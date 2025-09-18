YouTube'da izlenme sayıları neden düştü? Resmi açıklama geldi

YouTube, reklam engelleyicilerin görüntüleme sayısı ölçümlerini hatalı hale getirdiğini, bu nedenle de trafikte daha büyük dalgalanmalara yol açtığını belirtiyor: “Reklam engelleyiciler ve diğer eklentiler, bildirilen izlenme sayılarının doğruluğunu etkileyebiliyor. İzleyici kitlesi bu tür araçları kullananların çoğunlukta olduğu kanallar, bu araçlara gelen güncellemelerle birlikte trafik verilerinde daha fazla dalgalanma görebiliyor.”
YouTube, bir kanalın izlenme sayılarındaki düşüşün tek nedeninin reklam engelleyiciler olmadığını da belirtiyor. Örneğin; çok yüksek görüntüleme sayılarına ulaşan bir kanalın dengeleme için bir düşüş görebileceğini veya Ağustos ayında videoların normalden daha az izlenmesinin her yıl tekrarlanan bir durum olduğunu belirtiyor. Tabii ki rekabet de var; izleyicinin başka videolara, kanallara veya konulara yönelmesi olası.Kaynakça https://support.google.com/youtube/thread/373195597 https://9to5google.com/2025/09/16/youtube-lower-view-counts-ad-blockers/
