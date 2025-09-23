Giriş
    Tayvanlılar TSMC’ye tepkili: ABD malı olacak

    Yonga dünyasında ülkelerine çok önemli bir avantaj sağlayan TSMC’nin yavaş yavaş ABD hegamonyası altına girmesi Tayvanlı vatandaşları da tedirgin ediyor.        

    TSMC Tam Boyutta Gör
    Özellikle Çin-Tayvan gerilimi ile birlikte döküm devi TSMC’nin önemi bir hayli ön plana çıktı. Yonga dünyasında yerini kaptırmak istemeyen ABD ise muhtemel Çin işgaline karşı TSMC’nin tesislerini kendi sınırları içerisine taşıması konusunda yoğun baskı yapıyor. 

    TSMC kime ait?

    Ağırlık üretimi Tayvan’da olsa da TSMC, ABD’ye önemli tesisler inşa ederek döküm konusunda iddialı hale gelmesini sağladı. Ülkelerinin sembolünün ABD’ye doğru geçiş yaptığını gören Tayvanlılar ise durumdan endişeli. 

    Tayvan’da yapılan bir anket Tayvanlıların %50’sinin TSMC’nin “Amerika’nın TSMC’si” haline gelmesinden kaygı duyduğunu ortaya koydu. Hatta bazı uzmanlar bunun gerçekleşmeye başladığını belirtiyor. Tayvanlı akademisyenler, özellikle ileri seviye üretim süreçleri ve paketleme teknolojilerinin ABD’ye kaydırılmasının, Tayvan’ın stratejik önemini azaltabileceğini vurguluyor.

    TSMC’nin en büyük müşterileri arasında Qualcomm, Apple ve Broadcom gibi Amerikan devleri bulunuyor. Bu nedenle hükümet, yüksek teknolojiyi eve döndürme stratejisi kapsamında TSMC’yi ABD’de üretime zorunlu bir aktör olarak görüyor.

    Buna karşın şirketin en kritik Ar-Ge çalışmaları ve ileri seviye (N2 gibi) süreçler üzerindeki üretim kapasitesi hâlâ Tayvan’da bulunuyor. Bu da, şirketin kritik teknolojiyi ada dışına çıkarmamaya çalıştığını gösteriyor.

