Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD’nin işi zor: Nvidia RTX 5090 ile performans yüzde 70 artabilir!

    Nvidia, yeni nesil Blackwell mimarili GPU’larıyla RTX 5000 serisinde çıtayı çok yükseğe koyabilir. Son gelen raporlara göre RTX 5090, mevcut RTX 4090’dan yüzde 70 daha hızlı olabilir.
    Nvidia RTX 5090 ile performans yüzde 70 artabilir! Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın yaklaşan Blackwell mimarili GPU'larının performansı beklenenden de yüksek olabilir. Şimdiye kadar ortaya çıkan söylentiler karışık performans tahminlerinde bulunurken yeni bilgiler, Blackwell tabanlı RTX 5090’ın mevcuttaki en güçlü tüketici ekran kartı olan RTX 4090’dan yüzde 60 ila yüzde 70 oranında daha hızlı olacağı yönünde.

    Nvidia RTX 5090 çıtayı çok yükseğe koyabilir

    Mevcut bilgilere göre Nvidia, RTX 5000 serisi kartların hiçbirinde tam kalıp GPU kullanmayacak. Bu nedenle RTX 4090’a göre yüzde 60 ila yüzde 70 oranında daha hızlı olacağı iddia edilse de nihayetinde tüm olay Nvidia’nın RTX 5090 için GB202 GPU’sunun ne kadarını kırpacağına bağlı. Ancak Moore's Law is Dead tarafından aktarılan performans tahminleri doğruysa 1,7 kat performans artışı AMD’nin işini hayli zorlayabilir. Bu performans artışı ayrıca RTX 3090'dan 4090'a geçişe de benziyor.

    AMD tarafında ise mevcut söylentiler firmanın doğrudan RTX 5090’ın karşısına bir rakip çıkarmayacağı yönünde. Mevcut en güçlü AMD kartı olan Radeon RX 7900 XTX, RTX 4080'e 4090'dan daha yakın olsa da yeni nesilde bu boşluk daha da açılabilir. Bu esasında tüketiciler için daha kötü bir şekilse sonuçlanabilir zira Nvidia, RTX 5090 için fiyat belirlerken üstünde hiç baskı hissetmeyecek. 1.599 dolarlık fiyata sahip olan RTX 4090 göz önüne alındığında RTX 5090’ın 2.000 dolar bandını zorlayacağı iddia ediliyor.

    Nvidia’nın Blackwell kartlarının 2024 sonu ile 2025 başı arasında piyasaya çıkması bekleniyor. Muhtemelen kartlar yılın son çeyreğinde tanıtılacak. Nvidia’nın öncelikli olarak RTX 5090 ve 5080 kartlarını piyasaya sürmesi beklenirken daha alt kartların 2025 yılına yayılması bekleniyor. Bu arada önceki bilgiler ışığında RTX 5090, 4090'dan yüzde 50 daha fazla çekirdek, yüzde 52 daha fazla bellek bant genişliği, yüzde 78 L2 önbellek artışı ve bellek frekanslarında yüzde 15'lik bir artışa sahip olabilir. Ayrıca, 384 bit veri yolu üzerinde GDDR7 bellek, DisplayPort 2.1 ve PCIe 5.0 desteğini görebiliriz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hiking a43 alınır mı esenler otogarından beylikdüzüne nasıl gidilir kırtasiye isimleri antalya ıslak hamburger summertime saga benzeri mobil oyunlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25
    Samsung Galaxy A25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız