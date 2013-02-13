Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sporcular için giyilebilir yapıda bilgi ekranı,”Screeneye X”

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
386
1
4
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sporcular için giyilebilir yapıda bilgi ekranı,”Screeneye X”
Sporcular için özel olarak geliştirilmiş olan Screeneye X, sporcuların aktif olarak çalıştıkları durumlarda ihtiyaç duydukları bilgilere, anlık olarak erişmelerine imkan verebilen bir teknoloji.

O-Synce firması tarafından geliştirilmiş bir ürün olan Screeneye X, giyilebilir bir şapka şeklinde tasarlanmış bir bilgi ekranı. Üzerinde göz hizasında bir ekran bulunan cihaz, bu ekran sayesinde tur zamanı, sıcaklık ya da farklı zaman bilgilerini anlık olarak gösterebiliyor. O-Synce firmasının farklı “Heart2fell x” ve “Maxrun” isimli sensör ürünleri sayesinde çalışma sırasındaki kalori yakma durumu, kalp atışı, koşma hızı gibi faydalı bilgileri de verebilen cihaz, ekranı üzerindeki tuşlar sayesinde kontrol edilebiliyor ya da ayar yapılabiliyor. Çalışmalar sonucunda ortaya çıkan veriler şapka üzerindeki MicroUSB üzerinden bilgisayar ortamına aktarılabiliyor ve kayıt altına alınabiliyor. Şarj edilebilir bir yapıda olan cihaz, MicroUSB bağlantısı üzerinden şar edilebiliyor ve tam şarj ile 40 saat kullanım sağlayabiliyor.

Sporcular için oldukça faydalı özellikler sunabilen Screeneye X 200$, Heart2fell  x 80$ ve Maxrun  95$  fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

http://www.o-synce.com/en/products/running-fitness/data4vision-series/screeneye-x.html

http://www.o-synce.com/en/products/running-fitness/data4vision-series/screeneye-x.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E_Aydin35 6 yıl
Bence teknolojinini gayet güzel bir şekilde kullanılduğı bir ürün..
Bir sporcu için ideal bildirimler söz konusu, özellikle şarj halindeki kullanım süreside gayet kabul edilebilir. Ancak spor sırasında dikkat dağıtıcı bir etkende olabilir bildirim ekranı bu unsurda göz önünde bulundurulmalı satın alınacaksa. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dirty_dancer 6 yıl
şöyle tepesini kapalı yapıp bide güneş paneli yerleştirseler daha iyi olurmuş. Şu cabrio şapkaları da anlamış değilim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fbkaya 6 yıl
bence işe yaramaz
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serkanhiziroglu 6 yıl fbkaya
fbkaya

bence işe yaramaz


Yapımcılara mail attım. Ürünü tamamen iptal ediyorlarmış. Teşekkürler yorumunuz için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Sony Xperia Z'yi 30 dakika su içinde tuttuk, en pahalı Android telefonu, Galaxy S IV 'ün yeni test sonuçları ve daha fazlası... 6 yıl Panasonic ve Technics Kulaklıklar hakkında merak ettikleriniz video röportaj Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim