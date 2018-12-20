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Spigen Telefon Aksesuarları Çekilişi!

5 ay
12,9b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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21 Aralık saat 23:59'a kadar Spigen taşınabilir şarj cihazları, telefon kılıfları ve ekran koruyucuları gibi telefon aksesuarlarında %40 indirim kampanyası başladı. Ayrıca bir de çekilişimiz var!
Yılın en uzun gecesini yaşayacağımız 21 Aralık tarihi geldi çattı. Biz de Donanım Haber olarak sizlere 5 adet Spigen telefon aksesuarından birini kazanma fırsatı sunuyoruz. Çekilişe katılmak için @donanimhabercom Instagram adresimizi takip etmeniz yeterli. Çekiliş detayları 21 Aralık tarihinde Donanım Haber Instagram sayfasından duyurulacak ve çekiliş sonuçları 24 Aralık tarihinde yine Donanım Haber Instagram hesabından yapılacak olan canlı yayınla birlikte açıklanacak.
Yeni çekilişler için Donanım Haber Instagram sayfamızı takibe almayı unutmayın. Herkese bol şans! 

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ssbrutality 5 ay
Spiegen ne la
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