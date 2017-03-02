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Snapchat halka arza hazır: 24 Milyar dolarlık değer bekleniyor

Snapchat’in çatı şirketi olan Snap, yarın gerçekleşecek olan halka arza hazırlanırken şirketin halka arzla birlikte 24 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşması bekleniyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Snapchat halka arza hazır: 24 Milyar dolarlık değer bekleniyor
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Anlık fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Snapchat’i bünyesinde barındıran Snap şirketi, uzun süre önce başvurduğu halka arz işlemlerini artık tamamlamaya çok yakın. Yarından itibaren halka arzla birlikte New York borsasında işlem görmeye başlayacak olan Snap, geçtiğimiz hafta hisse başına 14-16 dolarlık değer ile toplamda 19.5 milyar dolar ile 22.2 milyar dolar arasında piyasa değerine ulaşacağını açıklamıştı. Tabi bu rakamlar şirketin daha önce açıkladığı 25 milyar dolar hedefinin altında kalarak beklentilerin düşmesine neden olmuştu.

The Wall Street Journal’ın son raporuna göre Snap’in halka arz için verdiği nihai teklif belli oldu. Rapora göre şirketin her bir hissesi 17$’dan halka arz edilecek ve şirket toplamda 24 miyar dolarlık piyasa değerine ulaşacak. Bununla birlikte şirket daha önce hisse başına ortalama 15$ değer biçerek toplamda 3 milyar dolarlık kazanç elde edeceğini açıklamıştı ancak yeni rakamlarla birlikte halka arzın şirkete 4 milyar dolar kazanç sağlaması bekleniyor.

Ön Sıralarda Yer Alacak 

Snap’in halka arzının bir diğer önemli sonucu da 24 milyar dolarlık değerle ABD’de bugüne kadar halka arz edilen en büyük ikinci sosyal medya ağı haline gelecek olması. Daha önce 2014 yılında halka arzla 168 milyar dolarlık değerleme ile Alibaba, bu alanda rekoru elinde bulundururken 2012’de halka arz edilen Facebook 80 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmayı başarmıştı.

 

Snapchat halka arza hazır: 24 Milyar dolarlık değer bekleniyor

Yeni Kazanç Kapıları Arıyor 

Son rakamlarla birlikte Snap yetkilileri ve yatırımcılarının halka arz ile ulaşılacak olan değerlemeden oldukça memnun oldukları anlaşılıyor ancak şirket Instagram, Facebook ve son olarak WhatsApp tarafından klonlanarak saldırıya uğrayan Snapchat uygulamasına bel bağlamak yerine farklı alanlara da yönelerek büyümeyi sürdürmek istiyor. Son olarak Spectacles gözlüklerini satışa sunan ve drone pazarına giriş yapan şirketin, değerlenmenin ardından potansiyel yatırımcılar için tanıtım etkinlikleri düzenleyerek şirkete değer kazandırması bekleniyor.


http://www.foxbusiness.com/markets/2017/03/01/snapchat-prices-shares-at-17-bringing-company-valuation-to-24-billion.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bluflame 2 yıl
20 milyarı geçti gibi.
snapchat yüksek teknolojiye dayalı bir şey değil,
4 tane yazılımcı 3 ayda çıkarır bu app’i,
bu tip haberler (veya ürünler) nedense hiç bizden çıkmaz.
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1905ihsan1905 2 yıl
borsa adı nedir ve ve nasıl hisse alabilirim biri bilgilendirebilir mi?
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Saint BigJon 2 yıl
Yeni alanlara yatırım yapılmadıkça uzun vadede kaybettirir ama çıkışından sonra kısa vadede kazanç mutlak şeklindedir yorumum.
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PurposeLess sinan 2 yıl
hisse satın alsak mı?
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Ink 2 yıl
Snapchatin drone pazarına girmesine şaşırdım
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