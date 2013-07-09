Squito atılabilir kamera ile araştırma ve kurtarma kolaylaşıyor





Hareket halinde iken sarsıntısız video çekebilme konusunda üretici firmaların pek çok çalışmaları mevcut. Steve Hollinger'ın patentini aldığı top şeklinde kamera ise bu konuyu bir adım daha ileri götürüyor.





Üç yıl önce yapılan patent başvurusu henüz kabul edilirken, Hollinger bir prototip model de hazırlamış. Squito adındaki kamera, üzerinde bulunan pozisyon ve oryantasyon sensörleri sayesinde çevresini analiz ediyor ve çekilen fotoğrafları bir panorama haline getiriyor. Video çekiminde de hedef takibi yapılabiliyor. Cihazda 3 adet yüksek hızlı kamera, görüntü işlemcisi ve bir mikrokontrolcü yer alıyor. Kameranın boyutu bir tenis topu kadar.





Projenin geleceğinde video sabitleme özelliği, gece görüş özelliği, termal görüş özelliği, video ve resimlerin kablosuz olarak mobil cihazlara aktarımı gibi yenilikler sunulacak.





Kameranın kullanım alanları ise profesyonel sporlar, arama ve kurtarma, mimarlık, alan fotoğraflaması, haritalama uygulamaları şeklinde sıralanıyor.

http://www.serveball.com/press/ballcamera_20130708/ballcamera_20130708_pat8477184.php