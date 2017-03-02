Snapchat halka arza hazır: 24 Milyar dolarlık değer bekleniyor

The Wall Street Journal’ın son raporuna göre Snap’in halka arz için verdiği nihai teklif belli oldu. Rapora göre şirketin her bir hissesi 17$’dan halka arz edilecek ve şirket toplamda 24 miyar dolarlık piyasa değerine ulaşacak. Bununla birlikte şirket daha önce hisse başına ortalama 15$ değer biçerek toplamda 3 milyar dolarlık kazanç elde edeceğini açıklamıştı ancak yeni rakamlarla birlikte halka arzın şirkete 4 milyar dolar kazanç sağlaması bekleniyor.
Ön Sıralarda Yer Alacak
Snap’in halka arzının bir diğer önemli sonucu da 24 milyar dolarlık değerle ABD’de bugüne kadar halka arz edilen en büyük ikinci sosyal medya ağı haline gelecek olması. Daha önce 2014 yılında halka arzla 168 milyar dolarlık değerleme ile Alibaba, bu alanda rekoru elinde bulundururken 2012’de halka arz edilen Facebook 80 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmayı başarmıştı.
Yeni Kazanç Kapıları Arıyor
Son rakamlarla birlikte Snap yetkilileri ve yatırımcılarının halka arz ile ulaşılacak olan değerlemeden oldukça memnun oldukları anlaşılıyor ancak şirket Instagram, Facebook ve son olarak WhatsApp tarafından klonlanarak saldırıya uğrayan Snapchat uygulamasına bel bağlamak yerine farklı alanlara da yönelerek büyümeyi sürdürmek istiyor. Son olarak Spectacles gözlüklerini satışa sunan ve drone pazarına giriş yapan şirketin, değerlenmenin ardından potansiyel yatırımcılar için tanıtım etkinlikleri düzenleyerek şirkete değer kazandırması bekleniyor.
http://www.foxbusiness.com/markets/2017/03/01/snapchat-prices-shares-at-17-bringing-company-valuation-to-24-billion.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
snapchat yüksek teknolojiye dayalı bir şey değil,
4 tane yazılımcı 3 ayda çıkarır bu app’i,
bu tip haberler (veya ürünler) nedense hiç bizden çıkmaz.