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Stanford Üniversitesi tıp öğrencilerine iPad dağıtıyor

8 yıl
13,7b
1
20
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en saygın okullarından birisi olan Stanford Üniversitesi, tıp öğrencilerine Apple iPad dağıtmaya başladı. Apple ile köklü ilişkileri olan okulun, verimli, mobil ve yenilikçi öğrenme için bu yönde bir adım attığı belirtiliyor. 10-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip olan iPad'in ders içeriğinin takibi, not alma ve diğer öğrencilerle not paylaşma gibi konularda efektif bir kullanım sunduğu ayrıca Stanford Üniversitesi'ndeki Sürdürülebilir Stanford Yaklaşımı kapsamında çevre duyarlılığının önemli bir parçası olacağı belirtiliyor.

Apple iPad'in üniversite kullanımında tercih edilmesinin nedenlerinden biri de öğrencilere diledikleri yerden bilgiye hızlı erişim imkanı sunması gösteriliyor. Daha önce Illinois Teknoloji Enstitüsü tarafından öğrencilere dağıtılan Apple iPad'in önümüzdeki günlerde daha fazla sayıda üniversite tarafından kullanılacağı tahmin ediliyor.


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17Scorpion 5 yıl
Koskoca Stanford Üniversitesinin, bizim ülkemizdeki ilkokul öğrencilerine verilen android tabletleri vermesini beklemiyorduk herhalde...
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DH Misafiri 5 yıl
güzel ama şimdi o ipad kalmaz
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mehmetgirgin 8 yıl
istese türkiyedeki özel üniversitelerde dağıtır öğrencilerden yıllığı 10-15000 alıyo
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mehmetgirgin 8 yıl
koskoca stanford dağıtır tabi
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SyMPaTHyc 8 yıl
Turkiyede bi okul ipad versin kendimi yakarim. SS falan alip saklayabilirsiniz :)
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ceycey11 8 yıl
işte ilim irfan yuvası böyle olur. yolmaya çalışmaz öğrencisini aksine ipad dağıtır.
bu arada prof maaşı 3200 civarı olsa gerek
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EfkanBirkiye 8 yıl
Bize de sınavlarda saman kağıdı veriyorlar sağolsunlar :D
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Yakup Karaduman 8 yıl
@ asukrumercan
Türkiye'de bir profesör ortalama 9000 TL civarında aylık gelire sahip. Siz tabi yurtdışında olduğunuzdan haberiniz olmayabilir.
Tıp fakültesinde stj.doktor (D5) olarak bizim talebimiz Ipad değil, amele gibi nöbet tutturulmamak ve hemşire ayak işlerine koşturulmamak ;)
Ipad filan hikaye :)
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asukrumercan 8 yıl

Yakup Karaduman

@ asukrumercan

Türkiye'de bir profesör ortalama 9000 TL civarında aylık gelire sahip. Siz tabi yurtdışında olduğunuzdan haberiniz olmayabilir.

Tıp fakültesinde stj.doktor (D5) olarak bizim talebimiz Ipad değil, amele gibi nöbet tutturulmamak ve hemşire ayak işlerine koşturulmamak ;)

Ipad filan hikaye :)



9000 tl biraz kişiye özel, ben size ortalamaları yazayım, prof. maaşı 3000 tl, haftada 2 özel kalp ameliyatı ile aylık 5000 tl'ye geliyor.(bir ara gelmeye niyetlenmiştim de, arkadaşımla konuşup bu bilgileri almıştım) Haftada iki özel kalp ameliyatı ise çok kolay bulunmaz. Şu anda gözde departmanlarda, isim yapan öğretim üyeleri iyi kazanabilirler ama ortalamalarda bakarsak yinede 5000 tl'yi geçmez..

Diğer konularda ise sonuna kadar haklısınız, değil hemşire, bizim zamanımızda lab sonuçlarını toplamak için hademeler olurdu, biz onların yerine de giderdik, çünkü efendiler iş yapmazlardı, sonuç ta bizden istenirdi. Neyseki şimdi biraz otomatize oldu hastaneler.
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buraoca2 8 yıl
@asukrumercan
Hocam yaşamak var yaşamak var. Siz Prof.ların aldığı maaşla zor geçindiklerini söylüyorsanız; Askeri ücretle 4 kişilik ev geçindiren + Evleri kira olan insanlar ne yapıyor? Onların hayatına ne deniyor acaba?
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asukrumercan 8 yıl

buraoca2

@asukrumercan

Hocam yaşamak var yaşamak var. Siz Prof.ların aldığı maaşla zor geçindiklerini söylüyorsanız; Askeri ücretle 4 kişilik ev geçindiren + Evleri kira olan insanlar ne yapıyor? Onların hayatına ne deniyor acaba?



Konu Prof. maaşları ile diğer maaşları karşılaştırmak değil tabii, konu bizim Üniversitelerde para var da bu paranın Prof'a ve öğretim üyelerine gitmesi. Bahsedilen Üniversite Stanford, bahsedilen ülke Amerika, karşılaştırılan ülke ise Türkiye, ve Türkiye'deki bir Üniversite. Zaten Tıp fakültesi dışındaki çoğu Prof'lar ipad'in fiyatı kadar maaş alıyor, öğrencilere nasıl ipad versinler. Önce laboratuar bile değil, yakıt-elektrik masraflarını karşılasınlar. Tıp 2. sınıftayken yakıt olmadığı için tüm dersleri kış aylarında paltolarla dinlemiştik, bu Üniversite de Hacettepe'ydi...
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Windows10 8 yıl

buraoca2

@asukrumercan

Hocam yaşamak var yaşamak var. Siz Prof.ların aldığı maaşla zor geçindiklerini söylüyorsanız; Askeri ücretle 4 kişilik ev geçindiren + Evleri kira olan insanlar ne yapıyor? Onların hayatına ne deniyor acaba?


Asgari Ücret olmasın o.
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Team McLaren 8 yıl

buraoca2

@asukrumercan

Hocam yaşamak var yaşamak var. Siz Prof.ların aldığı maaşla zor geçindiklerini söylüyorsanız; Askeri ücretle 4 kişilik ev geçindiren + Evleri kira olan insanlar ne yapıyor? Onların hayatına ne deniyor acaba?


asgari ücret alan adam profesör mü hocam?

koskoca profesör olmuş adamın asgari ücretten daha fazlasını istemesi gayet normal. hatta bence çok daha fazlasını istemeli
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DH Misafiri 8 yıl
Buraya girebilmek için öss de kaç puan almak lazım?
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