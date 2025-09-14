Gemini, ChatGPT'yi geride bırakarak App Store'da zirveye yerleşti

Nano Banana viral oldu
Gemini yapay zekanın yükselişi, kullanıcıların fotoğrafları oldukça gerçekçi üç boyutlu figürlere dönüştürebildiği “Nano Banana” sosyal medya trendine bağlanıyor. Bu trend, kullanıcıların ilgisini çekmekle kalmadı, aynı zamanda Google Gemini’ı sohbet robotu pazarında güçlü bir oyuncu konumuna getirdi.
Gemini uygulamasına entegre edilen Nano Banana aracı, kullanıcıların olağanüstü hız ve doğrulukla görseller oluşturmalarına veya düzenlemelerine olanak tanıyor. Bu araçla şimdiye kadar 200 milyondan fazla görsel oluşturulduğu ve düzenlendiği biliniyor. Kullanıcılar, kendilerini aksiyon figürlerine dönüştürmek, farklı dönemlerde görünmek ve ünlü sanat eserlerine bürünmek gibi çeşitli yaratıcı komutlarla denemeler yaptı. Bu viral trendler, aracın çok yönlülüğünü gözler önüne serdi ve sosyal medyada yaygın olarak paylaşıldı.
hayret vagbotlar çamur atmamış...