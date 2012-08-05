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Splashtop Remote, Windows 8'e geldi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,3b
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3
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil platformlarda uzak masaüstü hizmeti sunan Splashtop Remote uygulaması, tüketici önizleme sürümüyle Windows 8'de yerini aldı.

Uygulama ile Mac ve Windows bilgisayarlarınızın masaüstüne 3G veya WiFi üzerinden erişerek uzaktan kontrol edebiliyorsunuz.

7 milyondan fazla kullanıcısı bulunan uygulama, Windows 8'in dokunmatik desteğinden sonuna kadar yararlanıyor. Uygulama ile çok düşük gecikmelerde oyun oynamak veya yüksek çözünürlükte videolar izlemek mümkün. Önizleme sürümü olduğu için final sürümünde değişiklikler yapılabilir.

Uygulama Windows Store üzerinde ücretsiz olarak sunuluyor.

http://apps.microsoft.com/webpdp/en-us/app/splashtop-remote-desktop/a3d281b1-fff3-4319-9c5a-717cade64658

http://www.splashtop.com/blog/index.php/2012/08/03/splashtop-remote-desktop-for-windows-8-tablet-is-now-available#.UBwnV0RdV0A Yorum Yaz
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frostburn 7 yıl
Cok memnunum ipad'e android tabletlerdeki oyun arayuzunu eklerlerse daha da guzel olacak..
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bersgurs 7 yıl
Grkm27
TeamViewer cakmasi ve cok daha kotu. Daha iyi arayuze sahip olabilir ama serverlari dandik sanirim sik sik baglanamiyor.

onların serverları olduğunu düşünmüyorum bence senin uplaod hızında sorun olabilir
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gFalcon 7 yıl
TeamViewer cakmasi ve cok daha kotu. Daha iyi arayuze sahip olabilir ama serverlari dandik sanirim sik sik baglanamiyor.
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