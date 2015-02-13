Standart beyaz tahtalara teknoloji dokunuşu: SmartMarker

Okul ya da iş hayatında hemen herkesin bir kez dahi olsa kullandığı beyaz tahtalar, teknolojinin gelişmesine ve akıllı tahta modellerinin çıkmasına rağmen aktif olarak birçok şirket ile eğitim kurumu içerisinde kullanılmaya devam ediyor. Birçok kişinin dijital ürünlere göre çok daha kullanışlı bulduğu beyaz tahtalar, SmartMarker isimli yeni ürünle ise sundukları geleneksel deneyimi bozmadan akıllanabiliyor.

Satın alındığı zaman kalem ve alıcı birimi olmak üzere iki parça halinde gelen SmartMarker, standart beyaz tahtalar üzerine yerleştirilen alıcı birimiyle özel kaleminin (Bu kalem içerisine standart beyaz tahta kalemleri takılabiliyor) hareketlerini takip ediyor ve böylece yazılan / çizilen herşeyi direkt olarak Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisiyle akıllı cep telefonları, bilgisayarlar ya da tablet bilgisayarlara aktarabiliyor. Yazılımsal olarak iOS, Android, OSX ve Windows platformlarında desteklenen SmartMarker, dahili batarya birimiyle 8 saate varan sürekli kullanım ömrü sunabiliyor. Geliştirici tarafından belirtildiği kadarıyla 5 metrelik bir tahta alanını tarayarak kendi hafızasında dahi tutabilen ürün, iCloud, Dropbox ve Evernote gibi bulut tabanlı servis destekleriyle de birden fazla kişinin bir arada çalışmasına büyük oranda yardımcı olabiliyor.

Teknoloji ile geleneksel yaklaşımı birleştirerek dikkatleri üzerine çeken SmartMarker, 2015'in ilk çeyreğinde yaklaşık 700$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Ürünün açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.myequil.com/smartmarker/#smpage1_stay_informed