Spotify’dan yeni bir reklam hamlesi

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Kısa bir süre önce Spotify’ın ayarlar kısmında ortaya çıkan ‘’Sponsorlu içeriği devre dışı bırak’’ ifadesi ile şirketin yeni bir reklam çalışması içinde olduğu anlaşılmıştı. Konuyla ilgili TechCrunch’a açıklama yapan bir şirket sözcüsü şirketin yeni bir reklam şeklini test ettiğini doğrularken bu reklamın müzik dinlemek için ücret ödemeyen kullanıcıların karşısına çıkarılacağını ancak premium hesabı olan kişilerin ayarlar kısmından bu reklamları kapatabileceğini açıkladı.

Farklı Bir Reklam Anlayışı

Sözcünün açıklamaların göre bu reklamlar Spotify’da şu an kullanılmakta olan reklam bannerları şeklinde görünmeyip uygulamanın amacına daha fazla hizmet eder nitelikte olacak. Şarkılarının Spotify’da daha fazla görünmesini isteyen plak şirketleri veya sanatçılar Spotify’a ödeme yaparak şarkılarını bazı oynatma listelerine yerleştirebilecek veya kullanıcıların müzik zevkine paralel ise şarkıyı bir anda karşısına çıkarabilecek. Örneğin bir pop şarkısı Spotify’da genellikle pop müzik dinleyen birinin listesinde ortaya çıkabilecek.

Sponsorlu şarkı olan Call Me, listenin üst kısmında yer alıyor

Ayrıca Spotify’ın bu reklam anlayışını biraz daha geliştirerek şarkının otomatik oynatılması, listelerde üst sıralara yerleştirilmesi gibi farklı opsiyonları da plak şirketlerine sunması ve bunlar için daha fazla ücret talep etmesi bekleniyor. Dev müzik servisi kullanıcı sayısını her geçen gün arttırsa da bu kullanıcıların büyük bir çoğunluğunun servis için ücret ödemiyor oluşu şirketi yeni kazanç yöntemleri bulmaya itiyor.

Halihazırda 140 milyon abonesi olan Spotfiy, bu abonelerden 50 milyonundan müzik servisi için ücret alıyor. Geçtiğimiz yıl 389 milyon dolar işletme zararı açıklayan şirket belini büken telif ödemelerini kısmak için de artık sanatçılara değil müzik/plak şirketlerine ödeme yapacak.

https://www.engadget.com/2017/06/19/spotify-sponsored-songs/?ncid=txtlnkusaolp00000595