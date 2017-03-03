Spofity 50 milyon premium kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük çevrimiçi müzik yayın servislerinden birisi olan Spotify, resmi Twitter üzerinden paylaştığı gönderiyle 50 milyon premium kullanıcı sayısına ulaştığını duyurdu. Günümüzde 60’tan fazla ülkede faaliyetlerini sürdüren Spotify, 30 milyondan fazla şarkının yer aldığı geniş bir müzik kütüphanesine sahip.

Uzun bir süredir Apple Music ile kıyaslanan Spotify, geçtiğimiz Eylül ayında 40 milyon, Mart ayında ise 30 milyon kullanıcıya ulaştığın duyurmuştu. Bu verilere bakarak müzik servisinin oldukça istikrarlı bir şekilde büyüdüğü söylenebilir.

Spotify, yüksek rakamlara ulaşmış olmasına rağmen sektöründe rakipsiz değil. Spotify’ın en büyük rakibi olarak değerlendirilen Apple Music, geçtiğimiz Aralık ayında 20 milyon premium kullanıcı sayısına ulaştığını duyurmuştu. Şarkıcı Jay-Z’nin sahip olduğu Tidal ise geçtiğimiz Mart ayında 3 milyon kullanıcı sayısına ulaşmıştı.

Spotify’ın yanı sıra rakiplerinin de hızlı bir şekilde büyüdüğü biliniyor. Ancak Spotify’ın liderliğini korumak için bir planı var.

Spotify Hi-Fi müzik yayını yapmaya başlıyor

Spotify, yakın bir zamanda Hi-Fi müzik yayını yapmaya başlayacağını duyurdu. Müzik kalitesini iyileştiren Hi-Fi teknolojisi, Spotify’ın 10 dolarlık premium ücretine 5 dolar daha ekleyecek.

Müzik kalitesi konusunda Apple Music ile sıklıkla kıyaslanan Spotify, Hi-Fi teknolojisi sayesinde kullanıcı sayısını kayda değer miktarda artırabilir.

https://techcrunch.com/2017/03/02/spotify-50-million/?ncid=rss