WhatsApp'a mesaj çeviri özelliği geldi: Türkçe de destekleniyor

Türkçe desteği şimdilik iOS'te sunuluyor
Başlangıçta Android tarafında İngilizce, İspanyolca, Hintçe, Portekizce, Rusça ve Arapça dilleri destekleniyor. iPhone kullanıcıları ise ilk günden itibaren aralarında Türkçe'nin de olduğu 19’dan fazla dilde çeviri yapabilecek. Ayrıca Android kullanıcıları, tüm sohbetler için otomatik çeviri seçeneğiyle gelen her mesajın çevrilmesini sağlayabiliyor.
WhatsApp, çevirilerin cihaz üzerinde gerçekleştiğini, bu sayede mesaj gizliliğinin korunduğunu belirtiyor. Çeviri için cihaza ilgili dilin paketi yükleniyor. WhatsApp'ın web sürümünde veya Windows uygulamasında mesaj çevirilerinin ne zaman destekleneceği ise bilinmiyor.