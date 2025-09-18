Giriş
    YouTube'da izlenme sayıları neden düştü? Resmi açıklama geldi

    Son bir aydır birçok YouTuber, videolarının izlenme sayılarında büyük düşüşler olduğunu bildiriyor. YouTube, reklam engelleyicilerin bu duruma neden olabileceğini söylüyor.

    youtube izlenme sayılarında düşüş reklam engelleme Tam Boyutta Gör
    Reklam engelleme komut dosyalarındaki hataların YouTube'da sorunlara yol açtığı durumlar oldu. Bu hafta yayınlanan yeni destek makalesine göre, reklam engelleyicilerin YouTube görüntüleme sayacını da etkilediği anlaşılıyor. Google, farklı içerik üreticilerinin çeşitli videolarında görülen izlenme sayılarındaki düşüşü öncelikli olarak içerik engelleyicilere bağlıyor.

    YouTube, reklam engelleyicilerin görüntüleme sayısı ölçümlerini hatalı hale getirdiğini, bu nedenle de trafikte daha büyük dalgalanmalara yol açtığını belirtiyor: “Reklam engelleyiciler ve diğer eklentiler, bildirilen izlenme sayılarının doğruluğunu etkileyebiliyor. İzleyici kitlesi bu tür araçları kullananların çoğunlukta olduğu kanallar, bu araçlara gelen güncellemelerle birlikte trafik verilerinde daha fazla dalgalanma görebiliyor.

    YouTube, bir kanalın izlenme sayılarındaki düşüşün tek nedeninin reklam engelleyiciler olmadığını da belirtiyor. Örneğin; çok yüksek görüntüleme sayılarına ulaşan bir kanalın dengeleme için bir düşüş görebileceğini veya Ağustos ayında videoların normalden daha az izlenmesinin her yıl tekrarlayan bir durum olduğunu belirtiyor. Tabii ki rekabet de var; izleyicinin başka videolara, kanallara veya konulara yönelmesi olası.

    Kaynakça https://support.google.com/youtube/thread/373195597 https://9to5google.com/2025/09/16/youtube-lower-view-counts-ad-blockers/
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    B
    beyinsis 23 saat önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

