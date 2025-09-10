Spotify, kayıpsız ses kalitesini sunmaya başladı: Premium'a özel ve Türkiye'de yok!

Spotify Premium kullanıcıları, özellik kullanıma sunulduğunda uygulama içi bildirim alacak ve medya kalitesi ayarlarından etkinleştirebilecek. Yüksek kaliteli ses akışı sırasında Şu Anda Çalınan çubuğunda kayıpsız simgesi de gösterilecek. Spotify, neredeyse tüm şarkıların kayıpsız olarak ve açıkça "Kayıpsız" sembolüyle sunulacağını belirtiyor.
Spotify, kayıpsız sesi rakiplerine göre biraz daha düşük kalitede sunuyor; 24 bit/44.1 kHz FLAC dosyalarını destekliyor. Buna karşın, Apple Music, 24 bit/192 kHz'e kadar sunuyor. Kayıpsız kalite, başlangıçta Sony, Bose, Samsung ve Sennheiser cihazları dahil olmak üzere uyumlu donanımlar için bağlantı seçicide de görünecek.
Spotify kayıpsız ses nasıl açılır?
- Spotify uygulamasını açın
- Profil simgenize dokunun
- Ayarlar’a girin
- Medya kalitesini açın
- Kayıpsız kaliteye geçin
Kayıpsız seçeneği, Ekim ayına kadar 50'den fazla ülkeye kademeli olarak açılacak. Şu anda Avustralya, Avusturya, Çekya, Danimarka, Almanya, Japonya, Yeni Zelanda, Hollanda, Portekiz, İsveç, Amerika ve İngiltere'deki premium abonelere açık.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
