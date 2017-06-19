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Spotify, konser bileti almayı kolaylaştıracak sistemi kullanıma sunuyor

Spotify, kullanıcılarının yakın tarihlerdeki konserler hakkında bilgi almasını sağlayacak ve bilet satın almasına yardımcı olacak bir sistem geliştiriyor. Detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Son yıllarda hızlı bir büyüme kaydederek sektöründe ilk sıraya yerleşen Spotify, kullanıcılarının bilet almasını sağlayacak yeni bir sistemi kullanıma sunacağını duyurdu. Eventbrite ve AXS ile anlaşma masasına oturan şirket, kullanıcılarına dinledikleri müziklere ve sanatçılara göre yakın çevredeki konserler hakkında bilgiler verecek ve bilet satın alabilmelerine de yardımcı olacak.

Spotify, kullanıcılarına bir süredir yakınlardaki konserler hakkında bilgiler sunuyordu. Yalnızca bazı ülkelerde uygulamada olan bu sistem, Spotify’ın anlaşma yaptığı şirketlerin katkılarıyla bilet bilgilerini de içerecek.

Spotify üzerinden yalnızca fiyat, tarih gibi bilet bilgilerine ulaşılabilecek. Uygulama üzerinden bilet satın almak şimdilik mümkün değil.


http://www.businessinsider.com/spotify-eventbrite-axs-deal-concert-tickets-2017-6?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds/#choose-your-location-and-hit-search-spotify-will-list-upcoming-nearby-concerts-based-on-your-listening-preferences-1 Yorum Yaz
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eulogy 2 yıl en beğenilen
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