışıyla tamamlanması hedefleniyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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