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Spotify’dan yeni bir reklam hamlesi

Gelirlerini arttırmak isteyen önde gelen müzik servisi Spotfiy, ‘’Sponsorlu Şarkılar’’ adını verdiği yeni bir reklam anlayışını, Spotify için para ödemeyen kullanıcılara sunacak.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Spotify’dan yeni bir reklam hamlesi
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Kısa bir süre önce Spotify’ın ayarlar kısmında ortaya çıkan ‘’Sponsorlu içeriği devre dışı bırak’’ ifadesi ile şirketin yeni bir reklam çalışması içinde olduğu anlaşılmıştı. Konuyla ilgili TechCrunch’a açıklama yapan bir şirket sözcüsü şirketin yeni bir reklam şeklini test ettiğini doğrularken bu reklamın müzik dinlemek için ücret ödemeyen kullanıcıların karşısına çıkarılacağını ancak premium hesabı olan kişilerin ayarlar kısmından bu reklamları kapatabileceğini açıkladı.

Farklı Bir Reklam Anlayışı

Sözcünün açıklamaların göre bu reklamlar Spotify’da şu an kullanılmakta olan reklam bannerları şeklinde görünmeyip uygulamanın amacına daha fazla hizmet eder nitelikte olacak. Şarkılarının Spotify’da daha fazla görünmesini isteyen plak şirketleri veya sanatçılar Spotify’a ödeme yaparak şarkılarını bazı oynatma listelerine yerleştirebilecek veya kullanıcıların müzik zevkine paralel ise şarkıyı bir anda karşısına çıkarabilecek. Örneğin bir pop şarkısı Spotify’da genellikle pop müzik dinleyen birinin listesinde ortaya çıkabilecek.

Spotify’dan yeni bir reklam hamlesi
 
Sponsorlu şarkı olan Call Me, listenin üst kısmında yer alıyor 
Ayrıca Spotify’ın bu reklam anlayışını biraz daha geliştirerek şarkının otomatik oynatılması, listelerde üst sıralara yerleştirilmesi gibi farklı opsiyonları da plak şirketlerine sunması ve bunlar için daha fazla ücret talep etmesi bekleniyor. Dev müzik servisi kullanıcı sayısını her geçen gün arttırsa da bu kullanıcıların büyük bir çoğunluğunun servis için ücret ödemiyor oluşu şirketi yeni kazanç yöntemleri bulmaya itiyor.

Halihazırda 140 milyon abonesi olan Spotfiy, bu abonelerden 50 milyonundan müzik servisi için ücret alıyor. Geçtiğimiz yıl 389 milyon dolar işletme zararı açıklayan şirket belini büken telif ödemelerini kısmak için de artık sanatçılara değil müzik/plak şirketlerine ödeme yapacak.


https://www.engadget.com/2017/06/19/spotify-sponsored-songs/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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TheFormul 1 yıl en beğenilen
Gerçekten dedikleri şekilde zarar ediliyorsa yapacak bir şey yok elbette böyle şeylerin arayışlarına girecekler, biz de olsak yapardık..
Milyon dolar kar yapıp hala her yere bir şeyler tıkıştıran firmalar varken..
Gerçekten dedikleri şekilde zarar ediliyorsa yapacak bir şey yok elbette böyle şeylerin arayışlarına girecekler, biz de olsak yapardık..Milyon dolar kar ya...
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DH Misafiri 1 yıl
Korsan Kullanıyorum Çokda Memnunum sarkıalrı indirip kaydedebiliyorsunda reklamda yok stedigin gibi geçişte var oh mis
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YesimCirakli 1 yıl
hifi kalitesinde (flac) müzik hizmeti sunsun, tidal gibi fiyatı biraz daha yüksek olsun ben hemen alırım.
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likeablex 1 yıl
İyide zaten ücretsiz hesap ile bir halt olmuyor idi ki. Bari reklam gösterecekse biraz rahat bıraksın.
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zero fear 1 yıl likeablex
pc de sınırsız şarkı dinlenebiliyor.
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TheFormul 1 yıl en beğenilen
Gerçekten dedikleri şekilde zarar ediliyorsa yapacak bir şey yok elbette böyle şeylerin arayışlarına girecekler, biz de olsak yapardık..
Milyon dolar kar yapıp hala her yere bir şeyler tıkıştıran firmalar varken..
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Portraitclub 1 yıl
Para para ve para başka bişey yok!
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