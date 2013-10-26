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Spigen Nexus 5 arka kapak aksesuarları internette boy göstermeye başladı

5 yıl
1,2b
1
25
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Spigen Nexus 5 arka kapak aksesuarları internette boy göstermeye başladı

Google'ın Android 4.4 KitKat ve yeni Nexus cihazları ile ilgili tarih belirsizliği sürerken, aksesuar üreticilerinde ise hareketlilik yoğunlaşmış durumda. 

Mobil cihazlara yönelik aksesuarları ile tanıdığımız Spigen, bir süredir Nexus 5 için yeni aksesuarlar hazırladığını Twitter hesabından haber vermişti. Bugün ise firma farklı renk seçeneklerine sahip Nexus 5 için hazırladığı bir arka kapak aksesuarını paylaştı.

Spigen yeni aksesuar için sevkiyat tarihi olarak Ekim ayının sonunu not düşmüş. Bu da en geç 31 Ekim tarihine kadar Nexus 5 modelinin lanse edileceğini gösteriyor. 

Nexus 5 yanında Nexus 10 2013 tablet modelinin tanıtılacağını düşünen kaynaklar da mevcut. Yeni Nexus 10 modeline ait bir basın görseli de internete sızdırılmıştı. Google'ın etkinliğinin ise 28 Ekim veya 31 Ekim tarihinde olacağı şeklinde iki görüş mevcut. Ancak ortada hiçbir davetiyenin olmaması 28 Ekim ihtimalini azaltıyor. 

Nexus 5 modelinde 4.95 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 yongaseti, Android 4.4 işletim sistemi, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 2300 veya 2600mAh batarya, 8MP çözünürlükte OIS destekli arka kamera şeklinde özellikler olacağı tahmin ediliyor. 

Nexus 10 2013 modelinde ise Tegra 4 yongaseti, 10.1 inçlik 2560x1600 piksel çözünürlükte ekran ve 32GB depolama kapasitesi olacağı sanılıyor.  
 [galeri = 965]

http://www.phonearena.com/news/Nexus-5-cases-from-Spigen-appear-online-with-End-of-October-release-date_id48708 Yorum Yaz
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tuncay altuntoprak 5 yıl en beğenilen
Şu telefonları full HD yapıyorlar ya Allah belalarını versin, zekasızların
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vankomisin 5 yıl
En iyi cihazları hangi firma üretiyor tartışılır fakat en iyi aksesuarları kesinlikle spigen yapıyor. Slim Armor serisi ve neo hybrid serisii kılıfları çok şık ve kaliteli. Ekran koruyucu olarak da ultracrystal ve glass t.R nano slim çok kaliteli. Biraz pahalı ürünleri ama bir çuval para verip telefon alıyoruz. Biraz fazla para verip şık ve adam akıllı koruyan aksesuarlar almak daha mantıklı geliyor bana. Spigen de bence en kalitelisi. Tavsiye ederim
En iyi cihazları hangi firma üretiyor tartışılır fakat en iyi aksesuarları kesinlikle spigen yapıyor. Slim Armor serisi ve neo hybrid serisii kılıfları çok şık...
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malchik 5 yıl
Tüm dunyada eş zamanli mi cikar yoksa turkiyeye gelmezi zaman mi alir ?
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Kevin De Bruyne 5 yıl malchik
malchik

Tüm dunyada eş zamanli mi cikar yoksa turkiyeye gelmezi zaman mi alir ?

türkiyeye en az 1-2 ay gec gelir.
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Ue-Gazi 5 yıl
S.Soylu
şu kılıfı nexus 4 e üretselerdi ya.

Var zaten.
aliexpress.com/...
aliexpress.com/...
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tuncay altuntoprak 5 yıl en beğenilen
Şu telefonları full HD yapıyorlar ya Allah belalarını versin, zekasızların
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Memko35 5 yıl
Batarya hakkında herkes bir sey ortaya atıyor
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Kevin De Bruyne 5 yıl Memko35
bence %99 2300mah olacaktir. %1 ihtimalle sürpriz yapacaktir. 3000mah bence kesinlikle asılsız birşey. 2300mah olacagı kesin nerdeyse. ama söylentilere göre yine 4.4 iyi bir güc tüketimi ile gelir deniyor.
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iboocum 5 yıl
kılıfları bile çok iyi ya
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General. 5 yıl
Harbi cillop gibi duruyor sırf görseldeki kapak için bile Nexus alınır
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NeroWin 5 yıl
Anroid 4.4 KitKat'ın ne zaman çıkacağı hakkında kesin bir bilgisi olan var mı?
Herkeste bir belirsizlik var şu ara.
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NeroWin 5 yıl
bravez
Azar azar,
Android çok kasar,
iOS akar, millet bize yan bakar,
Beni Googlea düşman etme,
Aah ah Appleım, telefonu bozamam...

Ağlicam şimdi ; gözüme apple kaçtı...
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Crimson 5 yıl
spigen kılıfın hakkını veriyor gerçekten, yükselmeyi en hak eden markalardan biridir benim gözümde.
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S.Soylu 5 yıl
şu kılıfı nexus 4 e üretselerdi ya.
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colaker 5 yıl S.Soylu
rearthusa.com/... bunun gibi bişey mi :) 6-7 aydır kullanıyorum
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