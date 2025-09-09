Gizlilik odaklı mesajlaşma uygulaması Signal'e yedekleme özelliği geldi

Tam Boyutta Gör Signal, kullanıcıların uzun zamandır talep ettiği bir özelliği duyurdu; Sohbetlerin, belgelerin, fotoğrafların ve daha fazlasının yedeklenmesi. Signal, güvenli yedeklemeler olarak adlandırılan özelliğin ilk olarak Android kullanıcıları için beta sürümünde kullanıma sunulacağını duyurdu.

Sıkıştırılmış 100MB depolama alanı, 45 gün sınırlaması

Signal'a göre güvenli yedekleme uçtan uca şifreleniyor ve kullanıcılara ücretsiz/ücretli yedekleme seçeneği sunuluyor. Ücretsiz sürümde son 45 gün içinde paylaşılmış fotoğraflar, GIF'ler, dosyalar, ekler ve mesajlar yedeklenebiliyor. Ayrıca mesaj ve medyalar için 100 MB mesaj depolama alanı veriliyor. Signal, mesajların sıkıştırıldıkta sonra saklandığını ve 100MB’ın uygulamayı sık kullananlar için bile yeterli olacağını belirtiyor. Kullanıcıların 45 günden daha eski mesajlarını yedekleyebilmesi için aylık 2 dolar karşılığında ücretli aboneliğe geçmeleri gerekiyor.

Signal, kullanıcıların aldıkları yedeğin şifresini çözmelerine olanak tanıyan, PIN kodundan farklı 64 karakterlik kurtarma anahtarı veriyor. Signal, bunu kullanıcıların bir parola yöneticisinde saklamalarını veya not almalarını öneriyor. Bu anahtar, mesajlara erişebilmenin tek yolu; kaybolduğunda, tüm mesajlar da gitmiş oluyor.

