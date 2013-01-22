Speaker Trio ile kablolardan kurtulun





Müzik sistemleri günümüzde büyük gelişim göstermiş olsalar da kablo sorunu halen devam etmektedir. Bu sorunun çözümü için ise Bluetooth teknolojisi ile çalışan ürünler artmaktadır. Bu doğrultuda Bem Wireless firması, Speaker Trio isimli hoparlör sistemini piyasaya sundu.

Firma tarafından satışa sunulan "Speaker Trio" bir kablosuz hoparlör seti. Ana gövde yanında üç adet hoparlörden oluşan set, kablosuz olarak istenilen noktalara yerleştirilebiliyor. Bluetooth teknolojisi ile çalışan setin ana ünitesi 25 metre mesafeye kadar akıllı telefonlar ya da iPod ve benzeri ürünler ile kontrol edilebiliyor. Setin hoparlörleri ise 35 metre mesafeye kadar çalışabiliyor ve ana ünite üzerinde şarj edilebiliyor. 6 saate kadar batarya ömrü sunan cihaz, dokunmatik tuşlara, iki farklı renk seçeneğine ve oldukça şık bir yapıya sahip.

Kablosuz hoparlör sistemi Speaker Trio, $300 fiyat etiketi ile firmanın kendi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

http://www.bemwireless.com/speaker-trio