Star Wars: Güç Uyanıyor gişede rakip tanımıyor

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Uzun bir bekleyişin ardından nihayet geçtiğimiz ay vizyona giren yeni Star Wars filmi Güç Uyanıyor, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Tüm dünyada milyonlarca kişi efsanenin geri dönüşünü izlemek için sinema salonlarına akın ederken, filmin hasılatı da tüm beklentilerin üzerine çıktı. Gişe sonuçlarının pek de yüksek olmadığı kış aylarında vizyona girdiği için Avatar ve Jurassic World gibi gişe canavarlarına rakip olamayacağı düşünülen Star Wars: Güç Uyanıyor, tüm zamanların en çok hasılat elde eden filmi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Daha gösterime girmeden gişe rekorları kırmaya başlayan Star Wars: Güç Uyanıyor, Avatar'ı geride bırakarak ABD'de en çok hasılat elde eden film olmayı başardı. Disney tarafından bugün yayınlanan açıklamayla, yeni Star Wars filminin ABD hasılatının 760 milyon doları geçtiği ve böylece ABD'de en çok hasılat elde eden film ünvanını 6 yıldır elinde bulunduran Avatar'ın geride bırakıldığı duyuruldu. Daha da etkileyici olanı Güç Uyanıyor'un bunu 20 gün gibi kısa bir sürede başarmış olması. Bir süre daha gösterimde kalacak olan filmin Avatar ile farkı daha da açması bekleniyor.
Öte yandan filmin dünya genelindeki hasılat rakamları da hızla artmaya devam ediyor. Bugüne kadar dünya genelinde 1 milyar 557 milyon dolar hasılat elde eden yeni Star Wars filmi, an itibariyle tüm zamanların en çok hasılat elde eden filmleri listesinde Avatar, Titanik ve Jurassic World'un arkasından dördüncü sırada yer alıyor. Güç Uyanıyor'un, 1.6 milyar dolar hasılat elde eden Jurassic World'u hafta sonuna kadar geçmiş olması bekleniyor. ABD'den sonra filmin en çok gişe geliri elde ettiği ülkeler sırasıyla; Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Japonya ve Avustralya olarak sıralanıyor.
2.7 milyar dolarlık gişe sonucuyla Avatar, tüm zamanların en çok hasılat elde eden filmi olmaya devam ediyor. Güç Uyanıyor şimdilik bu rakamdan oldukça uzak olsa da, filmin gişede bir süre daha hız kesmeden devam etmesi bekleniyor. Cumartesi günü Çin'de gösterime girecek olan Güç Uyanıyor'un dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Çin'de alacağı sonuçlar, filmin Avatar'ı zirveden edip edemeyeceğini gösterecek.
http://deadline.com/2016/01/star-wars-the-force-awakens-highest-grossing-film-domestic-box-office-record-beats-avatar-1201676602/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şaka maka ne BALON bir filmdir bu yav
Bu müthiş zeka dolu ve yaratıcı espriyi bulmadan önce çok düşündün mü?
Kim ne derse desin serinin daha çok para kazandıracağı kesin..
O değil de şu Jurassic World nasıl o hasılatı yapmış. Gerçekten berbat bir filmdi.
Avatar filmini izledim ama tam çıktıktan 2 sene sonra. İzlediğimde klişe nin çok olduğu bir film gördüm. Kötü karakterleri bile okadar klişe o kadar sıradan ki göstermeseler bir şey farketmezsin. Avatar ile 2012 nin en büyük ortak noktaları ; grafikleri iyi, senaryosu zayıf, klişelerle dolu olması.
Yani avatar filmini izledikten sonra bu film nasıl rekor kırdı hiç anlamadım. Ya da ben filmden anlamıyorum belli ki.
Sende diyorsun ki asla Avatar kadar başarılı bir yapım olamaz. Star Wars zaten taaaaa 1977 de dönemine göre başarılı bir film olarak çıkış yapmış. Seri haline gelmiş. Kitaplar yazılmış, genişletilmiş evren diye de iyice genisletmisler. Ha işte bu son çıkan filmde(senin Avatar filmine kafa tutan) 1977 de çıkmış filmin hala kaymağını yemek için çıkarılmış 6. filmdir.
Düşün nasıl bir kaymaksa ye ye bitmiyor. Bak ilk filmden sonra çıkan 6. Film ile kiyasliyorsun dikkat et. STAR WARS öyle bir şey işte. Avatar ın kimse kusura bakmasın senaryosu anca 2012 yada jurassic world gibi filmlerle kıyaslanır.
Önce başarı derken neyi kastediyorsun onu belirt.
düğün dernek ile kıyaslamayın filmi aynı kategori değil.
şimdilik ilk 4 te film ilk üç olma yolunda
boxofficemojo.com/...
geçmişde çevrilen bölümlerin eline su dökemez,
herşey reklama dayalı ,filmin adını değiştirip piyasaya sürseler bu kadar gişe yapmazdı
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