Star Wars: Güç Uyanıyor gişede rakip tanımıyor

Uzun bir bekleyişin ardından nihayet geçtiğimiz ay vizyona giren yeni Star Wars filmi Güç Uyanıyor, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Tüm dünyada milyonlarca kişi efsanenin geri dönüşünü izlemek için sinema salonlarına akın ederken, filmin hasılatı da tüm beklentilerin üzerine çıktı. Gişe sonuçlarının pek de yüksek olmadığı kış aylarında vizyona girdiği için Avatar ve Jurassic World gibi gişe canavarlarına rakip olamayacağı düşünülen Star Wars: Güç Uyanıyor, tüm zamanların en çok hasılat elde eden filmi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Daha gösterime girmeden gişe rekorları kırmaya başlayan Star Wars: Güç Uyanıyor, Avatar'ı geride bırakarak ABD'de en çok hasılat elde eden film olmayı başardı. Disney tarafından bugün yayınlanan açıklamayla, yeni Star Wars filminin ABD hasılatının 760 milyon doları geçtiği ve böylece ABD'de en çok hasılat elde eden film ünvanını 6 yıldır elinde bulunduran Avatar'ın geride bırakıldığı duyuruldu. Daha da etkileyici olanı Güç Uyanıyor'un bunu 20 gün gibi kısa bir sürede başarmış olması. Bir süre daha gösterimde kalacak olan filmin Avatar ile farkı daha da açması bekleniyor.

Öte yandan filmin dünya genelindeki hasılat rakamları da hızla artmaya devam ediyor. Bugüne kadar dünya genelinde 1 milyar 557 milyon dolar hasılat elde eden yeni Star Wars filmi, an itibariyle tüm zamanların en çok hasılat elde eden filmleri listesinde Avatar, Titanik ve Jurassic World'un arkasından dördüncü sırada yer alıyor. Güç Uyanıyor'un, 1.6 milyar dolar hasılat elde eden Jurassic World'u hafta sonuna kadar geçmiş olması bekleniyor. ABD'den sonra filmin en çok gişe geliri elde ettiği ülkeler sırasıyla; Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Japonya ve Avustralya olarak sıralanıyor.

2.7 milyar dolarlık gişe sonucuyla Avatar, tüm zamanların en çok hasılat elde eden filmi olmaya devam ediyor. Güç Uyanıyor şimdilik bu rakamdan oldukça uzak olsa da, filmin gişede bir süre daha hız kesmeden devam etmesi bekleniyor. Cumartesi günü Çin'de gösterime girecek olan Güç Uyanıyor'un dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Çin'de alacağı sonuçlar, filmin Avatar'ı zirveden edip edemeyeceğini gösterecek.

http://deadline.com/2016/01/star-wars-the-force-awakens-highest-grossing-film-domestic-box-office-record-beats-avatar-1201676602/