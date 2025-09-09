Gizlilik odaklı mesajlaşma uygulaması Signal'e yedekleme özelliği geldi

Sıkıştırılmış 100MB depolama alanı, 45 gün sınırlaması
Signal'a göre güvenli yedekleme uçtan uca şifreleniyor ve kullanıcılara ücretsiz/ücretli yedekleme seçeneği sunuluyor. Ücretsiz sürümde son 45 gün içinde paylaşılmış fotoğraflar, GIF'ler, dosyalar, ekler ve mesajlar yedeklenebiliyor. Ayrıca mesaj ve medyalar için 100 MB mesaj depolama alanı veriliyor. Signal, mesajların sıkıştırıldıkta sonra saklandığını ve 100MB’ın uygulamayı sık kullananlar için bile yeterli olacağını belirtiyor. Kullanıcıların 45 günden daha eski mesajlarını yedekleyebilmesi için aylık 2 dolar karşılığında ücretli aboneliğe geçmeleri gerekiyor.
Signal, kullanıcıların aldıkları yedeğin şifresini çözmelerine olanak tanıyan, PIN kodundan farklı 64 karakterlik kurtarma anahtarı veriyor. Signal, bunu kullanıcıların bir parola yöneticisinde saklamalarını veya not almalarını öneriyor. Bu anahtar, mesajlara erişebilmenin tek yolu; kaybolduğunda, tüm mesajlar da gitmiş oluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
