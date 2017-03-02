Spotify, Hi-Fi kalitesinde müzik dönemini başlatıyor

Tam Boyutta Gör

2015 Yılında aralarında Jay-Z, Madonna, Beyonce, Daft Punk, Kanye West, Taylor Swift, Coldplay, Calvin Harris, Nicki Minaj, Arcade Fire gibi önemli müzisyen ve müzik gruplarının da bulunduğu sanatçı kitlesi Spotify’a savaş açmış ve Jay-Z’nin satın aldığı TIDAL platformunda Spotify’a rakip olarak birleşme kararı almışlardı. Hi-Fi adı verilen; sesin, kayıt esnasındaki orijinal performansa mümkün olduğunca sadık kalarak en az bozulmayla aktarıldığı, yüksek kaliteli ses hizmetini de sunan TIDAL, bu özellikle Spotify’ın bir adım önüne geçmeyi başarmıştı ancak Spotify, TIDAL’ın bu üstünlüğüne son verecek gibi duruyor.

Bazı Twitter ve Reddit kullanıcılarının paylaştığı görüntülere göre Spotify, premium üyeliğe sahip bazı kullanıcılara Hi-Fi müzik deneyimi için yeni fiyat tekliflerinde bulundu. Henüz şirket tarafından resmi olarak tanıtılmasa ve şirket; kendisine sorulan soruları, her zaman yeni ürünleri test edebileceklerini söyleyerek geçiştirse de görünen o ki Spotify kısa bir süre sonra kullanıcılara Hi-Fi kalitesinde müzik dinleme imkanı sunacak.

Diğer Platformları da Devre Dışı Bırakabilir

Tabi bu hamle TIDAL’ın üstünlüğüne son vermenin yanı sıra müzikseverlerin Apple Müzik veya diğer rakip platformların yerine Spotify’a tercih etmesi için önemli bir etken olacak. Kendilerine teklif gelen kullanıcıların yaptığı paylaşımlara göre Spotify, kullanıcıların mevcut premium üyeliğin türüne göre 5$, 7.5$ ve 10$’lık ek ücretler ödeyerek Hi-Fi müziğe geçiş yapmasına olanak tanıyor.

TIDAL’ın şu an ABD’deki kullanıcılardan Hi-Fİ müzik deneyimi için 20$ istediğini de düşünürsek Spotify cazip fiyatlarla halihazırda bulunan 40 milyon kullanıcısının büyük bir kısmının Hi-Fi paketinden faydalanmasını ve şirketin karını arttırmasını sağlayabilir.

https://www.engadget.com/2017/03/01/spotify-hi-fi-leak/