Spofity 50 milyon premium kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı

Uzun bir süredir Apple Music ile kıyaslanan Spotify, geçtiğimiz Eylül ayında 40 milyon, Mart ayında ise 30 milyon kullanıcıya ulaştığın duyurmuştu. Bu verilere bakarak müzik servisinin oldukça istikrarlı bir şekilde büyüdüğü söylenebilir.
Spotify, yüksek rakamlara ulaşmış olmasına rağmen sektöründe rakipsiz değil. Spotify’ın en büyük rakibi olarak değerlendirilen Apple Music, geçtiğimiz Aralık ayında 20 milyon premium kullanıcı sayısına ulaştığını duyurmuştu. Şarkıcı Jay-Z’nin sahip olduğu Tidal ise geçtiğimiz Mart ayında 3 milyon kullanıcı sayısına ulaşmıştı.
Spotify’ın yanı sıra rakiplerinin de hızlı bir şekilde büyüdüğü biliniyor. Ancak Spotify’ın liderliğini korumak için bir planı var.
Spotify Hi-Fi müzik yayını yapmaya başlıyor
Spotify, yakın bir zamanda Hi-Fi müzik yayını yapmaya başlayacağını duyurdu. Müzik kalitesini iyileştiren Hi-Fi teknolojisi, Spotify’ın 10 dolarlık premium ücretine 5 dolar daha ekleyecek.
Müzik kalitesi konusunda Apple Music ile sıklıkla kıyaslanan Spotify, Hi-Fi teknolojisi sayesinde kullanıcı sayısını kayda değer miktarda artırabilir.
https://techcrunch.com/2017/03/02/spotify-50-million/?ncid=rss Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Arkadaşlar Kulaklıkta mı Hİ-Fİ desteklemeli ? Bende 5S kulaklığı var olurmu O ...
Bildiğim kadarıyla olmaz, o tip kulaklıklar çok dandikler.
Yürüten cihazın da HiFi donanımı olmalı. Yoksa parayı çöpe atmak olacaktır.
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