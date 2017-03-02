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Spotify, Hi-Fi kalitesinde müzik dönemini başlatıyor

Spotify, premium üyeliğe sahip kullanıcılarının bazılarına gönderdiği fiyat teklifleriyle kısa bir süre sonra Hi-Fi ses deneyimi sunacağının sinyalini verdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Spotify, Hi-Fi kalitesinde müzik dönemini başlatıyor
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2015 Yılında aralarında Jay-Z, Madonna, Beyonce, Daft Punk, Kanye West, Taylor Swift, Coldplay, Calvin Harris, Nicki Minaj, Arcade Fire gibi önemli müzisyen ve müzik gruplarının da bulunduğu sanatçı kitlesi Spotify’a savaş açmış ve Jay-Z’nin satın aldığı TIDAL platformunda Spotify’a rakip olarak birleşme kararı almışlardı. Hi-Fi adı verilen; sesin, kayıt esnasındaki orijinal performansa mümkün olduğunca sadık kalarak en az bozulmayla aktarıldığı, yüksek kaliteli ses hizmetini de sunan TIDAL, bu özellikle Spotify’ın bir adım önüne geçmeyi başarmıştı ancak Spotify, TIDAL’ın bu üstünlüğüne son verecek gibi duruyor.

Bazı Twitter ve Reddit kullanıcılarının paylaştığı görüntülere göre Spotify, premium üyeliğe sahip bazı kullanıcılara Hi-Fi müzik deneyimi için yeni fiyat tekliflerinde bulundu. Henüz şirket tarafından resmi olarak tanıtılmasa ve şirket; kendisine sorulan soruları, her zaman yeni ürünleri test edebileceklerini söyleyerek geçiştirse de görünen o ki Spotify kısa bir süre sonra kullanıcılara Hi-Fi kalitesinde müzik dinleme imkanı sunacak.

 

Diğer Platformları da Devre Dışı Bırakabilir 

Tabi bu hamle TIDAL’ın üstünlüğüne son vermenin yanı sıra müzikseverlerin Apple Müzik veya diğer rakip platformların yerine Spotify’a tercih etmesi için önemli bir etken olacak. Kendilerine teklif gelen kullanıcıların yaptığı paylaşımlara göre Spotify, kullanıcıların mevcut premium  üyeliğin türüne göre 5$, 7.5$ ve 10$’lık ek ücretler ödeyerek Hi-Fi müziğe geçiş yapmasına olanak tanıyor.

TIDAL’ın şu an ABD’deki kullanıcılardan Hi-Fİ müzik deneyimi için 20$ istediğini de düşünürsek Spotify cazip fiyatlarla halihazırda bulunan 40 milyon kullanıcısının büyük bir kısmının Hi-Fi paketinden faydalanmasını ve şirketin karını arttırmasını sağlayabilir. 


https://www.engadget.com/2017/03/01/spotify-hi-fi-leak/ Yorum Yaz
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der_Kaiser 2 yıl en beğenilen
Bizim MÜYAP da şu eski parçaların adam gibi master kayıtlarını Hi-Fi olarak hazırlasa da o parçaları zevkle alıp dinlesek.
Gerçi bizimkilerin eski parçaların karma CDlerini bazen alıp nasılmış diye dinliyorum ve ses düzenleme programlarında bakıyorum, hep geçiştirirlermiş. Buldukları bir 45lik ya da LPden direk kaydedip itelerlermiş.
Bir şeyimiz de düzgün olsa ölürüz heralde :)
Bizim MÜYAP da şu eski parçaların adam gibi master kayıtlarını Hi-Fi olarak hazırlasa da o parçaları zevkle alıp dinlesek.Gerçi bizimkilerin eski parçaları...
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Yanıtla +19
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der_Kaiser 2 yıl
Bu arada Hi-Fi derken 320 Kbps mp3'ü mü yoksa 1000+ Kbps FLAC'ı mı kastediyorlar?
2 Yanıt Yanıtla +17
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Quattro 2 yıl
Ben böyle ek ücretler istenmesine karşıyım.
Premium pakete geçtim diyelim ürüne para veriyorum.
Spotify zaten datayı ham halde alıyor, sanatçı ile bitrate anlaşması yapmamış sonuçta.
Bunu yani sadece bandwidth farkını ayda 5 dolar farkla satması bana saçma geliyor.
Bugün flac 16 bit için bunu sağlasak, yarın 24 bit 192 khz olarak hi-fi plus çıkardık 10 dolar da buna ver mi diyecekler? Bunun sonu var mı?
Ben böyle ek ücretler istenmesine karşıyım.Premium pakete geçtim diyelim ürüne para veriyorum.Spotify zaten datayı ham halde alıyor, sanatçı ile bitrat...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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zildjiann 2 yıl
v10 telefonum ve hd380 pro kulaklığım merakla bekliyor Spotify Hi-fi yi..
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DH Misafiri 2 yıl
spotify candır kandır
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gungorgun 2 yıl
Ne güzel olur başlasın.
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Oroborus 2 yıl
Premiumda bile ses kalitesi çok yetersiz. çoğu insan sırf arayüzü diğerlerine göre güzel diye kullanıyor.
Şu seçeneği uygun fiyata sunarlarsa çok iyi olur.
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K.B.V. 2 yıl
Spotify ve apple music kullaniyorum. Spotify kullanali yillar oluyor tabi. İkisinden de memnunum. Deezer sarmadi. Tidal'i de ilk defa duyuyorum
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Not Today! 2 yıl
Spotify ı sırf avr de Spotify connect var diye kullanıyorum. Tidal kulaklıkla Spotify a göre muazzam fakat avr ye sadece cast ile bağlanıyor. Ses kalitesini düşürüp sadece frontlardan çalıyor. Ama Spotify connect, cast ile değil de avr den açıp çaldığı için ses daha kaliteli ve tüm hoparlörlerden çıkıyor. Cast işine çözüm gelene kadar spoti.
Kulaklık la dinleyenler için kesinlikle tidal diyorum. Umarım fiyatı fazla uçurmadan spoti de geçer hifi ye. 👍😎
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K.B.V. 2 yıl Not Today!
Not Today!
Spotify ı sırf avr de Spotify connect var diye kullanıyorum. Tidal kulaklıkla Spotify a göre muazzam fakat avr ye sadece cast ile bağlanıyor. Ses kalitesini düşürüp sadece frontlardan çalıyor. Ama Spotify connect, cast ile değil de avr den açıp çaldığı için ses daha kaliteli ve tüm hoparlörlerden çıkıyor. Cast işine çözüm gelene kadar spoti.
Kulaklık la dinleyenler için kesinlikle tidal diyorum. Umarım fiyatı fazla uçurmadan spoti de geçer hifi ye. 👍😎

Hocam tidal'in uygulamasinda 35 lira gosteriyor, sitesinde 20 lira. Bu fark neden ?
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dandanakan44 2 yıl
Kapitalist sistem işte. Spotify beğeniyorum zaten premium üyeliğim var..bu tarz sistemler aslında gerçek hi-fi olmalı..
Sağda solda mp3 yada cd arayacağıma bu sistemler çok kullanışlı iyiki var diyorum..apple music hala 256 kbit saçmalık
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Quattro 2 yıl
Ben böyle ek ücretler istenmesine karşıyım.
Premium pakete geçtim diyelim ürüne para veriyorum.
Spotify zaten datayı ham halde alıyor, sanatçı ile bitrate anlaşması yapmamış sonuçta.
Bunu yani sadece bandwidth farkını ayda 5 dolar farkla satması bana saçma geliyor.
Bugün flac 16 bit için bunu sağlasak, yarın 24 bit 192 khz olarak hi-fi plus çıkardık 10 dolar da buna ver mi diyecekler? Bunun sonu var mı?
1 Yanıt Yanıtla +8
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swat882 2 yıl Quattro
Quattro
Ben böyle ek ücretler istenmesine karşıyım.
Premium pakete geçtim diyelim ürüne para veriyorum.
Spotify zaten datayı ham halde alıyor, sanatçı ile bitrate anlaşması yapmamış sonuçta.
Bunu yani sadece bandwidth farkını ayda 5 dolar farkla satması bana saçma geliyor.
Bugün flac 16 bit için bunu sağlasak, yarın 24 bit 192 khz olarak hi-fi plus çıkardık 10 dolar da buna ver mi diyecekler? Bunun sonu var mı?

harika bir yazı olmuş
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X-FI 2 yıl
lossless cd quality demek, 44.1kHz/16-bit 1411kbps PCM demektir. FLAC ile vereceklerdir herhalde ya da ALAC ile boyutu düşsün diye ikiside lossless sıkıştırma oluyor zaten.
Spotify kullanmıyorum çünkü müziklerimi kayıpsız dinliyorum, ama spotify'ın bunu yapması iyi olmuş umarım diğerleride takip eder çünkü bazı parçaların kayıpsız kalitede bulunmaları zor oluyor ya da olmuyor.
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alexander vasilievich 2 yıl
Arkadaşlar ben şuan spotify premium kullanıyorum aylık 10 lira ancak mayıs ayından sonra 15 lira olacak o ayrı konu spotify da bu hi-fi ses kalitesinden yararlanabiliyormuyuz şu anda bir de spotify üyeliği iptal ettirip sırf ses için tidal e geçmeye değer mi?
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