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Star Wars: Güç Uyanıyor'a gitmeden bu uygulamaları mutlaka görün

Disney'in Star Wars: Güç Uyanıyor filmi vizyona girdi ve büyük ilgi görüyor. Disney, film öncesinde pek çok oyun ve uygulama ile ilgiyi yüksek tutmaya çalıştı. Bunları tekrar hatırlıyoruz.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Star Wars: Güç Uyanıyor'a gitmeden bu uygulamaları mutlaka görün


Geçtiğimiz Perşembe günü gösterime giren Star Wars: Güç Uyanıyor filmi rekorları alt üst etmeye başlarken, hikayenin hayranları da sinema önlerinde kuyruklar oluşturuyor. Eğer halen filme gitmediyseniz, hikayeden esintiler taşıyan aşağıdaki oyun ve uygulamalara bakmanızda fayda var.

Star Wars uygulaması
Star Wars: Güç Uyanıyor'a gitmeden bu uygulamaları mutlaka görün

Uygulama Star Wars evrenini ve filme ait pek çok içerikleri kullanıcılara sunacak. Kullanıcılar film ile ilgili gelişmeleri bildirim olarak alırken, Light Side, Dark Side veya Droid temalarından birisini seçebilecek. 

Seçtiği temaya göre uygulamanın arayüzü değişirken, filmden sesler ve animasyonlar da suna göre belirlenecek. Özel artırılmış gerçeklik uygulamasıyla kullanıcılar Star Wars : Güç Uyanıyor filminin kahramanlarını da 3D olarak uygulamaya dahil edebilecek. 

Uygulamanın diğer bir özelliği de pek çok ikonik sanal kostümler kullanarak özçekimler yapabilmeniz. Kilidini açtığınız 3D karakterleri özçekimler içerisine dahil edebiliyorsunuz.

Star Wars: Uprising
Star Wars: Güç Uyanıyor'a gitmeden bu uygulamaları mutlaka görün

Kabam, Disney ve Lucasfilm ortaklığında hazırlanan RPG aksiyon oyunu Star Wars : Uprising,  Star Wars : Bölüm VI: Jedi'nin Dönüşü ile Star Wars : Güç Uyanıyor bölümleri arasında geçiyor. Oyundaki olaylar İmparator Palpatine'nin ölümünden sonra Anoat bölgesi, Hoth ve Cloud şehirlerinde geçiyor. Oyuncular Han Solo, Boba Fett, Smuggler, Bounty Hunter, Rebel Guerilla, Diplomat, Gambler gibi karakterleri seçebiliyor veya kendi karakterini oluşturabiliyor. Oyun uzak kamera açısından oynanıyor. 

Oyuncular karakterlerini çeşitli ekipman ve silahlarla donattıktan sonra görevlere doğru yol alıyor ve kendilerini geliştiriyor. Gerçek zamanlı olarak diğer oyuncularla bir ekip oluşturarak İmparatorluk'a karşı mücadele de verebiliyor. 

Star Wars: Galaxy Of Heroes

Star Wars: Güç Uyanıyor'a gitmeden bu uygulamaları mutlaka görün

Star Wars: Galaxy of Heroes oyunculara Star Wars evreninde sıra tabanlı bir RPG aksiyon mücadelesi sunuyor. Oyuncular ekibini oluşturduktan sonra Hoth, Bespin, Tatooine, Coruscant gibi ikonik mekanlarda mücadelelere girişiyor. 

Oyuna ilk olarak aydınlık tarafta başlıyorsunuz. Seçeceğiniz karakter sayısı da kısıtlı. Oyunda seviye geçtikçe mücadeleler şiddetleniyor ve karanlık taraf açılıyor. Bu tarafta da bir ekip oluşturarak bu kez aydınlık tarafa karşı mücadele ediyorsunuz. İlerleyiş esnasında pek çok önemli karakterin kilidini açtığınız için seçeneğiniz bol oluyor. Luke Skywalker, Chewbacca, Han Solo, Darth Vader gibi pek çok karakter mevcut. 

Angry Birds Star Wars II 

Star Wars: Güç Uyanıyor'a gitmeden bu uygulamaları mutlaka görün
 
Angry Birds'ün Star Wars evrenine daldığı ikinci oyun olan Angry Birds Star Wars II, ilk kez Karanlık veya Aydınlık taraftan birini seçerek başlamanıza imkan tanıyor. Oyunda bu taraflar; Force ve Pork Federation olarak isimlendirilmiş. 30'dan fazla oynanabilir karaktere sahip olan oyun, Telepod oyuncaklarını da destekliyor. 

LEGO Star Wars The Yoda Chronicles 

Star Wars: Güç Uyanıyor'a gitmeden bu uygulamaları mutlaka görün

Star Wars karakterlerinin Lego tasarımına dönüştüğü oyunda iki taraftan birisini seçerek oyuna başlıyorsunuz ve Yoda veya Darth Vader gözetimi altında savaşa atılıyorsunuz. 24 Lego Star Wars mini figürü ve 12 aracın yer aldığı oyunda uzayda it dalaşı yapıyor, AT-AT Walkers'lara meydan okuyor ve Star Destroyer'leri alaşağı ediyorsunuz.
Holocron'ları toplayarak yolunuza devam ettiğiniz oyunda kendi tarafınızı zafere ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Oyun birden fazla bölümden oluşuyor ve bölümler aralıklarla indirmeye sunuluyor. 


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1 Avatar
Pi 3 yıl
İsterseniz gözümün önüne Star var reklam panosu dikin yine gitmeyeceğim bu şeye.
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castraelectro 3 yıl
galaxy of heroes güzel oyun tavsiye ederim
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seven44 3 yıl
boş işler bunlar
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a_y_k_u_t 3 yıl
gezegeni yok etmek için basit silahlarla savaş olmayacak mı adamlar tek hareketler 6-7 gezegeni tuzla buz etti ayrıca kara delik silahı gibi bir şey yapılabilse bile kara delik kontrol edilemediği için kendini yok etme tehlikesi var sith mode off galaxy of heroes çok güzel oyun olmuş angry birdsü de uzun zaman sonra tekrar oynayabildim sıkılmadan :)
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esmerbuyucu 3 yıl
Işın kılıcına kurban ol sen

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ozbey08 3 yıl
star wars zaten tu kaka, sözde bilim kurgu film,ama ortaçağdan kalma silah olan kılıç kullanıyorlar. ışın kıcıcıymış uzaktan ateş eden silahlar varken yakın teknolojik kılıç olsada saçma yani. benim bilim kurgu filminde beklediğim silah ateş edince adamı atomlarına ayıracak. birisi bir gezegeni yok etmek istedimi öyle basit silahlarla savaş olmayacak gezegen yutucu karadelik silahı olmalı mesela.
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GenkaNuank 3 yıl
Birazdan gelir star wars tu kaka diyenler
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