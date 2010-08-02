Stanford Üniversitesi tıp öğrencilerine iPad dağıtıyor

Dünyanın en saygın okullarından birisi olan Stanford Üniversitesi, tıp öğrencilerine Apple iPad dağıtmaya başladı. Apple ile köklü ilişkileri olan okulun, verimli, mobil ve yenilikçi öğrenme için bu yönde bir adım attığı belirtiliyor. 10-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip olan iPad'in ders içeriğinin takibi, not alma ve diğer öğrencilerle not paylaşma gibi konularda efektif bir kullanım sunduğu ayrıca Stanford Üniversitesi'ndeki Sürdürülebilir Stanford Yaklaşımı kapsamında çevre duyarlılığının önemli bir parçası olacağı belirtiliyor.

Apple iPad'in üniversite kullanımında tercih edilmesinin nedenlerinden biri de öğrencilere diledikleri yerden bilgiye hızlı erişim imkanı sunması gösteriliyor. Daha önce Illinois Teknoloji Enstitüsü tarafından öğrencilere dağıtılan Apple iPad'in önümüzdeki günlerde daha fazla sayıda üniversite tarafından kullanılacağı tahmin ediliyor.