Intel'in yeni ekran kartları Arc A570M ve A530M ortaya çıktı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Intel, Arc Alchemist mimarisine ait masaüstü ve mobil ekran kartlarına olan desteğini sürdürüyor. Öyle ki daha önce Arc A770'in daha yüksek bellek kapasitesi ile yenileneceğinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi de teknoloji devi, Intel Arc A570M ve A530M olmak üzere iki yeni mobil ekran kartını duyurdu.

Intel Arc A570M ve A530M tanıtıldı

Intel'in web sitesinden alınan bilgilere göre Arc A570M, toplam 16 Xe-Çekirdeği ile mevcut A550M ile aynı yapılandırmayı temel alacak. Ancak kardeşinden 400MHz daha yüksek 1,3GHz saat hızı ve 75-95W arası TGP ile ölçeklendirilmiş. Her iki GPU'nun bellek özellikleri gibi bazı ayrıntılar ise hala eksik.

Diğer tarafta A530M ise, 12 Xe-Çekirdeği (1536 gölgelendirici) ve 1,3 GHz GPU hızına sahip yeni bir konfigürasyona sahip. 65W-95 TGP ile ölçeklendirilen GPU, giriş seviyesi oyuncu dizüstülerini hedefleyecek.

Tam Boyutta Gör Daha önce Intel'in 150W'a ölçeklendirilen iki yeni GPU üzerinde çalıştığı ve bu GPU'ların 2023'ün üçüncü çeyreğinde piyasaya çıkacağı iddia edilmişti. Ancak ne A570M ne de A530M bu kadar güç kullanmıyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda Alchemist+ mimarisine sahip yeni çözümler ile karşılaşabiliriz.

Intel Arc A770 yenileniyor: 16GB bellek ve daha fazlası 5 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör Arc A570M ve A550M'in eklenmesiyle Arc A-serisi artık yedi modelden oluşuyor. Böylelikle hem AMD'nin RX 7000 serisini (dört model) hem de Nvidia'nın RTX 40 serisini (beş model) geride bırakmış durumda.

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