    WhatsApp, mesaj hatırlatma özelliğini kullanıma sunmaya başladı

    WhatsApp, bir süredir kullanıcıların gelen mesajlar için hatırlatıcı ayarlamasına olanak tanıyan bir özelliği test ediyor. Mesaj hatırlatıcı, ilk olarak iOS platformuna sunuldu.

    whatsapp mesaj hatırlatma bildirimleri Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, birkaç hafta önce kullanıcıların gelen mesajlar için hatırlatıcı ayarlamasına olanak tanıyan bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik artık yayında. Peki, WhatsApp mesaj hatırlatma özelliği nasıl çalışıyor?

    WhatsApp mesaj hatırlatıcı özelliği nasıl kullanılacak?

    İster birebir sohbette ister grup sohbetinde olsun, herhangi bir mesaj için hatırlatıcı ayarlayabiliyorsunuz. WhatsApp, 1 dakikadan 1 güne kadar önceden ayarlanmış zamanlayıcıların yanı sıra, belirli bir tarih ve saat seçmenize olanak tanıyan özel bir seçenek sunuyor. Hatırlatıcı ayarlandığında WhatsApp, mesaj balonunda küçük bir zil simgesi gösteriyor.

    Planlanan hatırlatıcı zamanı geldiğinde, yeni bir mesaj gibi görünen ancak "Hatırlatma" etiketi içeren bir bildirim gösteriliyor. Bu, yeni bir mesaj değil, sizin oluşturduğunuz yeniden görünen bir uyarı olduğunu bilmenizi sağlıyor. Bildirim gösterildikten sonra WhatsApp, hatırlatıcıyı otomatik olarak siliyor.

    Bu özelliği ilk deneyenlerden biri olan WABetaInfo'ya göre, WhatsApp hatırlatıcıları tamamen cihaz üzerinde işleniyor. Sohbetteki başka hiç kimse bunları göremiyor, WhatsApp’ın kendisi de hatırlatıcı içeriğine erişemiyor.

    WhatsApp, bu özelliği ilk olarak iOS kullanıcılarına 25.25.74 sürümüyle sundu, önümüzdeki haftalarda daha geniş bir kitleye sunacak.

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    B
    beyinsis 23 saat önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

