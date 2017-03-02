Spotify, Hi-Fi kalitesinde müzik dönemini başlatıyor

Bazı Twitter ve Reddit kullanıcılarının paylaştığı görüntülere göre Spotify, premium üyeliğe sahip bazı kullanıcılara Hi-Fi müzik deneyimi için yeni fiyat tekliflerinde bulundu. Henüz şirket tarafından resmi olarak tanıtılmasa ve şirket; kendisine sorulan soruları, her zaman yeni ürünleri test edebileceklerini söyleyerek geçiştirse de görünen o ki Spotify kısa bir süre sonra kullanıcılara Hi-Fi kalitesinde müzik dinleme imkanı sunacak.
Diğer Platformları da Devre Dışı Bırakabilir
Tabi bu hamle TIDAL’ın üstünlüğüne son vermenin yanı sıra müzikseverlerin Apple Müzik veya diğer rakip platformların yerine Spotify’a tercih etmesi için önemli bir etken olacak. Kendilerine teklif gelen kullanıcıların yaptığı paylaşımlara göre Spotify, kullanıcıların mevcut premium üyeliğin türüne göre 5$, 7.5$ ve 10$’lık ek ücretler ödeyerek Hi-Fi müziğe geçiş yapmasına olanak tanıyor.
TIDAL’ın şu an ABD’deki kullanıcılardan Hi-Fİ müzik deneyimi için 20$ istediğini de düşünürsek Spotify cazip fiyatlarla halihazırda bulunan 40 milyon kullanıcısının büyük bir kısmının Hi-Fi paketinden faydalanmasını ve şirketin karını arttırmasını sağlayabilir.
https://www.engadget.com/2017/03/01/spotify-hi-fi-leak/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gerçi bizimkilerin eski parçaların karma CDlerini bazen alıp nasılmış diye dinliyorum ve ses düzenleme programlarında bakıyorum, hep geçiştirirlermiş. Buldukları bir 45lik ya da LPden direk kaydedip itelerlermiş.
Bir şeyimiz de düzgün olsa ölürüz heralde :)
Premium pakete geçtim diyelim ürüne para veriyorum.
Spotify zaten datayı ham halde alıyor, sanatçı ile bitrate anlaşması yapmamış sonuçta.
Bunu yani sadece bandwidth farkını ayda 5 dolar farkla satması bana saçma geliyor.
Bugün flac 16 bit için bunu sağlasak, yarın 24 bit 192 khz olarak hi-fi plus çıkardık 10 dolar da buna ver mi diyecekler? Bunun sonu var mı?