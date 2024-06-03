Spotify, ABD'de abonelik ücretlerine zam yaptı: İşte zamlı fiyatlar

Spotify abonelik ücretleri zamlandı
Spotify, blog gönderisinde fiyat değişikliklerini şu şekilde duyurdu: "Ürün özelliklerimize yatırım ve yenilikler yapmaya devam edebilmek ve kullanıcılara en iyi deneyimi sunabilmek için fiyatlarımızı zaman zaman güncelliyoruz. Önümüzdeki ay ABD'deki aboneler, fiyat güncellemesiyle ilgili e-posta bildirimi alacaklar."
Türkiye'de ise Spotify abonelik fiyatlarına en son 1 Şubat 2024'te zam yapılmıştı. ABD'deki bu zammın yakında Türkiye fiyatlarına da yansıması kaçınılmaz görünüyor.
Türkiye’de güncel Spotify Premium fiyatları
- Premium Bireysel: 59,99 TL/Ay
- Premium Öğrenci: 32,99 TL/Ay
- Premium Duo: 79,99 TL/Ay
- Premium Aile: 99,99 TL/Ay
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.