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SpaceX'in tarih yazdığı anlara fotoğraflar ile göz atın

SpaceX'in geçtiğimiz gün içerisinde Falcon 9 roket birimiyle tarih yazdığı anlar için şirket tarafından çok özel fotoğraflar yayınladı. Hayran bırakan başarıyı bir de özel fotoğraflar ile inceleyin.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,4b
1
9
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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SpaceX'in tarih yazdığı anlara fotoğraflar ile göz atın
Bilim ve teknoloji dünyasının Tony Stark'ı olarak anılan Elon Musk'ın özel uzay şirketi SpaceX, dün tarih kitaplara geçecek bir başarı elde etmiş ve şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü roket modeli Falcon 9'u ateşleyerek yere dikey olarak indirmeyi başarmıştı. Şirket bu unutulmaz anlar için önemli fotoğraflar yayınladı.
Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkış yapan ve taşıdığı ORBCOMM'a ait 11 adet OG2 uydusunu yörüngeye taşıyan SpaceX'in devasa roketi Falcon 9, dikey olarak iniş yapmayı başarılı şekilde yerine getirdi ve bu sayede özel uzay taşımacılığı için yeniden kullanılabilir roket pazarında çok önemli bir adım attı.
Amazon CEO'su Jeff Bezos'un Yeni Çoban roketinden sonra gelen bu başarıyı çok güzel fotoğraflar ve videolar ile kayıt altına alan şirket, belki de tüm dünyayı değiştirecek bu tarihi anları herkesle paylaştı.
Fotoğrafları buradaki galeri aracılığıyla inceleyebilirsiniz. 


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teramit 3 yıl en beğenilen
byrd
blue origin niye üvey evlat muamelesi gördü acaba?elon muskın show dünyasının merkezinde bir şovmen gibi davrandığından olmasın?

belki şundandır;
-falcon 9 new sheppard dan 10 kat daha fazla itiş gücüne sahip
-new sheppard çok daha yavaş gidiyor yarısı hızında
-falcon 9 yörüngeye çıkan malzeme taşıyor blue origin ise yörüngeye çıkamıyor
-falcon 9 new sheppard ın 2.5 katı ölçü ve ağırlığında
-falcon 9 yatayda 8-10 km gittikten sonra geri geliyor new sheppard yatayda yol almıyor.
elma ile armutu kıyaslamamak lazım.
byrdblue origin niye üvey evlat muamelesi gördü acaba?elon muskın show dünyasının merkezinde bir şovmen gibi davrandığından olmasın?b...
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darkaura 3 yıl
byrd
blue origin niye üvey evlat muamelesi gördü acaba?elon muskın show dünyasının merkezinde bir şovmen gibi davrandığından olmasın?

blue origin sadece uzayin sinirina insanlari kisa sure cikarip indirmek icin yupilmis bir arac. falcon 9 ise uluslararasi uzay istasyonuna kargo yasiyabilen, yorungeye uydu yerlestiren bir roket. nitekim dikey inis yaptigi bu seferde 11 adet ticari uyduyu yorungeye yerlestirdi. ne blue origin nede falcon 9 ilk dikey inis yapan araclar degiller ama falcon 9 yorungeye uydu cikarabilen tekrar kullanilabilir ilk roket oldu. sistemi olgunlastiginda uzay seyahatlerini simdi oldugundan 100 kat daha ucuz hale getirecek. elon musk in verdigi rakamlarla falcon 9 un maliyeti 23milyon dolar, kullandigi yakitsa 200bin dolar. her firlatmada 23milyon dolar denizin dibini boylamiyacak, tekrar tekrar kullanilcak. buda gercek anlamda ticari ve turistik uzay seferlerinin onunu acacak bir yeniliktir.
byrdblue origin niye üvey evlat muamelesi gördü acaba?elon muskın show dünyasının merkezinde bir şovmen gibi davrandığından olmasın?b...
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kule_genclik 3 yıl
Bi Elon Musk imiz olsaydi. Biz göremeyiz belki ama bir sonraki nesil uzay yolculugu da yapar bu adam sayesinde.
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chtsydn 3 yıl
Yakında artık roket turistleri uzaya çıkarıp yörüngede bekler, gezi bittikten sonra rokete tekrar bağlanıp yüzeye inerler; velkam tu günü birlik uzay seyahatleri.
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koçari 3 yıl
Elon musk the big bang theory de oynadı son bölümde. Her ne olursa olsun bilimsel çalışmaların bu kadar popülerlik kazanması sevindirici.
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darkaura 3 yıl
byrd
blue origin niye üvey evlat muamelesi gördü acaba?elon muskın show dünyasının merkezinde bir şovmen gibi davrandığından olmasın?

blue origin sadece uzayin sinirina insanlari kisa sure cikarip indirmek icin yupilmis bir arac. falcon 9 ise uluslararasi uzay istasyonuna kargo yasiyabilen, yorungeye uydu yerlestiren bir roket. nitekim dikey inis yaptigi bu seferde 11 adet ticari uyduyu yorungeye yerlestirdi. ne blue origin nede falcon 9 ilk dikey inis yapan araclar degiller ama falcon 9 yorungeye uydu cikarabilen tekrar kullanilabilir ilk roket oldu. sistemi olgunlastiginda uzay seyahatlerini simdi oldugundan 100 kat daha ucuz hale getirecek. elon musk in verdigi rakamlarla falcon 9 un maliyeti 23milyon dolar, kullandigi yakitsa 200bin dolar. her firlatmada 23milyon dolar denizin dibini boylamiyacak, tekrar tekrar kullanilcak. buda gercek anlamda ticari ve turistik uzay seferlerinin onunu acacak bir yeniliktir.
Yanıtla +5
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ukilavuz 3 yıl
TV de iki kere izledim iniÅŸ harikaydi
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ylmzsngl 3 yıl
Gerçekten muhteşem. Dikey olarak iniş yapabilmek ne demek. Artık bu teknoloji ile neler yapılır düşünmesi bile insanı heyecanlarıyor. Biraz bilim kurgu olacak belki ama Uzay yolcuuğu, savaş teknolojileri ve hatta gelişmtirilmesi durumunda ulaşım araçlarına ve kargo firmalarına bile entegre bir sistem olabilir :)
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teramit 3 yıl en beğenilen
byrd
blue origin niye üvey evlat muamelesi gördü acaba?elon muskın show dünyasının merkezinde bir şovmen gibi davrandığından olmasın?

belki şundandır;
-falcon 9 new sheppard dan 10 kat daha fazla itiş gücüne sahip
-new sheppard çok daha yavaş gidiyor yarısı hızında
-falcon 9 yörüngeye çıkan malzeme taşıyor blue origin ise yörüngeye çıkamıyor
-falcon 9 new sheppard ın 2.5 katı ölçü ve ağırlığında
-falcon 9 yatayda 8-10 km gittikten sonra geri geliyor new sheppard yatayda yol almıyor.
elma ile armutu kıyaslamamak lazım.
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byrd 3 yıl
blue origin niye üvey evlat muamelesi gördü acaba?
elon musk'ın show dünyasının merkezinde bir şovmen gibi davrandığından olmasın?
1 Yanıt Yanıtla
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umut_baris 3 yıl byrd
byrd

blue origin niye üvey evlat muamelesi gördü acaba?
elon musk'ın show dünyasının merkezinde bir şovmen gibi davrandığından olmasın?

Abi Falcon 9 11 tane uydu taşıdı. Blue origin de ilk değil. Bu konuda ilk olan Nasa'dır.

Tesla kıskançlığından Elon Musk'a laf atacağım diye kılı kırk yarmayın.
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