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Spreadtrum, mobil yonga pazarında vites yükseltiyor

Gelişmiş üretim geometrileri, artık maliyet konusunda iyileşme yaşıyor ve bu sayede alt seviye yonga tasarımcıları da bu imkandan faydalanmaya başlıyor. Çinli Spreadtrum bunlardan birisi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Spreadtrum, mobil yonga pazarında vites yükseltiyor


Daha çok alt seviye akıllı telefonlarda kullanılan mobil yongaları ile tanıdığımız Çinli Spreadtrum, hem özellikleri açısından hem de üretim geometrileri açısından çıtayı yükselttiği SC9860 yonga setini MWC 2016 fuarında resmiyete kavuşturdu.

Spreadtrum SC9860 yonga seti, orta ve üst seviye akıllı telefonları hedefliyor. 2GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran yonga seti, beraberinde 4 çekirdekli Mali-T880 grafik birimini getiriyor. 4K çözünürlüklere destek veren yonga seti, ayrıca donanım bazlı HEVC kodeğini de entegre ediyor. 

Yonga setinde 3 adet sinyal işlemcisi ile 26MP çözünürlüğünde sensörlere destek verilirken, çift kamera dizilimi ve aynı anda ön-arka kamera kullanımı da mümkün hale getiriliyor. SensorHub ile sensörlerden gelen verileri akıcı bir şekilde işleyebilen yonga seti, 2560x1600 piksel çözünürlükte ekranlara da destek sunuyor. Yonga seti içerisinde LTE Cat. 7 modem de bulunuyor. Böylece 300Mbps hızlarında veri aktarımı mümkün oluyor. 

Yonga setinin önemli bileşenleri yanında üretim geometrisi de dikkat çekiyor. Spreadtrum SC9860, TSMC'nin 16nm FinFET Compact teknolojisi ile üretilecek. Böylece enerji tüketimi en az düzeye indirilirken, performans da artırılıyor. Günümüzde MediaTek, Exynos, Kirin, Snapdragon ve Apple A yonga setlerinde gelişmiş üretim geometrileri görüyoruz. Tier 2 olarak da adlandırılan alt seviye yonga tasarımcıları arasında gelişmiş geometrileri ilk benimseyen Spreadtrum oldu. Yonga seti, yaz aylarında piyasada olacak. 

http://www.prnewswire.com/news-releases/spreadtrum-announces-its-first-16nm-5-mode-octa-core-lte-soc-platform-300222878.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
rekabet oldukça iyidir gelsin tekellerden kurtulsun sektör.....
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