Google, aşırıcılık içeren YouTube videoları için yeni önlemler alıyor

Google tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, aşırıcılık fikirlerinin yayılmasının önüne geçmek için YouTube videolarını yeni önlemler çerçevesinde kontrol edecek. Google’ın baş danışmanı Kent Walker, senelerdir bu gibi içeriklerin kendilerine sorun yarattığını ve içeriklerle ilgilenmeleri gerektiğini dile getirdi.

Yeni önlemler ile YouTube’da 4 şey değişecek. İşte o önlemler:

Makine öğrenimi, içerikleri kategorilendirmek için kullanılacak ve videoların kategorilendirilmesi sayesinde incelenmesi (ve gerekli görüldüğü takdirde silinmesi) daha kolay gerçekleştirilebilecek.

YouTube’un “Trusted Flagger” isimli programının kapsamı büyütülecek. Devletlerden bağımsız olan 63 kişilik ekibe 50 kişi daha eklenecek ve ekip Google tarafından fonlanacak.

Tam olarak kuralları ihlal etmeyen videolara karşı da önlemler alınacak. Örneğin, kışkırtıcı unsurlar içeren bir video siteden kaldırılmayacak ancak bu tür videolar açılmadan önce izleyiciler bir uyarıyla karşılaşacaklar ve videolar yorum veya beğeni alamayacaklar. Ayrıca videoyu yükleyen kişi de videodan para kazanamayacak.

Aşırıcılık videolarını izleyen kişilerin fikirlerinin değişmesi amaçlanacak. İzleyicilere fikirlerini değiştirmelerini sağlayacak reklamlar, videolar ve diğer içerikler gösteren bir sistem geliştirilecek.

https://news.slashdot.org/story/17/06/18/1937211/google-announces-new-measures-to-fight-extremist-youtube-videos