SpaceX'in tarih yazdığı anlara fotoğraflar ile göz atın

Haber Editörü
Bilim ve teknoloji dünyasının Tony Stark'ı olarak anılan Elon Musk'ın özel uzay şirketi SpaceX, dün tarih kitaplara geçecek bir başarı elde etmiş ve şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü roket modeli Falcon 9'u ateşleyerek yere dikey olarak indirmeyi başarmıştı. Şirket bu unutulmaz anlar için önemli fotoğraflar yayınladı.
Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkış yapan ve taşıdığı ORBCOMM'a ait 11 adet OG2 uydusunu yörüngeye taşıyan SpaceX'in devasa roketi Falcon 9, dikey olarak iniş yapmayı başarılı şekilde yerine getirdi ve bu sayede özel uzay taşımacılığı için yeniden kullanılabilir roket pazarında çok önemli bir adım attı.
Amazon CEO'su Jeff Bezos'un Yeni Çoban roketinden sonra gelen bu başarıyı çok güzel fotoğraflar ve videolar ile kayıt altına alan şirket, belki de tüm dünyayı değiştirecek bu tarihi anları herkesle paylaştı.
Fotoğrafları buradaki galeri aracılığıyla inceleyebilirsiniz.
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belki şundandır;
-falcon 9 new sheppard dan 10 kat daha fazla itiş gücüne sahip
-new sheppard çok daha yavaş gidiyor yarısı hızında
-falcon 9 yörüngeye çıkan malzeme taşıyor blue origin ise yörüngeye çıkamıyor
-falcon 9 new sheppard ın 2.5 katı ölçü ve ağırlığında
-falcon 9 yatayda 8-10 km gittikten sonra geri geliyor new sheppard yatayda yol almıyor.
elma ile armutu kıyaslamamak lazım.
blue origin sadece uzayin sinirina insanlari kisa sure cikarip indirmek icin yupilmis bir arac. falcon 9 ise uluslararasi uzay istasyonuna kargo yasiyabilen, yorungeye uydu yerlestiren bir roket. nitekim dikey inis yaptigi bu seferde 11 adet ticari uyduyu yorungeye yerlestirdi. ne blue origin nede falcon 9 ilk dikey inis yapan araclar degiller ama falcon 9 yorungeye uydu cikarabilen tekrar kullanilabilir ilk roket oldu. sistemi olgunlastiginda uzay seyahatlerini simdi oldugundan 100 kat daha ucuz hale getirecek. elon musk in verdigi rakamlarla falcon 9 un maliyeti 23milyon dolar, kullandigi yakitsa 200bin dolar. her firlatmada 23milyon dolar denizin dibini boylamiyacak, tekrar tekrar kullanilcak. buda gercek anlamda ticari ve turistik uzay seferlerinin onunu acacak bir yeniliktir.