YouTube'da izlenme sayıları neden düştü? Resmi açıklama geldi

Tam Boyutta Gör Reklam engelleme komut dosyalarındaki hataların YouTube'da sorunlara yol açtığı durumlar oldu. Bu hafta yayınlanan yeni destek makalesine göre, reklam engelleyicilerin YouTube görüntüleme sayacını da etkilediği anlaşılıyor. Google, farklı içerik üreticilerinin çeşitli videolarında görülen izlenme sayılarındaki düşüşü öncelikli olarak içerik engelleyicilere bağlıyor.

YouTube, reklam engelleyicilerin görüntüleme sayısı ölçümlerini hatalı hale getirdiğini, bu nedenle de trafikte daha büyük dalgalanmalara yol açtığını belirtiyor: “Reklam engelleyiciler ve diğer eklentiler, bildirilen izlenme sayılarının doğruluğunu etkileyebiliyor. İzleyici kitlesi bu tür araçları kullananların çoğunlukta olduğu kanallar, bu araçlara gelen güncellemelerle birlikte trafik verilerinde daha fazla dalgalanma görebiliyor.”

YouTube, bir kanalın izlenme sayılarındaki düşüşün tek nedeninin reklam engelleyiciler olmadığını da belirtiyor. Örneğin; çok yüksek görüntüleme sayılarına ulaşan bir kanalın dengeleme için bir düşüş görebileceğini veya Ağustos ayında videoların normalden daha az izlenmesinin her yıl tekrarlayan bir durum olduğunu belirtiyor. Tabii ki rekabet de var; izleyicinin başka videolara, kanallara veya konulara yönelmesi olası.

