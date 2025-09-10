Spotify, kayıpsız ses kalitesini sunmaya başladı: Premium'a özel ve Türkiye'de yok!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Spotify, yıllar süren gecikmenin ardından Premium abonelerine kayıpsız ses seçeneğini getirdi. İlk olarak 2021'de vadedilen bu özellik, Amerika, İngiltere, Avustralya ve Almanya dahil olmak üzere 50 ülkede kademeli olarak kullanıma sunulacak.

Spotify Premium kullanıcıları, özellik kullanıma sunulduğunda uygulama içi bildirim alacak ve medya kalitesi ayarlarından etkinleştirebilecek. Yüksek kaliteli ses akışı sırasında Şu Anda Çalınan çubuğunda kayıpsız simgesi de gösterilecek. Spotify, neredeyse tüm şarkıların kayıpsız olarak ve açıkça "Kayıpsız" sembolüyle sunulacağını belirtiyor.

Spotify, kayıpsız sesi rakiplerine göre biraz daha düşük kalitede sunuyor; 24 bit/44.1 kHz FLAC dosyalarını destekliyor. Buna karşın, Apple Music, 24 bit/192 kHz'e kadar sunuyor. Kayıpsız kalite, başlangıçta Sony, Bose, Samsung ve Sennheiser cihazları dahil olmak üzere uyumlu donanımlar için bağlantı seçicide de görünecek.

Spotify kayıpsız ses nasıl açılır?

Spotify uygulamasını açın Profil simgenize dokunun Ayarlar’a girin Medya kalitesini açın Kayıpsız kaliteye geçin

Kayıpsız seçeneği, Ekim ayına kadar 50'den fazla ülkeye kademeli olarak açılacak. Şu anda Avustralya, Avusturya, Çekya, Danimarka, Almanya, Japonya, Yeni Zelanda, Hollanda, Portekiz, İsveç, Amerika ve İngiltere'deki premium abonelere açık.

