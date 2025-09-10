Giriş
    Spotify, kayıpsız ses kalitesini sunmaya başladı: Premium'a özel ve Türkiye'de yok!

    Spotify, yıllarca süren bekleyişin ardından nihayet yüksek kalitede, kayıpsız müzik dinleme desteğini sunmaya başlıyor. Kayıpsız ses seçeneği, Premium abonelere özel olacak.

    spotify kayıpsız ses özelliği sunuldu Tam Boyutta Gör
    Spotify, yıllar süren gecikmenin ardından Premium abonelerine kayıpsız ses seçeneğini getirdi. İlk olarak 2021'de vadedilen bu özellik, Amerika, İngiltere, Avustralya ve Almanya dahil olmak üzere 50 ülkede kademeli olarak kullanıma sunulacak.

    Spotify Premium kullanıcıları, özellik kullanıma sunulduğunda uygulama içi bildirim alacak ve medya kalitesi ayarlarından etkinleştirebilecek. Yüksek kaliteli ses akışı sırasında Şu Anda Çalınan çubuğunda kayıpsız simgesi de gösterilecek. Spotify, neredeyse tüm şarkıların kayıpsız olarak ve açıkça "Kayıpsız" sembolüyle sunulacağını belirtiyor.

    Spotify, kayıpsız sesi rakiplerine göre biraz daha düşük kalitede sunuyor; 24 bit/44.1 kHz FLAC dosyalarını destekliyor. Buna karşın, Apple Music, 24 bit/192 kHz'e kadar sunuyor. Kayıpsız kalite, başlangıçta Sony, Bose, Samsung ve Sennheiser cihazları dahil olmak üzere uyumlu donanımlar için bağlantı seçicide de görünecek.

    Spotify kayıpsız ses nasıl açılır?

    spotify kayıpsız ses özelliğini açma Tam Boyutta Gör

    1. Spotify uygulamasını açın
    2. Profil simgenize dokunun
    3. Ayarlar’a girin
    4. Medya kalitesini açın
    5. Kayıpsız kaliteye geçin

    Kayıpsız seçeneği, Ekim ayına kadar 50'den fazla ülkeye kademeli olarak açılacak. Şu anda Avustralya, Avusturya, Çekya, Danimarka, Almanya, Japonya, Yeni Zelanda, Hollanda, Portekiz, İsveç, Amerika ve İngiltere'deki premium abonelere açık.

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    Profil resmi
    venomboy_85 8 saat önce

    fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi

    U
    UrTR 1 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 1 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 1 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

