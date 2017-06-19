Google, aşırıcılık içeren YouTube videoları için yeni önlemler alıyor

Google tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, aşırıcılık fikirlerinin yayılmasının önüne geçmek için YouTube videolarını yeni önlemler çerçevesinde kontrol edecek. Google’ın baş danışmanı Kent Walker, senelerdir bu gibi içeriklerin kendilerine sorun yarattığını ve içeriklerle ilgilenmeleri gerektiğini dile getirdi.
Yeni önlemler ile YouTube’da 4 şey değişecek. İşte o önlemler:
- Makine öğrenimi, içerikleri kategorilendirmek için kullanılacak ve videoların kategorilendirilmesi sayesinde incelenmesi (ve gerekli görüldüğü takdirde silinmesi) daha kolay gerçekleştirilebilecek.
- YouTube’un “Trusted Flagger” isimli programının kapsamı büyütülecek. Devletlerden bağımsız olan 63 kişilik ekibe 50 kişi daha eklenecek ve ekip Google tarafından fonlanacak.
- Tam olarak kuralları ihlal etmeyen videolara karşı da önlemler alınacak. Örneğin, kışkırtıcı unsurlar içeren bir video siteden kaldırılmayacak ancak bu tür videolar açılmadan önce izleyiciler bir uyarıyla karşılaşacaklar ve videolar yorum veya beğeni alamayacaklar. Ayrıca videoyu yükleyen kişi de videodan para kazanamayacak.
- Aşırıcılık videolarını izleyen kişilerin fikirlerinin değişmesi amaçlanacak. İzleyicilere fikirlerini değiştirmelerini sağlayacak reklamlar, videolar ve diğer içerikler gösteren bir sistem geliştirilecek.
https://news.slashdot.org/story/17/06/18/1937211/google-announces-new-measures-to-fight-extremist-youtube-videos Yorum Yaz Paylaş Tweetle
konunun detayları videonun açıklama kısmında yer almakta !
her konuda özellikle sosyal ahlaki ve inanç içerikli fikrilere zarar verme noktasında
ille bir inança küfür etme değilde !
farklı bir mantıkla sorulan sorularla insanların sosyal iletişim ve sosyal dokusuna zarar verebilecek düşünce empozeleri ciddi bir şekilde artış gösteriyor !
özellikle bizi hep kandırıyorlar düşüncesinin ana planda olduğu bir çok youtube içeriği oldukça etkili bir şekilde bir çok insan bu videoları şu dönemlerde acayip trendlerinin yükseldiği ortada !
eğer tr ve ve benzeri yerlerde internet kullanıyorsan, ücretli ve kaliteli bir vpn şart. tavsiyem buffered vpn alman. aylık ücrete bağlarsın, normal internete ödediğin fiyata ek olarak düşüneceksin mecbur.