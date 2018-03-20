Spotify Premium, 60 gün boyunca ücretsiz!

Dijital müzik platformu Spotify, bugüne kadar Spotify Premium’u denememiş kullanıcılar için yeni bir kampanya başlattı. Promosyon sayfası üzerinden kampanyaya dâhil olarak Spotify Premium aboneliği başlatanlardan ilk 2 ay boyunca herhangi bir ücret alınmayacak.

Spotify, yeni üyelerin Premium’u deneyebilmesi için zaman zaman ilk 3 ay 1 TL kampanyası yapıyordu. Bu sefer daha bonkör davranarak “60 günlük Premium: 0 TL” kampanyasını devreye soktu.

Spotify Premium nedir?

Spotify Premium ile Spotify arşivindeki tüm müzikleri yüksek ses kalitesi ile dinleyebilir veya çevrimdışı dinleyebilmek için indirebilirsiniz. Telefonda, bilgisayarda, otomobilde, oyun konsolunda ve daha pek çok platformda Spotify ile müzik dinleyebilirsiniz.

Spotify Premium kampanyasından nasıl yararlanılır?

“60 günlük Premium: 0 TL” kampanyasından yararlanabilmek için daha önce hiç Premium üyeliği başlatmamış olmak gerekiyor. Eğer daha önce Premium üyeliği başlattığınız bir hesabınız varsa yeni bir hesap açarak bu kampanyadan yararlanabilirsiniz.

Spotify Premium kampanya sayfası:

Yeni üyelik açıktan sonra bu bağlantı üzerinden 60 günlük Premium aboneliğini ücretsiz olarak başlatabilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için kredi/banka kartı bilgilerini sisteme girmek gerekiyor.

60. günün ardından sistem otomatik olarak aboneliğinizi yenileyecek ve kartınızdan 14 TL Premium ücreti çekecektir. Eğer üyeliğinizin otomatik olarak yenilenmesini istemiyorsanız “Üyelik” sayfasından Premium’u iptal edebilirsiniz. Premium’u iptal etseniz dahi 60 gün boyunca Premium’u kullanabileceksiniz.