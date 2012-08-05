Splashtop Remote, Windows 8'e geldi

Mobil platformlarda uzak masaüstü hizmeti sunan Splashtop Remote uygulaması, tüketici önizleme sürümüyle Windows 8'de yerini aldı.





Uygulama ile Mac ve Windows bilgisayarlarınızın masaüstüne 3G veya WiFi üzerinden erişerek uzaktan kontrol edebiliyorsunuz.





7 milyondan fazla kullanıcısı bulunan uygulama, Windows 8'in dokunmatik desteğinden sonuna kadar yararlanıyor. Uygulama ile çok düşük gecikmelerde oyun oynamak veya yüksek çözünürlükte videolar izlemek mümkün. Önizleme sürümü olduğu için final sürümünde değişiklikler yapılabilir.





Uygulama Windows Store üzerinde ücretsiz olarak sunuluyor.





http://apps.microsoft.com/webpdp/en-us/app/splashtop-remote-desktop/a3d281b1-fff3-4319-9c5a-717cade64658