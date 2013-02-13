Sporcular için giyilebilir yapıda bilgi ekranı,”Screeneye X”





Sporcular için özel olarak geliştirilmiş olan Screeneye X, sporcuların aktif olarak çalıştıkları durumlarda ihtiyaç duydukları bilgilere, anlık olarak erişmelerine imkan verebilen bir teknoloji.





O-Synce firması tarafından geliştirilmiş bir ürün olan Screeneye X, giyilebilir bir şapka şeklinde tasarlanmış bir bilgi ekranı. Üzerinde göz hizasında bir ekran bulunan cihaz, bu ekran sayesinde tur zamanı, sıcaklık ya da farklı zaman bilgilerini anlık olarak gösterebiliyor. O-Synce firmasının farklı “Heart2fell x” ve “Maxrun” isimli sensör ürünleri sayesinde çalışma sırasındaki kalori yakma durumu, kalp atışı, koşma hızı gibi faydalı bilgileri de verebilen cihaz, ekranı üzerindeki tuşlar sayesinde kontrol edilebiliyor ya da ayar yapılabiliyor. Çalışmalar sonucunda ortaya çıkan veriler şapka üzerindeki MicroUSB üzerinden bilgisayar ortamına aktarılabiliyor ve kayıt altına alınabiliyor. Şarj edilebilir bir yapıda olan cihaz, MicroUSB bağlantısı üzerinden şar edilebiliyor ve tam şarj ile 40 saat kullanım sağlayabiliyor.





Sporcular için oldukça faydalı özellikler sunabilen Screeneye X 200$, Heart2fell x 80$ ve Maxrun 95$ fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.





http://www.o-synce.com/en/products/running-fitness/data4vision-series/screeneye-x.html

http://www.o-synce.com/en/products/running-fitness/data4vision-series/screeneye-x.html