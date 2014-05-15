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Spell Up ile Chrome üzerinden İngilizcenizi geliştirin

5 yıl
252
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2
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Spell Up ile Chrome üzerinden İngilizcenizi geliştirin

Google'ın Chrome tarayıcısı üzerinde çalışan pek çok ilgi çekici veya faydalı yapımlara imza atan Chrome Experiment programı bu kez bir dil geliştirme uygulaması ile karşımızda.

Spell Up adı verilen yeni uygulama tarayıcı üzerinde kullanıcının İngilizce dinleme ve konuşma yeteneğini geliştirmeyi amaçlıyor. Web Speech programlama arayüzünü temel alan Spell Up, oyun tasarımcıları ve öğretmenlerden oluşan bir ekip tarafından geliştirildi. 

Oyunda kelimeleri dinleyerek doğru şekilde telaffuz etmeli ve kat kat kelime binasını en yüksek noktaya kadar inşa etmelisiniz. Oyunda ilerledikçe daha zor kelimeler ve gizli kelime tahminleri karşınıza çıkıyor.

Web ve Android için Chrome uygulamalarında akıcı olarak çalışan oyun iOS için Chrome uygulamasında ise sadece klavye ile yazmaya imkan tanıyor. Ne kadar hızlı olursanız o kadar çok altın kazanıyorsunuz. 




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matmuhendisi 5 yıl
Duo lingo üzerine tanimam :)
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Bradley Cooper 5 yıl matmuhendisi
matmuhendisi

Duo lingo üzerine tanimam :)

bunu yazmaya gelmiştim
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