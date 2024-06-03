Spotify, ABD'de abonelik ücretlerine zam yaptı: İşte zamlı fiyatlar

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz sene ABD'de Premium abonelik paketine zam yapan Spotify, bir yıl aradan sonra fiyatlarını tekrardan arttırıyor. 10,99 dolar olan Spotify Premium'un fiyatı 11,99 dolara çıktı. Spotify Duo'nun fiyatı 14,99 dolardan 16,99 dolara çıkarken, Aile paketi 16,99 dolardan 19,99 dolara yükseltildi. Öğrenci aboneleğinin fiyatı ise 5,99 dolar olarak sabit kaldı. Geçen seneki zam ile beraber Spotify Premium fiyatındaki artış oranı %20'yi, Aile Paketi için %25'i, Duo Paketi için ise %30'u bulmuş oldu.

Spotify abonelik ücretleri zamlandı

Spotify, blog gönderisinde fiyat değişikliklerini şu şekilde duyurdu: "Ürün özelliklerimize yatırım ve yenilikler yapmaya devam edebilmek ve kullanıcılara en iyi deneyimi sunabilmek için fiyatlarımızı zaman zaman güncelliyoruz. Önümüzdeki ay ABD'deki aboneler, fiyat güncellemesiyle ilgili e-posta bildirimi alacaklar."

Türkiye'de ise Spotify abonelik fiyatlarına en son 1 Şubat 2024'te zam yapılmıştı. ABD'deki bu zammın yakında Türkiye fiyatlarına da yansıması kaçınılmaz görünüyor.

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Türkiye’de güncel Spotify Premium fiyatları

Premium Bireysel: 59,99 TL/Ay

Premium Öğrenci: 32,99 TL/Ay

Premium Duo: 79,99 TL/Ay

Premium Aile: 99,99 TL/Ay

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Spotify ABD'de abonelik ücretlerine zam yaptı: İşte yeni fiyatlar