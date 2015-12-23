SpaceX'in tarih yazdığı anlara fotoğraflar ile göz atın

Bilim ve teknoloji dünyasının Tony Stark'ı olarak anılan Elon Musk'ın özel uzay şirketi SpaceX, dün tarih kitaplara geçecek bir başarı elde etmiş ve şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü roket modeli Falcon 9'u ateşleyerek yere dikey olarak indirmeyi başarmıştı. Şirket bu unutulmaz anlar için önemli fotoğraflar yayınladı.

Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkış yapan ve taşıdığı ORBCOMM'a ait 11 adet OG2 uydusunu yörüngeye taşıyan SpaceX'in devasa roketi Falcon 9, dikey olarak iniş yapmayı başarılı şekilde yerine getirdi ve bu sayede özel uzay taşımacılığı için yeniden kullanılabilir roket pazarında çok önemli bir adım attı.

Amazon CEO'su Jeff Bezos'un Yeni Çoban roketinden sonra gelen bu başarıyı çok güzel fotoğraflar ve videolar ile kayıt altına alan şirket, belki de tüm dünyayı değiştirecek bu tarihi anları herkesle paylaştı.

Fotoğrafları buradaki galeri aracılığıyla inceleyebilirsiniz.



