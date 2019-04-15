Yapay zeka tarafından hazırlanan ilk spor, Speedgate

Yapay zekanın kullanım alanlarına birçok örnek verebiliyoruz. Bazen sağlık alanında hastalıkları teşhis ederken bazense otonom araçlarda kendine yer buluyor. Tabii ki bu durum, eğlence sektöründe kullanılamayacağı manasına gelmiyor. Mesela OpenAI örnek verilebilir. Tasarım ve inovasyon firması AKQA ise yapay zekayı yeni bir spor hazırlamak için kullandı. Bunun sonucunda yapay zeka tarafından hazırlanan ilk spor olan Speedgate ortaya çıktı. kullanım alanlarına birçok örnek verebiliyoruz. Bazen sağlık alanında hastalıkları teşhis ederken bazense otonom araçlarda kendine yer buluyor. Tabii ki bu durum, eğlence sektöründe kullanılamayacağı manasına gelmiyor. Mesela şampiyon Dota 2 takımını yenen örnek verilebilir. Tasarım ve inovasyon firmasıise yapay zekayıhazırlamak için kullandı. Bunun sonucunda yapay zeka tarafından hazırlanan ilk spor olanortaya çıktı.

Speedgate nasıl oynanır?

Speeedgate’i oluşturmak için yapay zekanın eğitim materyali olarak mevcut 400 sporun verileri kullanıldı. Oyunun sahası 3 adet geçit/kale ile kuruluyor. Kalelerden biri merkezde yer alıyor. Uç kısımda bulunan kaleye gidip gol atmadan önce merkez kaleden topu geçirmeniz (kilidini açmanız) gerek. Ancak bunu yaparken merkez kalenin içerisine girmemelisiniz. Yoksa faul yapmış oluyorsunuz. Kilidi açmanızın ardından uçtaki kaleye gidip gol atabilirsiniz. Elle pas verme imkanı olmasına rağmen, golü ayağınızla atmanız gerekiyor. Topu uç kaleden geçirdiğiniz anda 2 puan kazanıyorsunuz. Ancak kalenin arkasında duran arkadaşınız sizin attığınız topu tekrar kaleye sokmayı başarırsa aldığınız puan 3’e yükseliyor.

Oyunu oynamak için 6 kişilik iki takıma ihtiyacınız var. Tabii ki oyuncular için de farklı kurallar mevcut. Örneğin merkez kalenin kilidi açılmadan takımınızdaki 3 defans oyuncusunun orta sahayı geçmesine izin verilmiyor. Son olarak farklı bir yapay zekayı da 10400 spor logosuyla eğiten AKQA, Speedgate için yukarıda gördüğünüz logoları oluşturdu.

Ayrıca Bkz.

"OpenAI, şampiyon Dota 2 takımını yendi"

Speedgate sporu hakkında tüm ayrıntıları bu bağlantı üzerinden inceleyebilirsiniz. Yapay zeka kalelerin genişliği dahil birçok veriyi hazırlamış. Oyunun nasıl oynandığını ise aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.

https://playspeedgate.org/