Yapay zeka tarafından hazırlanan ilk spor, Speedgate

Yapay zekanın kullanım alanlarına birçok örnek verebiliyoruz. Bazen sağlık alanında hastalıkları teşhis ederken bazense otonom araçlarda kendine yer buluyor. Tabii ki bu durum, eğlence sektöründe kullanılamayacağı manasına gelmiyor. Mesela şampiyon Dota 2 takımını yenen OpenAI örnek verilebilir. Tasarım ve inovasyon firması AKQA ise yapay zekayı yeni bir spor hazırlamak için kullandı. Bunun sonucunda yapay zeka tarafından hazırlanan ilk spor olan Speedgate ortaya çıktı.
Speedgate nasıl oynanır?
Speeedgate’i oluşturmak için yapay zekanın eğitim materyali olarak mevcut 400 sporun verileri kullanıldı. Oyunun sahası 3 adet geçit/kale ile kuruluyor. Kalelerden biri merkezde yer alıyor. Uç kısımda bulunan kaleye gidip gol atmadan önce merkez kaleden topu geçirmeniz (kilidini açmanız) gerek. Ancak bunu yaparken merkez kalenin içerisine girmemelisiniz. Yoksa faul yapmış oluyorsunuz. Kilidi açmanızın ardından uçtaki kaleye gidip gol atabilirsiniz. Elle pas verme imkanı olmasına rağmen, golü ayağınızla atmanız gerekiyor. Topu uç kaleden geçirdiğiniz anda 2 puan kazanıyorsunuz. Ancak kalenin arkasında duran arkadaşınız sizin attığınız topu tekrar kaleye sokmayı başarırsa aldığınız puan 3’e yükseliyor.
Oyunu oynamak için 6 kişilik iki takıma ihtiyacınız var. Tabii ki oyuncular için de farklı kurallar mevcut. Örneğin merkez kalenin kilidi açılmadan takımınızdaki 3 defans oyuncusunun orta sahayı geçmesine izin verilmiyor. Son olarak farklı bir yapay zekayı da 10400 spor logosuyla eğiten AKQA, Speedgate için yukarıda gördüğünüz logoları oluşturdu.Ayrıca Bkz. "OpenAI, şampiyon Dota 2 takımını yendi"
Speedgate sporu hakkında tüm ayrıntıları bu bağlantı üzerinden inceleyebilirsiniz. Yapay zeka kalelerin genişliği dahil birçok veriyi hazırlamış. Oyunun nasıl oynandığını ise aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.
https://playspeedgate.org/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yapay zeka olasılıkların olma olasılığına göre en çok tercih edilen senaryolardan en az tercih edilen senaryolara kadar olayları matematiksel olarak belli % oranlarına göre sadece excel tablosu gibi sıralar, bunun ötesinde yeni bir derleme yapamaz keşke yapabilecek noktada olsa ; o noktada olsa zaten fiziksel işlemci mimarisi ve yazılım mimarisindeki yanlışlıkları analiz edip yeniden derlerdi.
yani yapay zeka işe yarar olabileceği noktaya gelmesi demek kendini tekrar derleyen bilen bir yapay zeka programı noktasında zaten burada ihtiyaçlar ve programın yapılış amacı açısından insanların istediği şekilde şekillenen bir program değilde kendini geliştiren ve insandan bağımsız bir hal ve yapı halinde
kendi kendine evrim sağlayan bir eko-sistem oluştururdu.
bu açıdan bu haberdeki olayı birinin kendine göre bir popüler spor oluşturma anlayışıyla F1 misali bir sporun tüm lisans haklarını almak için sözde yapay zeka kelimesiyle insanların akıllarında bir SEO çalışması yapmasından başka bir şey değil ! yakında peynirciler bile yapay zeka ile yapılan peynirlerin tadı bir başka güzel diye tanıtırsa sakın şaşırmayın ! aynı pazarcı muhabbeti misali
hepsi organik abla bir tane bile hormonlu yok
bu yorumu buraya kadar okuyup +1 yaptığınız için teşekkürler :)
İnletme bizi o bağlantı üzerinden editör.
Oyuna gelince tamamen can sıkıntısından ne yapacaklarını şaşırmışlar. Hentbol ile Amerikan Futbolunun karışımı gibi birşey olmuş.
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