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Standart beyaz tahtalara teknoloji dokunuşu: SmartMarker

4 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Standart beyaz tahtalara teknoloji dokunuşu: SmartMarker
Okul ya da iş hayatında hemen herkesin bir kez dahi olsa kullandığı beyaz tahtalar, teknolojinin gelişmesine ve akıllı tahta modellerinin çıkmasına rağmen aktif olarak birçok şirket ile eğitim kurumu içerisinde kullanılmaya devam ediyor. Birçok kişinin dijital ürünlere göre çok daha kullanışlı bulduğu beyaz tahtalar, SmartMarker isimli yeni ürünle ise sundukları geleneksel deneyimi bozmadan akıllanabiliyor.
Satın alındığı zaman kalem ve alıcı birimi olmak üzere iki parça halinde gelen SmartMarker, standart beyaz tahtalar üzerine yerleştirilen alıcı birimiyle özel kaleminin (Bu kalem içerisine standart beyaz tahta kalemleri takılabiliyor) hareketlerini takip ediyor ve böylece yazılan / çizilen herşeyi direkt olarak Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisiyle akıllı cep telefonları, bilgisayarlar ya da tablet bilgisayarlara aktarabiliyor. Yazılımsal olarak iOS, Android, OSX ve Windows platformlarında desteklenen SmartMarker, dahili batarya birimiyle 8 saate varan sürekli kullanım ömrü sunabiliyor. Geliştirici tarafından belirtildiği kadarıyla 5 metrelik bir tahta alanını tarayarak kendi hafızasında dahi tutabilen ürün, iCloud, Dropbox ve Evernote gibi bulut tabanlı servis destekleriyle de birden fazla kişinin bir arada çalışmasına büyük oranda yardımcı olabiliyor.
Teknoloji ile geleneksel yaklaşımı birleştirerek dikkatleri üzerine çeken SmartMarker, 2015'in ilk çeyreğinde yaklaşık 700$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Ürünün açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 
 
Standart beyaz tahtalara teknoloji dokunuşu: SmartMarker

http://www.myequil.com/smartmarker/#smpage1_stay_informed Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
700$ ve 8 saat kullanım süresi



Hmm...



E biz kalkalım o zaman?



Ama ne yazık ki daha iyisinide yapamayacağımı söylemek isterim, emeğe saygı yinede
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DH Misafiri 4 yıl
devlet söz verdiği gibi her öğrenciye tablet verseydi çok yararlı olurdu öğrenciler için okula bilgisayarı bırak telefon bile götüremediğimiz için bu tür şeyler bize uzak
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boostibo 4 yıl
Yazdıktan sonra tahtanın fotoğrafını çekin aynı şey
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Gece772 4 yıl
Tebeşirli kara tahtalı okullar daha var ?
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NDT Man 4 yıl
Tahtada yazılanları deftere yazıcam diye uğraşmaya gerek yok bunun sayesinde :)
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