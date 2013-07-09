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Squito atılabilir kamera ile araştırma ve kurtarma kolaylaşıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Squito atılabilir kamera ile araştırma ve kurtarma kolaylaşıyor

Hareket halinde iken sarsıntısız video çekebilme konusunda üretici firmaların pek çok çalışmaları mevcut. Steve Hollinger'ın patentini aldığı top şeklinde kamera ise bu konuyu bir adım daha ileri götürüyor.

Üç yıl önce yapılan patent başvurusu henüz kabul edilirken, Hollinger bir prototip model de hazırlamış. Squito adındaki kamera, üzerinde bulunan pozisyon ve oryantasyon sensörleri sayesinde çevresini analiz ediyor ve çekilen fotoğrafları bir panorama haline getiriyor. Video çekiminde de hedef takibi yapılabiliyor. Cihazda 3 adet yüksek hızlı kamera, görüntü işlemcisi ve bir mikrokontrolcü yer alıyor. Kameranın boyutu bir tenis topu kadar. 

Projenin geleceğinde video sabitleme özelliği, gece görüş özelliği, termal görüş özelliği, video ve resimlerin kablosuz olarak mobil cihazlara aktarımı gibi yenilikler sunulacak.

Kameranın kullanım alanları ise profesyonel sporlar, arama ve kurtarma, mimarlık, alan fotoğraflaması, haritalama uygulamaları şeklinde sıralanıyor.  

http://www.serveball.com/press/ballcamera_20130708/ballcamera_20130708_pat8477184.php Yorum Yaz
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WhiteLotus 6 yıl en beğenilen
Seni seçtim Squito!
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First_Person 6 yıl
Araştırma ve kurtarma nedir yahu? Arama ve kurtarma değil midir o? :D
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Zerdova 6 yıl
O kadar para vericem bir de atıcam .

Atamam ki

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DH Misafiri 6 yıl
Squirtle+kamera=squito
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aozgec 6 yıl
basit ve bir o kadar zekice.
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WhiteLotus 6 yıl en beğenilen
Seni seçtim Squito!
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ozturert 6 yıl
Uçuyor mu yani?
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einhander 6 yıl
gercekten çok yararlı bir kamera olmuş özellikle arama ve kurtarma konularında aşırı yardımı dokunabilir.
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HectorBarbossa 6 yıl
Çok iyi.
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