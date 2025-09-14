Gemini, ChatGPT'yi geride bırakarak App Store'da zirveye yerleşti

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google Gemini, Türkiye’de de OpenAI’ın ChatGPT'si ve Elon Musk'ın Grok'u gibi rakiplerini geride bırakarak Apple App Store’da en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu. Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis, sosyal medyada Gemini ekibini överek bunun sadece bir başlangıç olduğunu söyledi.

Google, Gemini yapay zekasına devrimsel görsel yetenekler ekledi 2 hf. önce eklendi

Nano Banana viral oldu

Gemini yapay zekanın yükselişi, kullanıcıların fotoğrafları oldukça gerçekçi üç boyutlu figürlere dönüştürebildiği “Nano Banana” sosyal medya trendine bağlanıyor. Bu trend, kullanıcıların ilgisini çekmekle kalmadı, aynı zamanda Google Gemini’ı sohbet robotu pazarında güçlü bir oyuncu konumuna getirdi.

Gemini uygulamasına entegre edilen Nano Banana aracı, kullanıcıların olağanüstü hız ve doğrulukla görseller oluşturmalarına veya düzenlemelerine olanak tanıyor. Bu araçla şimdiye kadar 200 milyondan fazla görsel oluşturulduğu ve düzenlendiği biliniyor. Kullanıcılar, kendilerini aksiyon figürlerine dönüştürmek, farklı dönemlerde görünmek ve ünlü sanat eserlerine bürünmek gibi çeşitli yaratıcı komutlarla denemeler yaptı. Bu viral trendler, aracın çok yönlülüğünü gözler önüne serdi ve sosyal medyada yaygın olarak paylaşıldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: