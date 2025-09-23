Giriş
    WhatsApp'a mesaj çeviri özelliği geldi: Türkçe de destekleniyor

    WhatsApp, iPhone ve Android kullanıcıları için mesaj çevirisi özelliğini kullanıma sundu. Ancak Türkçe desteği şimdilik sadece iPhone kullanıcıları için sunuluyor.

    WhatsApp'a mesaj çeviri özelliği geldi: Türkçe de destekleniyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, iPhone ve Android kullanıcıları için "Mesaj Çevirileri" özelliğini kademeli olarak sunmaya başladı. Bu özellikle birlikte hem bire bir sohbetlerde, hem gruplarda hem de Kanal güncellemelerinde gelen mesajlar, tercih edilen dile çevrilebiliyor. Kullanıcılar bir mesaja uzun basıp “Çevir” seçeneğini seçerek, mesajın hangi dilden hangi dile çevrileceğini belirleyebiliyor.

    Türkçe desteği şimdilik iOS'te sunuluyor

    Başlangıçta Android tarafında İngilizce, İspanyolca, Hintçe, Portekizce, Rusça ve Arapça dilleri destekleniyor. iPhone kullanıcıları ise ilk günden itibaren aralarında Türkçe'nin de olduğu 19’dan fazla dilde çeviri yapabilecek. Ayrıca Android kullanıcıları, tüm sohbetler için otomatik çeviri seçeneğiyle gelen her mesajın çevrilmesini sağlayabiliyor.

    WhatsApp, çevirilerin cihaz üzerinde gerçekleştiğini, bu sayede mesaj gizliliğinin korunduğunu belirtiyor. Çeviri için cihaza ilgili dilin paketi yükleniyor. WhatsApp'ın web sürümünde veya Windows uygulamasında mesaj çevirilerinin ne zaman destekleneceği ise bilinmiyor.

