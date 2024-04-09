Haftada 4 gün mesaiye geçen ilk Türk şirket Aksa Akrilik oldu

Haftada 4 gün mesai yaygınlaşıyor
Aksa Akrilik Kimya Sanayii AŞ, operasyonel verimliliği artırmak ve iş-yaşam dengesini teşvik etmek amacıyla daha kısa çalışma uygulamasını bir yıldır test ediyordu. Merkezi Yalova'da bulunan şirket, mavi yakalı çalışanlar da dahil olmak üzere 1.200 kişilik bir işgücüne sahip durumda. Ancak haftada 4 gün mesai uygulamasına şirketin 200 beyaz yakalı çalışanı dahil edilmiş durumda. Saatlik bazda ücretlendirilen ve fazla mesai ücretine tabii olan mavi yakalı çalışanlar kısa çalışma haftasına dahil edilmiyor.
Aksa Akrilik CEO'su Cengiz Taş, dört günlük çalışma haftasının çalışanlardan güçlü bir destek aldığını, uygulamanın şirket içinde artan işbirliği ve ekip ruhunu teşvik ettiğini belirtti. Pilot çalışma döneminin ardından Aksa çalışanlarıyla yapılan bir ankette, dört günlük çalışma haftasının çalışan bağlılığını, üretkenliğini, motivasyonunu ve iş-yaşam dengesini yüzde 85'in üzerinde artırdığı tespit edildi. Bu süreç zarfında CEO'ya göre iş başvuruları da önemli ölçüde artış gösterdi.
Olumlu etkilerin sayısı fazla olsa da her şey Aksa Akrilik için kolay olmadı, süreç içerisinde şirket bazı zorluklar da yaşadı. Başlangıçta salı ve perşembe günleri izin günü olarak belirlenmiş olsa da sabit gün sistemindeki aksaklıklar nedeniyle şirket izin günlerini daha esnek bir şekilde belirlemek zorunda kaldı. Bazı çalışanlar da tam gün izin yapmak yerine esnek günleri saatlere bölerek kullanmayı tercih etti.
Dünya genelinde artış var
Ek olarak bu uygulamayı deneyen her şirket de başarıya ulaşamadı elbette. Deutsche Telekom AG'nin Macaristan birimi Magyar Telekom Nyrt, dört günlük çalışma haftasının pilot uygulamada beklentileri karşılamaması üzerine bu yılın başlarında standart çalışma programına geri dönmeye karar vermişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...