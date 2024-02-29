AMD’nin işi zor: Nvidia RTX 5090 ile performans yüzde 70 artabilir!

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın yaklaşan Blackwell mimarili GPU'larının performansı beklenenden de yüksek olabilir. Şimdiye kadar ortaya çıkan söylentiler karışık performans tahminlerinde bulunurken yeni bilgiler, Blackwell tabanlı RTX 5090’ın mevcuttaki en güçlü tüketici ekran kartı olan RTX 4090’dan yüzde 60 ila yüzde 70 oranında daha hızlı olacağı yönünde.

Nvidia RTX 5090 çıtayı çok yükseğe koyabilir

Mevcut bilgilere göre Nvidia, RTX 5000 serisi kartların hiçbirinde tam kalıp GPU kullanmayacak. Bu nedenle RTX 4090’a göre yüzde 60 ila yüzde 70 oranında daha hızlı olacağı iddia edilse de nihayetinde tüm olay Nvidia’nın RTX 5090 için GB202 GPU’sunun ne kadarını kırpacağına bağlı. Ancak Moore's Law is Dead tarafından aktarılan performans tahminleri doğruysa 1,7 kat performans artışı AMD’nin işini hayli zorlayabilir. Bu performans artışı ayrıca RTX 3090'dan 4090'a geçişe de benziyor.

AMD tarafında ise mevcut söylentiler firmanın doğrudan RTX 5090’ın karşısına bir rakip çıkarmayacağı yönünde. Mevcut en güçlü AMD kartı olan Radeon RX 7900 XTX, RTX 4080'e 4090'dan daha yakın olsa da yeni nesilde bu boşluk daha da açılabilir. Bu esasında tüketiciler için daha kötü bir şekilse sonuçlanabilir zira Nvidia, RTX 5090 için fiyat belirlerken üstünde hiç baskı hissetmeyecek. 1.599 dolarlık fiyata sahip olan RTX 4090 göz önüne alındığında RTX 5090’ın 2.000 dolar bandını zorlayacağı iddia ediliyor.

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Nvidia’nın Blackwell kartlarının 2024 sonu ile 2025 başı arasında piyasaya çıkması bekleniyor. Muhtemelen kartlar yılın son çeyreğinde tanıtılacak. Nvidia’nın öncelikli olarak RTX 5090 ve 5080 kartlarını piyasaya sürmesi beklenirken daha alt kartların 2025 yılına yayılması bekleniyor. Bu arada önceki bilgiler ışığında RTX 5090, 4090'dan yüzde 50 daha fazla çekirdek, yüzde 52 daha fazla bellek bant genişliği, yüzde 78 L2 önbellek artışı ve bellek frekanslarında yüzde 15'lik bir artışa sahip olabilir. Ayrıca, 384 bit veri yolu üzerinde GDDR7 bellek, DisplayPort 2.1 ve PCIe 5.0 desteğini görebiliriz.

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Nvidia RTX 5090 ile performans yüzde 70 artabilir!