Intel'in yeni ekran kartları Arc A570M ve A530M ortaya çıktı: İşte özellikleri

Intel Arc A570M ve A530M tanıtıldı
Intel'in web sitesinden alınan bilgilere göre Arc A570M, toplam 16 Xe-Çekirdeği ile mevcut A550M ile aynı yapılandırmayı temel alacak. Ancak kardeşinden 400MHz daha yüksek 1,3GHz saat hızı ve 75-95W arası TGP ile ölçeklendirilmiş. Her iki GPU'nun bellek özellikleri gibi bazı ayrıntılar ise hala eksik.
Diğer tarafta A530M ise, 12 Xe-Çekirdeği (1536 gölgelendirici) ve 1,3 GHz GPU hızına sahip yeni bir konfigürasyona sahip. 65W-95 TGP ile ölçeklendirilen GPU, giriş seviyesi oyuncu dizüstülerini hedefleyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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