Spigen Nexus 5 arka kapak aksesuarları internette boy göstermeye başladı





Google'ın Android 4.4 KitKat ve yeni Nexus cihazları ile ilgili tarih belirsizliği sürerken, aksesuar üreticilerinde ise hareketlilik yoğunlaşmış durumda.





Mobil cihazlara yönelik aksesuarları ile tanıdığımız Spigen, bir süredir Nexus 5 için yeni aksesuarlar hazırladığını Twitter hesabından haber vermişti. Bugün ise firma farklı renk seçeneklerine sahip Nexus 5 için hazırladığı bir arka kapak aksesuarını paylaştı.





Spigen yeni aksesuar için sevkiyat tarihi olarak Ekim ayının sonunu not düşmüş. Bu da en geç 31 Ekim tarihine kadar Nexus 5 modelinin lanse edileceğini gösteriyor.





Nexus 5 yanında Nexus 10 2013 tablet modelinin tanıtılacağını düşünen kaynaklar da mevcut. Yeni Nexus 10 modeline ait bir basın görseli de internete sızdırılmıştı. Google'ın etkinliğinin ise 28 Ekim veya 31 Ekim tarihinde olacağı şeklinde iki görüş mevcut. Ancak ortada hiçbir davetiyenin olmaması 28 Ekim ihtimalini azaltıyor.





Nexus 5 modelinde 4.95 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 yongaseti, Android 4.4 işletim sistemi, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 2300 veya 2600mAh batarya, 8MP çözünürlükte OIS destekli arka kamera şeklinde özellikler olacağı tahmin ediliyor.





Nexus 10 2013 modelinde ise Tegra 4 yongaseti, 10.1 inçlik 2560x1600 piksel çözünürlükte ekran ve 32GB depolama kapasitesi olacağı sanılıyor.

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http://www.phonearena.com/news/Nexus-5-cases-from-Spigen-appear-online-with-End-of-October-release-date_id48708