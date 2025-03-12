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    Satürn’ün uydu krallığına 128 yeni uydu katıldı

    Satürn'ün yörüngesinde 128 uydu daha keşfedildi ve gezegenin toplam uydu sayısı böylelikle 2’4'e ulaştı. Bu sayı, Güneş Sistemi’ndeki diğer tüm gezegenlerin toplamından daha fazla.
    Satürn’ün uydu krallığına 128 yeni uydu katıldı Tam Boyutta Gör
    Satürn, gökbilimcilerin yaptığı son keşiflerle birlikte 128 yeni uyduya daha kavuşarak toplamda 274 uyduya ulaştı. Bu gelişmeyle, Güneş Sistemi’ndeki diğer gezegenlerin toplamından daha fazla uyduya sahip olan Satürn, uydu krallığını genişletti. Öte yandan yakın zamanda kadar en fazla uydunun Jüpiter’e ait olduğu tahmin ediliyordu.

    Satürn’ün uydu krallığı büyüdü

    Uzun yıllar boyunca en fazla uyduya sahip gezegen unvanı Jüpiter’in elindeydi. Jüpiter'in 5 Şubat 2024 itibariyle yörüngeleri onaylanmış 95 uydusu bulunuyor. Satürn'ün ise şu anda toplam 274 uydusu var ve bu sayı diğer tüm gezegenlerin toplamının neredeyse iki katı. Keşiflerin arkasındaki ekip daha önce 62 Satürn uydusu tespit etmiş ve daha fazlası olduğuna dair zayıf ipuçları gördükten sonra 2023'te daha fazla gözlem yapmaya başlamışlardı.

    Satürn’ün uydu krallığına 128 yeni uydu katıldı Tam Boyutta Gör
    Keşfedilen uyduların tamamı düzensiz yörüngelere sahip ve yalnızca 2 ila 4 kilometre çapında. Uluslararası Astronomi Birliği, bu uyduların varlığını resmen tanırken, şimdilik yalnızca harf ve rakamlardan oluşan kodlarla adlandırıldılar.

    Yeni keşifler, bir gökcisminin uydu sayılıp sayılamayacağı konusunu da tekrar gündeme getirdi. Bilim insanları arasında bir gökcisminin hangi şartlarda "uydu" kabul edileceğine dair net bir tanım olmadığı için bu tartışma devam ediyor. Uydu teknolojilerindeki gelişmeleri göz önüne alan araştırmacılara göre Güneş Sistemi’nde henüz keşfedilmemiş çok daha fazla uydunun olması muhtemel.

    Satürn halkaları hakkında bilgi verebilirler

    Yeni keşfedilen uydular, birbirine yakın kümeler oluşturuyor. Bu durum, bu küçük gökcisimlerinin geçmişte daha büyük cisimlerin çarpışması sonucu parçalanmış olabileceğini gösteriyor. Bilim insanlarına göre, bu çarpışmalar muhtemelen son 100 milyon yıl içinde gerçekleşti.

    Bu keşifler, Satürn’ün ünlü halkalarının oluşumu hakkındaki teorilere de ışık tutabilir. Bazı araştırmacılar, bu halkaların büyük bir uydunun gezegenin güçlü yerçekimi tarafından parçalanması sonucu oluştuğunu düşünüyor.

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