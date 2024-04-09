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    Haftada 4 gün mesaiye geçen ilk Türk şirket Aksa Akrilik oldu

    Geçtiğimiz yıl haftada 4 gün çalışma uygulamasını test eden Aksa Akrilik, bu uygulamayı tamamıyla benimseyen ilk Türk şirket oldu. Şirket, çalışan motivasyonunun arttığını bildirdi.
    Haftada 4 gün mesaiye geçen ilk Türk şirket Aksa Akrilik oldu Tam Boyutta Gör
    Dünya genelinde olduğu gibi “dört günlük çalışma haftası” uygulamasına Türk şirketlerin de ilgisi artıyor. Bu bağlamda akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik Kimya Sanayii AŞ, geçtiğimiz yıl test olarak başlattığı haftada 4 gün çalışma uygulaması benimsediğini açıkladı. Aksa Akrilik, çalışanların maaşlarını veya sosyal haklarını değiştirmeden bu değişikliği temelli olarak benimseyen ülkenin ilk Türk şirketi oldu.

    Haftada 4 gün mesai yaygınlaşıyor

    Aksa Akrilik Kimya Sanayii AŞ, operasyonel verimliliği artırmak ve iş-yaşam dengesini teşvik etmek amacıyla daha kısa çalışma uygulamasını bir yıldır test ediyordu. Merkezi Yalova'da bulunan şirket, mavi yakalı çalışanlar da dahil olmak üzere 1.200 kişilik bir işgücüne sahip durumda. Ancak haftada 4 gün mesai uygulamasına şirketin 200 beyaz yakalı çalışanı dahil edilmiş durumda. Saatlik bazda ücretlendirilen ve fazla mesai ücretine tabii olan mavi yakalı çalışanlar kısa çalışma haftasına dahil edilmiyor.

    Aksa Akrilik CEO'su Cengiz Taş, dört günlük çalışma haftasının çalışanlardan güçlü bir destek aldığını, uygulamanın şirket içinde artan işbirliği ve ekip ruhunu teşvik ettiğini belirtti. Pilot çalışma döneminin ardından Aksa çalışanlarıyla yapılan bir ankette, dört günlük çalışma haftasının çalışan bağlılığını, üretkenliğini, motivasyonunu ve iş-yaşam dengesini yüzde 85'in üzerinde artırdığı tespit edildi. Bu süreç zarfında CEO'ya göre iş başvuruları da önemli ölçüde artış gösterdi.

    Olumlu etkilerin sayısı fazla olsa da her şey Aksa Akrilik için kolay olmadı, süreç içerisinde şirket bazı zorluklar da yaşadı. Başlangıçta salı ve perşembe günleri izin günü olarak belirlenmiş olsa da sabit gün sistemindeki aksaklıklar nedeniyle şirket izin günlerini daha esnek bir şekilde belirlemek zorunda kaldı. Bazı çalışanlar da tam gün izin yapmak yerine esnek günleri saatlere bölerek kullanmayı tercih etti.

    Dünya genelinde artış var

    Haftada 4 gün mesaiye geçen ilk Türk şirket Aksa Akrilik oldu Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda dünya genelinde başka şirketler de bu tür denemeler yapıyor. Haftada dört gün çalışma uygulaması özelinde geçtiğimiz yıl Birleşik Krallık'ta türünün en büyük araştırması yapılmıştı. 61 şirket ve kuruluşla birlikte gerçekleştirilen denemeler sonrasında şirketlerin çoğu kısa çalışma haftasını benimsemişti. Şirket yetkilileri ise bu uygulamanın kazan-kazan durumu olduğunu aktarmıştı. Aynı zamanda Alman şirketleri de işgücü kriziyle mücadele etmek için kısa çalışma haftasını test etmeye başladı. Yaklaşık 45 şirketin katıldığı ve 1 Şubat'ta başlayan altı aylık program kapsamında yüzlerce çalışan tam maaş almaya devam ederken her hafta ekstradan bir gün izinli sayılacak.

    Ek olarak bu uygulamayı deneyen her şirket de başarıya ulaşamadı elbette. Deutsche Telekom AG'nin Macaristan birimi Magyar Telekom Nyrt, dört günlük çalışma haftasının pilot uygulamada beklentileri karşılamaması üzerine bu yılın başlarında standart çalışma programına geri dönmeye karar vermişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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