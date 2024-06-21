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    Anlık Bildirim

    Lexus LBX modelinde satış kampanyası başladı: 430 bin TL'ye varan indirim

    Lexus'un B-SUV segmentindeki premium modeli LBX, Lexus bayilerinden satın alınabildiği gibi markanın resmi internet sitesi üzerinden online olarak da rezerve edilebiliyor.

    Sıfır otomobillerde haziran kampanyaları devam ediyor. Birçok marka ayın başında kampanyalarını duyurdu ancak son olarak Lexus'tan B-SUV modeli LBX için bir satış kampanyası geldi. Lexus LBX satış kampanyasında, 430 bin TL’ye varan indirimler uygulanıyor. 

    Lexus LBX modelinin Cool, Relax, Emotion ve Elegant donanım seviyeleri, önemli indirimlerle satın alınabilecek. Bu sıra dışı LBX modeli Lexus bayilerinden satın alınabilirken aynı zamanda online.lexus.com.tr adresinden online olarak rezerve edilebiliyor.

    Lexus LBX modelinde kampanya başladı: 430 bin TL'ye varan indirim Tam Boyutta Gör
    Stoklarla sınırlı kampanya kapsamında LBX Elegant 1 milyon 935 bin TL, LBX Emotion 1 milyon 995 bin TL, LBX Relax 2 milyon 155 bin TL ve LBX Cool 2 milyon 220 bin TL fiyatla tercih edilebilecek. LBX, bu yılın nisan ayında 2 milyon 290 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu.

    Lexus LBX modeli, aracın dinamik tasarımını yansıtan ve sürüş karakterine büyük katkı sağlayan 1.5 litrelik hibrit motor ile donatıldı. Yüksek verimliliğe sahip ve hızlı tepkiler veren 1.5 litrelik hibrit motor, 136 HP maksimum güç ve 185 Nm maksimum tork üretiyor. LBX, 0-100 km/s hızlanmasını 9.2 saniyede tamamlıyor. Bununla birlikte resmi WLTP birleşik ölçümlerine göre sadece 4.4 lt/100 km yakıt tüketimi ve 100 g/km CO2 emisyonuyla dikkat çekiyor.

    Segmentindeki ilk tam hibrit model olarak öne çıkan Lexus LBX, aynı zamanda bu segmente markanın herkes tarafından büyük beğeni toplayan kalite ve işçilik seviyesini de getirdi. Tüm Lexus modelleri gibi kusursuz bir işçiliğe sahip Lexus LBX, premium segmentteki kalıpları kırarak tüm lüks unsurları B-SUV segmentine taşıyarak farkını ortaya koydu.

    Lexus LBX modelinde kampanya başladı: 430 bin TL'ye varan indirim Tam Boyutta Gör
    Tüm LBX atmosferlerinde standart olarak 18 inç alaşım jantlar, 9.8 inç Dokunmatik Multimedya Ekranı, Akıllı Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Akıllı Telefon Entegrasyonu, e-Latch elektronik kapı sistemi, Isıtmalı Ön Koltuklar, Kablosuz Şarj Ünitesi ve elektrikli bagaj kapağı gibi donanımlar yer alıyor.

    Elegant ve Relax donanım seviyeleri daha şık ve rafine bir his vermek üzere tasarlanırken Emotion ile Cool atmosferleri ise daha sportif bir karakterleriyle öne çıkıyor. LBX’in her bir atmosferi, farklı tip müşteriler düşünülerek tasarlandı.

    Tercih edilen donanım seviyesine göre LBX modelinde 12.3 inç dijital göstergeler, 13 Hoparlörlü Mark Levinson Premium Surround Ses Sistemi, Adaptif Uzun Far Sistemi, Aktif Gürültü Kontrolü, Akustik Ön ve Ön Yan Camlar, Direksiyon Arkasında Vites Kulakçıkları, Elektrikli Ayarlanabilir Sürücü Koltuğu, 8 Yönlü, Isıtmalı Direksiyon ve Ön Cama Yansıyan Renkli Gösterge Ekranı gibi özellikler de yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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