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Spofity 50 milyon premium kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı

Spotify, resmi Twitter hesabı üzerinden 50 milyon premium kullanıcı sayısına ulaştığını duyurdu. Spotify’ın Eylül ayında 40, Mart ayında ise 30 milyona ulaştığı biliniyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Spofity 50 milyon premium kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı
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Dünyanın en büyük çevrimiçi müzik yayın servislerinden birisi olan Spotify, resmi Twitter üzerinden paylaştığı gönderiyle 50 milyon premium kullanıcı sayısına ulaştığını duyurdu. Günümüzde 60’tan fazla ülkede faaliyetlerini sürdüren Spotify, 30 milyondan fazla şarkının yer aldığı geniş bir müzik kütüphanesine sahip.

Uzun bir süredir Apple Music ile kıyaslanan Spotify, geçtiğimiz Eylül ayında 40 milyon, Mart ayında ise 30 milyon kullanıcıya ulaştığın duyurmuştu. Bu verilere bakarak müzik servisinin oldukça istikrarlı bir şekilde büyüdüğü söylenebilir.

Spotify, yüksek rakamlara ulaşmış olmasına rağmen  sektöründe rakipsiz değil. Spotify’ın en büyük rakibi olarak değerlendirilen Apple Music, geçtiğimiz Aralık ayında 20 milyon premium kullanıcı sayısına ulaştığını duyurmuştu. Şarkıcı Jay-Z’nin sahip olduğu Tidal ise geçtiğimiz Mart ayında 3 milyon kullanıcı sayısına ulaşmıştı.

Spotify’ın yanı sıra rakiplerinin de hızlı bir şekilde büyüdüğü biliniyor. Ancak Spotify’ın liderliğini korumak için bir planı var.

Spotify Hi-Fi müzik yayını yapmaya başlıyor

Spotify, yakın bir zamanda Hi-Fi müzik yayını yapmaya başlayacağını duyurdu. Müzik kalitesini iyileştiren Hi-Fi teknolojisi, Spotify’ın 10 dolarlık premium ücretine 5 dolar daha ekleyecek.

Müzik kalitesi konusunda Apple Music ile sıklıkla kıyaslanan Spotify, Hi-Fi teknolojisi sayesinde kullanıcı sayısını kayda değer miktarda artırabilir.


https://techcrunch.com/2017/03/02/spotify-50-million/?ncid=rss Yorum Yaz
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cinemaker 2 yıl en beğenilen
dünya üzerinde yapılmış tüm müziklerin bir havuzda toplanması gerekiyor her yere ayrı para ödemek zorunda değiliz umarım daha da büyürler
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sezgin.sezai 2 yıl
Bir daha zam yaparlarsa 50 milyonu unutsunlar.
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kcankaynak 2 yıl
Apple Music denen leş servisten kurtulup buna geçtiğim için gerçekten çok mutluyum. Dinlediğim 4-5 şarkıdan sonra bana %90 oranında beğendiğim harika bir çalma listesi oluşturdu. Gerçekten tahmin ettiğimden daha başarılı. Apple inceleyip kendine ders çıkartmalı.
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major24 2 yıl
Her ay ona o kadar para vereceğine benim gibi al 1 tane Audio-Technica ATH-CKS90 Solid Bass kulakiçi kulaklık bak keyfine.
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Roark 2 yıl
50 milyon kişi 10 dolardan olsaaaa... iyi iyi, vallaha iyi?
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Lene 2 yıl
Teşekkürler Bilgi için.
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cinemaker 2 yıl en beğenilen
dünya üzerinde yapılmış tüm müziklerin bir havuzda toplanması gerekiyor her yere ayrı para ödemek zorunda değiliz umarım daha da büyürler
1 Yanıt Yanıtla +9
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Lene 2 yıl
Spotify Hi-Fi müzik yayını yapmaya başlıyor..
Arkadaşlar Kulaklıkta mı Hİ-Fİ desteklemeli ? Bende 5S kulaklığı var olurmu O ...
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12 Angry Men 2 yıl Lene
Lene

Spotify Hi-Fi müzik yayını yapmaya başlıyor..

Arkadaşlar Kulaklıkta mı Hİ-Fİ desteklemeli ? Bende 5S kulaklığı var olurmu O ...

Bildiğim kadarıyla olmaz, o tip kulaklıklar çok dandikler.
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eAkman 2 yıl Lene
Lene
Spotify Hi-Fi müzik yayını yapmaya başlıyor..
Arkadaşlar Kulaklıkta mı Hİ-Fİ desteklemeli ? Bende 5S kulaklığı var olurmu O ...

Yürüten cihazın da HiFi donanımı olmalı. Yoksa parayı çöpe atmak olacaktır.
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Mr. Jingles 2 yıl Lene
Tabiki kulaklık da aynı teknolojiye sahip olmalı. Aynı zamanda da telefonun da aynı teknolojiyi desteklemesi gerek. Kullandığın telefonun ses işlemcisi 24-bit ya da 32-bit olmalı.
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