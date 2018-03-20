Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Spotify Premium, 60 gün boyunca ücretsiz!

Bugüne kadar Spotify Premium kullanmamış kullanıcılar için Spotify Premium ilk 2 ay boyunca ücretsiz! Spotify Premium kampanyasından nasıl yararlanılır? Kampanya linki:
1 yıl
15,4b
1
36
Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dijital müzik platformu Spotify, bugüne kadar Spotify Premium’u denememiş kullanıcılar için yeni bir kampanya başlattı. Promosyon sayfası üzerinden kampanyaya dâhil olarak Spotify Premium aboneliği başlatanlardan ilk 2 ay boyunca herhangi bir ücret alınmayacak.

Spotify, yeni üyelerin Premium’u deneyebilmesi için zaman zaman ilk 3 ay 1 TL kampanyası yapıyordu. Bu sefer daha bonkör davranarak “60 günlük Premium: 0 TL” kampanyasını devreye soktu.

Spotify Premium nedir?

Spotify Premium ile Spotify arşivindeki tüm müzikleri yüksek ses kalitesi ile dinleyebilir veya çevrimdışı dinleyebilmek için indirebilirsiniz. Telefonda, bilgisayarda, otomobilde, oyun konsolunda ve daha pek çok platformda Spotify ile müzik dinleyebilirsiniz.

Spotify Premium, 60 gün boyunca ücretsiz!

Spotify Premium kampanyasından nasıl yararlanılır?

“60 günlük Premium: 0 TL” kampanyasından yararlanabilmek için daha önce hiç Premium üyeliği başlatmamış olmak gerekiyor. Eğer daha önce Premium üyeliği başlattığınız bir hesabınız varsa yeni bir hesap açarak bu kampanyadan yararlanabilirsiniz.

Spotify Premium kampanya sayfası:

Yeni üyelik açıktan sonra bu bağlantı üzerinden 60 günlük Premium aboneliğini ücretsiz olarak başlatabilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için kredi/banka kartı bilgilerini sisteme girmek gerekiyor.

60. günün ardından sistem otomatik olarak aboneliğinizi yenileyecek ve kartınızdan 14 TL Premium ücreti çekecektir. Eğer üyeliğinizin otomatik olarak yenilenmesini istemiyorsanız “Üyelik” sayfasından Premium’u iptal edebilirsiniz. Premium’u iptal etseniz dahi 60 gün boyunca Premium’u kullanabileceksiniz.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
***Leopard*** 1 yıl en beğenilen Whippoorwill
Whippoorwill
Apple Music kullanıyorum ve gayet memnunum.


Ne alaka? Sorduk mu?
Yanıtla +42
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mami001 1 yıl
"Eğer daha önce Premium üyeliği başlattığınız bir hesabınız varsa yeni bir hesap açarak bu kampanyadan yararlanabilirsiniz." Abi bizim milletin kanında var dolandırıcılık. Kimse Mehmet Aydın'a kızmasın :D
"Eğer daha önce Premium üyeliği başlattığınız bir hesabınız varsa yeni bir hesap açarak bu kampanyadan yararlanabilirsiniz." Abi bizim milletin kanında var dola...
Devamını Gör
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 1 yıl Whippoorwill
Bu ulvi bilginin konu ile alakası nedir acaba :)
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Anxiolytic 1 hf.
spotify.com/...
Bu linkten 60 gün ücretsiz üyelik aldım az önce. Son aşamada ülkeyi değişmeniz gerekiyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
medverdev 1 hf. Anxiolytic
Hocam üye ol dediğim zaman tr sayfasına atıyor beni tam olarak nasıl yaptığınızı anlatır mısınız
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neutumn 1 yıl
2 ay önce bu kampanyayı kullanmaya başladım, açıkçası 2 ayda hiç gerek duymadım, en fazla 2-3 saat müzik dinlemişimdir. Düşünün, hiç kullanmadım sayılır. Bugün sona ereceğini biliyordum ama hem yoğunluktan hem de kullanmamaktan dolayı unutuvermişim, büyük bir meblağ olsaydı unutmazdım ama bunu unutmuşum.
Dolayısıyla bugün hesabımdan 14 lira çekmişler haliyle, çektiklerinden sonra iptal etmeyi akıl ettim. Unutmayın, kampanyayı 1 ay öncesinden iptal edin, daha doğrusu premium hesabı iptal edin, o 1 ay daha devam edip otomatik iptal eder. Yanılmıyorsam premium kampanyasına katıldığınız gibi iptal ederseniz de 2 ay boyunca devam eder. Keşke okusaydım, 20'den önce zaten iptal ederdim diye düşündüm. Dikkat edin arkadaşlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
auslaender 1 yıl
Daha önce kart bilgisi girmeden 14 günlük premium deneme kullanmıştım, acaba şimdi 60 günden yararlanabilir miyim?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nForcer 1 yıl
Kart bilgisi filan vermeden mobil bakiyeden ödeme yapmak mümkün olsa keşke. Sırf bu yüzden Spotify ve Netflix'ten uzak durmak zorunda kalıyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fireforge35 1 yıl nForcer
Sanal kart bilgilerimi Spotify'a vererek 60 günlük üyeliği kaptım. Kaldı ki sanal kartımın içerisinde hiçbir bakiye tanımlı olmadan. (Bildiğiniz 0 TL) Öneriririm

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murettep 1 yıl
Aile paketi = 20.99,
Enpara sonrası = 10.50
6 kişilik ailede kişi başı = 1.75 kuruş;
ya da
Aile paketi = 20.99
Enpara sonrası = 10.50
5 kişiden = 20.99/6 = 3.5 hesabından 3.5*5=17.5 topladın
Ayda 7 lira kardasın.
Teşekkürler.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HEISENBERG 1 yıl murettep
murettep
Aile paketi = 20.99,
Enpara sonrası = 10.50
6 kişilik ailede kişi başı = 1.75 kuruş;
ya da
Aile paketi = 20.99
Enpara sonrası = 10.50
5 kişiden = 20.99/6 = 3.5 hesabından 3.5*5=17.5 topladın
Ayda 7 lira kardasın.
Teşekkürler.

İşte aradığım ölücülük bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SonSamsunlu 1 yıl
Aile paketine 5 kişi girmesek düşünürdüm. İyi kampanya gerçekten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
flatron58 1 yıl
Hocam ben buna geçersem bu bittiten sonra öğreci üyeliğine geçebilirmiyim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 1 yıl TearsForFears
Ne mutlu size.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TimUcurO 1 yıl
eee biz ne zamandır premium kullanıyoruz bize de bir ay beleş versinler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mogolo 1 yıl
bedavaya kullanıyorduk ne güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15364 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
indirim, fırsat ve
11 etiket daha kampanya spotify spotify premium sıcak fırsat Diğer Internet Yusuf Akbaş Web Siteleri Mobil Uygulamalar MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Mehmet Şimşek'ten G20 mesajı: Kripto paralardan uzak durmalı 1 yıl Apple, Samsung ve LG'den daha fazla MicroLED patenti başvurusu yaptı 1 yıl Facebook doğrudan oyun yayınlarına başlıyor 1 yıl Volkswagen'e göre Golf 1.5 TSI ACT Bluemotion, yakıt verimliliğinde dizelle yarışıyor 1 yıl Nimbus Data, 100 TB'lık dünyanın en yüksek kapasiteli SSD'sini duyurdu 1 yıl Bimeks, internet sitesini kiraya verdi 1 yıl Yapay Zeka gümbür gümbür geliyor | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl HTC Desire 12 ve Desire 12+ tanıtıldı 1 yıl [Yalanlama geldi] Suriyelilerin telefon görüşmeleri ücretsiz olacak iddiası 1 yıl Anlık uygulamalar Google Play Instant adını alıyor 1 yıl Tahtanın yapısı değiştirilerek süper yalıtım malzemesi geliştirildi 1 yıl Android P ile Samsung video düzenleme yazılımı kaldırılıyor 1 yıl Yeni nesil Volkwagen Touareg'in teaser videosu paylaşıldı 1 yıl PUBG Mobile çıktı! 1 yıl HTC Vive Pro sanal gerçeklik başlığı 799 dolar fiyatla ön siparişe açıldı 1 yıl Nükleer madde operasyonunda ele geçirilen maddenin kaliforniyum olmadığı ortaya çıktı 1 yıl WebOS ikinci kez açık kaynak oluyor 1 yıl AFAD'dan deprem sorgulama sistemi 1 yıl IBM, tuz tanesi ebatlarında dünyanın en küçük bilgisayarını üretti 1 yıl [Kazananlar belli oldu] GearBest, dördüncü yılını kutluyor: DH’ye özel çekiliş ve indirim kodları! 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Spotify Premium, 60 gün boyunca ücretsiz! Sonraki Platformlar arası oyun rekabet servisi Amazon GameOn duyuruldu 1 yıl Taksitli satışta cayma hakkı | Tüketici Haklı Bölüm:2 1 yıl Youtube, masaüstü versiyonu için "resim içinde resim" özelliğini test ediyor 1 yıl Leagoo S9 modeli 65MP çözünürlüğünde fotoğraf oluşturabiliyor 1 yıl Volkswagen'in Pikes Peak yarışı için geliştirdiği I.D R prototipi ortaya çıktı 1 yıl Sürücüsüz Uber aracı ABD’de ölümlü kazaya karıştı! Sürücüsüz araç çalışmaları durduruldu 1 yıl Apple, iPhone X reklamında yanlışlıkla iOS 11'deki bir hatayı ifşa etti 1 yıl Stephan Hawking'in son çalışması ortaya çıktı: Diğer evrenlerin keşfine katkı sağlayabilir 1 yıl Qualcomm, Quick Charge 4.0 teknolojisini destekleyen telefonları açıkladı 1 yıl Airbus, Microsoft Office'i bırakıp Google G Suite'e geçeceğini açıkladı 1 yıl Facebook veri ihlaliyle ilgili şirket içi soruşturma başlattı 1 yıl Assassin's Creed'in yeni oyunu Antik Yunanistan'da geçecek 1 yıl Toyota, otonom sürüş için 2.8 milyar dolar yatırımla yeni bir şirket kurdu 1 yıl GlobalEye Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı ilk kez havalandı 1 yıl Kalp ritim bozukluğu akıllı telefon ile tespit edilebilir 1 yıl Facebook, veri ihlalini ortaya çıkaran analistin hesabını askıya aldı 1 yıl Twitter da kripto para reklamlarını yasaklayanlar arasına katılıyor 1 yıl Türkiye'nin ilk uzay merkezi bu yıl açılıyor 1 yıl Philips, Li-Fi teknolojisini Paris'te test etmeye başladı 1 yıl Türk Lirası'nın satın alma gücündeki bölgesel farklılıkları belirlendi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim