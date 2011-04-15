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Sparkle, GeForce GT 520 modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,1b
1
3
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Calibre serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan Sparkle, giriş seviyesindeki sistemler için hazırladığı GeForce GT 520 modelini duyurdu. Fermi mimarisinin GeForce 500 serisi altındaki en alınabilir modeli olan GeForce GT 520'nin Sparkle tarafından yorumlanan versiyonu, genel olarak referans tasarıma sadık kalınan bir görünüm sergiliyor.

40nm GF119 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 64-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB/2GB DDR3 bellek seçenekleriyle geliyor. Paralel işlemci sayısı 48x olan ve 8x ROP birimiyle gelen kartın grafik işlem birimi 810MHz'de, paralel işlemcileri ise 1620MHz'de çalışan kartın bellekleri ise 1800MHz'de görev yapıyor.

Düşük profilli baskılı devresi sayesinde kompakt boyutlu medya bilgisayarlarında da kullanılabilen kart, PureVide HD motoru sayesinde 1080p videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabiliyor. Görüntü aktarımı için HDMI, VGA ve DVI konnektörelerini kullanan ekran kartı hem monitör hem de HDTV'ler ile kullanılabiliyor.

CUDA ve PhysX teknolojileriyle de uyumlu olan Sparkle GeForce GT 520'nin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı fiyatı ise açıklanmadı.


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DH Misafiri 7 yıl
Fiyatını Nerden OgreneBılırm . :)
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VicariouS 7 yıl
fiyatına göre yorum yapacaktım hevesim kursağımda kaldı
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