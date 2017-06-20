Spotify’dan yeni bir reklam hamlesi

Farklı Bir Reklam Anlayışı
Sözcünün açıklamaların göre bu reklamlar Spotify’da şu an kullanılmakta olan reklam bannerları şeklinde görünmeyip uygulamanın amacına daha fazla hizmet eder nitelikte olacak. Şarkılarının Spotify’da daha fazla görünmesini isteyen plak şirketleri veya sanatçılar Spotify’a ödeme yaparak şarkılarını bazı oynatma listelerine yerleştirebilecek veya kullanıcıların müzik zevkine paralel ise şarkıyı bir anda karşısına çıkarabilecek. Örneğin bir pop şarkısı Spotify’da genellikle pop müzik dinleyen birinin listesinde ortaya çıkabilecek.
Halihazırda 140 milyon abonesi olan Spotfiy, bu abonelerden 50 milyonundan müzik servisi için ücret alıyor. Geçtiğimiz yıl 389 milyon dolar işletme zararı açıklayan şirket belini büken telif ödemelerini kısmak için de artık sanatçılara değil müzik/plak şirketlerine ödeme yapacak.
https://www.engadget.com/2017/06/19/spotify-sponsored-songs/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Milyon dolar kar yapıp hala her yere bir şeyler tıkıştıran firmalar varken..