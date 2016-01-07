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Star Wars: Güç Uyanıyor gişede rakip tanımıyor

Tüm dünyada sinemaseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Star Wars: Güç Uyanıyor, Avatar'ı geride bırakarak ABD'de en çok hasılat elde eden film olmayı başardı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,5b
1
62
Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Star Wars: Güç Uyanıyor gişede rakip tanımıyor
Uzun bir bekleyişin ardından nihayet geçtiğimiz ay vizyona giren yeni Star Wars filmi Güç Uyanıyor, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Tüm dünyada milyonlarca kişi efsanenin geri dönüşünü izlemek için sinema salonlarına akın ederken, filmin hasılatı da tüm beklentilerin üzerine çıktı. Gişe sonuçlarının pek de yüksek olmadığı kış aylarında vizyona girdiği için Avatar ve Jurassic World gibi gişe canavarlarına rakip olamayacağı düşünülen Star Wars: Güç Uyanıyor, tüm zamanların en çok hasılat elde eden filmi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
 Daha gösterime girmeden gişe rekorları kırmaya başlayan Star Wars: Güç Uyanıyor, Avatar'ı geride bırakarak ABD'de en çok hasılat elde eden film olmayı başardı. Disney tarafından bugün yayınlanan açıklamayla, yeni Star Wars filminin ABD hasılatının 760 milyon doları geçtiği ve böylece ABD'de en çok hasılat elde eden film ünvanını 6 yıldır elinde bulunduran Avatar'ın geride bırakıldığı duyuruldu. Daha da etkileyici olanı Güç Uyanıyor'un bunu 20 gün gibi kısa bir sürede başarmış olması. Bir süre daha gösterimde kalacak olan filmin Avatar ile farkı daha da açması bekleniyor.
 
Star Wars: Güç Uyanıyor gişede rakip tanımıyor
Öte yandan filmin dünya genelindeki hasılat rakamları da hızla artmaya devam ediyor. Bugüne kadar dünya genelinde 1 milyar 557 milyon dolar hasılat elde eden yeni Star Wars filmi, an itibariyle tüm zamanların en çok hasılat elde eden filmleri listesinde Avatar, Titanik ve Jurassic World'un arkasından dördüncü sırada yer alıyor. Güç Uyanıyor'un, 1.6 milyar dolar hasılat elde eden Jurassic World'u hafta sonuna kadar geçmiş olması bekleniyor. ABD'den sonra filmin en çok gişe geliri elde ettiği ülkeler sırasıyla; Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Japonya ve Avustralya olarak sıralanıyor.
2.7 milyar dolarlık gişe sonucuyla Avatar, tüm zamanların en çok hasılat elde eden filmi olmaya devam ediyor. Güç Uyanıyor şimdilik bu rakamdan oldukça uzak olsa da, filmin gişede bir süre daha hız kesmeden devam etmesi bekleniyor. Cumartesi günü Çin'de gösterime girecek olan Güç Uyanıyor'un dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Çin'de alacağı sonuçlar, filmin Avatar'ı zirveden edip edemeyeceğini gösterecek.

http://deadline.com/2016/01/star-wars-the-force-awakens-highest-grossing-film-domestic-box-office-record-beats-avatar-1201676602/ Yorum Yaz
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joyberk 3 yıl en beğenilen
avatarın tırnağının tırnağının tırnağının tırnağı o l a m a z .
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BekirTemel 3 yıl
tamamen isminin ekmeğini yiyor bence.
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MegaWolt38 3 yıl
Sinema tarihinin en balon serisi
1 Yanıt Yanıtla +6
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Yengec1907 3 yıl
Yav hadi film i sevmeyenleri balon diyenleri anlarim cunku star wars ruhunu bilemezler turkiye burasi, ama avatarin tirnagi olamaz ne demek arkadasim avatar film mi be. Yazik valla suan satirlarca yazmak istiyorum ama cok uykum var illaki adami dark side a gecirceksiniz yav
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transverse 3 yıl
Avatar falan demişler, şaka mı ya bu ? Avatar ne ?
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Ben Affleck 3 yıl
Hababam Sınıfı Uyanıyor daha güzel bencem

Şaka maka ne BALON bir filmdir bu yav
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Frobisher 3 yıl
Bana görede lotr balon nasıl sizce? Zevkler ve renkler tartışılmaz.
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Ben Affleck 3 yıl
Balon Greyjoy bir film..
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metroid 3 yıl Ben Affleck
Ben Affleck

Balon Greyjoy bir film..


Bu müthiş zeka dolu ve yaratıcı espriyi bulmadan önce çok düşündün mü?
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WB 3 yıl
Tabi şunu da belirtmek lazım, filmle ilgili George Lucas'ın (sonradan özür dilese de) eleştirileri olmadı değil, özellikle seriye bir yenilik getirilmediği ve retro bir film olduğu hakkında. Sonradan ağız değiştirmiş olsa da J.J. Abrams'ın da 8. filmin yönetmenliğini almadığına pişman olduğu ile ilgili bir haber okumuştum.

Kim ne derse desin serinin daha çok para kazandıracağı kesin..
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MK* 3 yıl
Ben izlemedim daha 20tl ekleyin oraya
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strathmorea 3 yıl
Avatarı geçse bile asla onun kadar başarılı bir yapım olamaz çünkü hazır seyirciye çekilen bir film Star Wars. Baştan belliydi hasılat rekoru kıracağı ki sadece eski Star Wars hayranları gidince dahi o hasılata yakın bir gişe yapacaktı. O yüzden yüksek hasılat getirmesi bu filmin çok iyi olmasıyla alakalı bir durum değil.
O değil de şu Jurassic World nasıl o hasılatı yapmış. Gerçekten berbat bir filmdi.
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metroid 3 yıl
Avatar'ın başarılı bir yapım olduğunu zannedenleri de görmüş olduk.
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yoksulseytan22 3 yıl strathmorea
strathmorea

Avatarı geçse bile asla onun kadar başarılı bir yapım olamaz çünkü hazır seyirciye çekilen bir film Star Wars. Baştan belliydi hasılat rekoru kıracağı ki sadece eski Star Wars hayranları gidince dahi o hasılata yakın bir gişe yapacaktı. O yüzden yüksek hasılat getirmesi bu filmin çok iyi olmasıyla alakalı bir durum değil.

O değil de şu Jurassic World nasıl o hasılatı yapmış. Gerçekten berbat bir filmdi.

Avatar filmini izledim ama tam çıktıktan 2 sene sonra. İzlediğimde klişe nin çok olduğu bir film gördüm. Kötü karakterleri bile okadar klişe o kadar sıradan ki göstermeseler bir şey farketmezsin. Avatar ile 2012 nin en büyük ortak noktaları ; grafikleri iyi, senaryosu zayıf, klişelerle dolu olması.
Yani avatar filmini izledikten sonra bu film nasıl rekor kırdı hiç anlamadım. Ya da ben filmden anlamıyorum belli ki.
Sende diyorsun ki asla Avatar kadar başarılı bir yapım olamaz. Star Wars zaten taaaaa 1977 de dönemine göre başarılı bir film olarak çıkış yapmış. Seri haline gelmiş. Kitaplar yazılmış, genişletilmiş evren diye de iyice genisletmisler. Ha işte bu son çıkan filmde(senin Avatar filmine kafa tutan) 1977 de çıkmış filmin hala kaymağını yemek için çıkarılmış 6. filmdir.
Düşün nasıl bir kaymaksa ye ye bitmiyor. Bak ilk filmden sonra çıkan 6. Film ile kiyasliyorsun dikkat et. STAR WARS öyle bir şey işte. Avatar ın kimse kusura bakmasın senaryosu anca 2012 yada jurassic world gibi filmlerle kıyaslanır.
Önce başarı derken neyi kastediyorsun onu belirt.
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senersongur 3 yıl
Hala bu uyduruk seriyi izleyen kaldı mi acaba?
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filteke 3 yıl
geleceğe dönüş 4 yada benzer efsanevi filmlerde devam filmi çekse aynı sonuç olacaktır.
düğün dernek ile kıyaslamayın filmi aynı kategori değil.
şimdilik ilk 4 te film ilk üç olma yolunda
boxofficemojo.com/...
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tarun 3 yıl
açıkcası ben beğenmedim
geçmişde çevrilen bölümlerin eline su dökemez,
herşey reklama dayalı ,filmin adını değiştirip piyasaya sürseler bu kadar gişe yapmazdı
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BekirTemel 3 yıl
tamamen isminin ekmeğini yiyor bence.
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