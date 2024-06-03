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    Anlık Bildirim

    Spotify, ABD'de abonelik ücretlerine zam yaptı: İşte zamlı fiyatlar

    Geçtiğimiz sene ABD'de Premium abonelik paketlerine zam yapan Spotify, bir yıl aradan sonra fiyatlarını tekrardan arttırdı. 10,99 dolar olan Spotify Premium'un fiyatı 11,99 dolara çıktı.
    Spotify ABD'de abonelik ücretlerine zam yaptı: İşte yeni fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz sene ABD'de Premium abonelik paketine zam yapan Spotify, bir yıl aradan sonra fiyatlarını tekrardan arttırıyor. 10,99 dolar olan Spotify Premium'un fiyatı 11,99 dolara çıktı. Spotify Duo'nun fiyatı 14,99 dolardan 16,99 dolara çıkarken, Aile paketi 16,99 dolardan 19,99 dolara yükseltildi. Öğrenci aboneleğinin fiyatı ise 5,99 dolar olarak sabit kaldı. Geçen seneki zam ile beraber Spotify Premium fiyatındaki artış oranı %20'yi, Aile Paketi için %25'i, Duo Paketi için ise %30'u bulmuş oldu.

    Spotify abonelik ücretleri zamlandı

    Spotify, blog gönderisinde fiyat değişikliklerini şu şekilde duyurdu: "Ürün özelliklerimize yatırım ve yenilikler yapmaya devam edebilmek ve kullanıcılara en iyi deneyimi sunabilmek için fiyatlarımızı zaman zaman güncelliyoruz. Önümüzdeki ay ABD'deki aboneler, fiyat güncellemesiyle ilgili e-posta bildirimi alacaklar."

    Türkiye'de ise Spotify abonelik fiyatlarına en son 1 Şubat 2024'te zam yapılmıştı. ABD'deki bu zammın yakında Türkiye fiyatlarına da yansıması kaçınılmaz görünüyor.  

    Türkiye’de güncel Spotify Premium fiyatları

    • Premium Bireysel: 59,99 TL/Ay
    • Premium Öğrenci: 32,99 TL/Ay
    • Premium Duo: 79,99 TL/Ay
    • Premium Aile: 99,99 TL/Ay
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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