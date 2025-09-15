Ücretsiz Spotify kullanıcıları artık istedikleri şarkıyı çalabilecek

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Spotify, ücretli abonelere kayıpsız ses desteğini sunmaya başlarken, aynı zamanda ücretsiz kullanıcıların da artık istedikleri şarkıyı arayıp çalabilmelerine ve paylaşabilmelerine imkan tanıyacağını duyurdu. Daha önce bunun için Premium aboneliğe sahip olmak gerekiyordu.

Spotify bu hamleyle ücretsiz sürümündeki en can sıkıcı kısıtlamalardan birini ortadan kaldırıyor. Daha önce ücretsiz kullanıcılar, seçtikleri şarkı veya albümü açtıklarında doğrudan o parçayı dinleyemiyor, bunun yerine karışık çalma modunda farklı şarkılarla karşılaşıyorlardı. Kullanıcılar istedikleri parçaya ulaşabilmek için defalarca şarkı atlamak zorunda kalıyorlardı ve atlama hakkı da saatte altı ile sınırlıydı.

Ancak sadece bir parçayla kısıtlı olacak

Yeni düzenleme sayesinde artık ücretsiz kullanıcılar istedikleri şarkıyı seçip çalabilecek. Yine de bazı sınırlamalar sürüyor. Ücretsiz kullanıcılar sadece bir parçayı tam olarak dinleyebiliyor, ardından uygulama tekrar karışık çalmaya geçiyor. Ayrıca, günlük ne kadar süre boyunca şarkı seçerek dinlenebileceği ile ilgili açıklanmayan bir sınırın olduğu belirtiliyor.

Ücretsiz kullanımda reklamlar yer almaya devam edecek. Spotify bu güncellemeyle, dinleyicilerin belirli bir şarkıyı açmak için YouTube gibi rakip platformlara yönelmesini engellemeyi amaçlıyor. Bu yenilik ayrıca, Spotify'ın kullanıcıların çevrimiçi müzik bağlantıları paylaşmalarını sağlama isteğine de katkıda bulunuyor; çünkü daha önce, ödeme yapmayan kullanıcılar, arkadaşlarının sosyal medya platformlarında paylaştığı şarkıları anında dinleyemiyordu.

