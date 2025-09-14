Giriş
    Gemini, ChatGPT'yi geride bırakarak App Store'da zirveye yerleşti

    Google DeepMind tarafından geliştirilen sohbet robotu Google Gemini, Apple App Store'un ücretsiz uygulamalar listesinde ChatGPT ve Grok'u geride bırakarak zirveye ulaştı.

    Google Gemini Türkiye App Store'da en çok indirilen uygulama Tam Boyutta Gör
    Google Gemini, Türkiye’de de OpenAI’ın ChatGPT'si ve Elon Musk'ın Grok'u gibi rakiplerini geride bırakarak Apple App Store’da en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu. Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis, sosyal medyada Gemini ekibini överek bunun sadece bir başlangıç olduğunu söyledi.

    Nano Banana viral oldu

    Gemini yapay zekanın yükselişi, kullanıcıların fotoğrafları oldukça gerçekçi üç boyutlu figürlere dönüştürebildiği “Nano Banana” sosyal medya trendine bağlanıyor. Bu trend, kullanıcıların ilgisini çekmekle kalmadı, aynı zamanda Google Gemini’ı sohbet robotu pazarında güçlü bir oyuncu konumuna getirdi.

    Gemini uygulamasına entegre edilen Nano Banana aracı, kullanıcıların olağanüstü hız ve doğrulukla görseller oluşturmalarına veya düzenlemelerine olanak tanıyor. Bu araçla şimdiye kadar 200 milyondan fazla görsel oluşturulduğu ve düzenlendiği biliniyor. Kullanıcılar, kendilerini aksiyon figürlerine dönüştürmek, farklı dönemlerde görünmek ve ünlü sanat eserlerine bürünmek gibi çeşitli yaratıcı komutlarla denemeler yaptı. Bu viral trendler, aracın çok yönlülüğünü gözler önüne serdi ve sosyal medyada yaygın olarak paylaşıldı.

    Kaynakça https://apps.apple.com/tr/charts/iphone/top-free-apps/36 https://economictimes.indiatimes.com/tech/technology/nano-banana-takes-google-gemini-to-the-top-of-apple-app-store-charts/articleshow/123882436.cms
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

