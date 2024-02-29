AMD’nin işi zor: Nvidia RTX 5090 ile performans yüzde 70 artabilir!

Nvidia RTX 5090 çıtayı çok yükseğe koyabilir
Mevcut bilgilere göre Nvidia, RTX 5000 serisi kartların hiçbirinde tam kalıp GPU kullanmayacak. Bu nedenle RTX 4090’a göre yüzde 60 ila yüzde 70 oranında daha hızlı olacağı iddia edilse de nihayetinde tüm olay Nvidia’nın RTX 5090 için GB202 GPU’sunun ne kadarını kırpacağına bağlı. Ancak Moore's Law is Dead tarafından aktarılan performans tahminleri doğruysa 1,7 kat performans artışı AMD’nin işini hayli zorlayabilir. Bu performans artışı ayrıca RTX 3090'dan 4090'a geçişe de benziyor.
AMD tarafında ise mevcut söylentiler firmanın doğrudan RTX 5090’ın karşısına bir rakip çıkarmayacağı yönünde. Mevcut en güçlü AMD kartı olan Radeon RX 7900 XTX, RTX 4080'e 4090'dan daha yakın olsa da yeni nesilde bu boşluk daha da açılabilir. Bu esasında tüketiciler için daha kötü bir şekilse sonuçlanabilir zira Nvidia, RTX 5090 için fiyat belirlerken üstünde hiç baskı hissetmeyecek. 1.599 dolarlık fiyata sahip olan RTX 4090 göz önüne alındığında RTX 5090’ın 2.000 dolar bandını zorlayacağı iddia ediliyor.
Nvidia’nın Blackwell kartlarının 2024 sonu ile 2025 başı arasında piyasaya çıkması bekleniyor. Muhtemelen kartlar yılın son çeyreğinde tanıtılacak. Nvidia’nın öncelikli olarak RTX 5090 ve 5080 kartlarını piyasaya sürmesi beklenirken daha alt kartların 2025 yılına yayılması bekleniyor. Bu arada önceki bilgiler ışığında RTX 5090, 4090'dan yüzde 50 daha fazla çekirdek, yüzde 52 daha fazla bellek bant genişliği, yüzde 78 L2 önbellek artışı ve bellek frekanslarında yüzde 15'lik bir artışa sahip olabilir. Ayrıca, 384 bit veri yolu üzerinde GDDR7 bellek, DisplayPort 2.1 ve PCIe 5.0 desteğini görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.