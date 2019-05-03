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Honor 20 Pro görselleri sızdırıldı

Honor 20 serisi kamera tarafına odaklanırken özçekim konusunda öne çıkıyor. Serideki 3 farklı modelde de ön kamera çözünürlüğü ilgi çekecek seviyede tutulmuş.
2 hf.
6,1b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin bu ay içerisinde tanıtmasını beklediğimiz yeni Honor 20 serisi detaylanmaya devam ediyor. Sızdırılan görseller Huawei P20 Pro modelinde delikli çentik tasarımının yer alacağını gösteriyor.

Honor 20 Pro özellikleri

6.5 inçlik OLED ekrana sahip olan Honor 20 Pro modelinde sol üst delikli çentik tasarımı dikkat çekiyor. Aslında çekmiyor diyebiliriz zira firma farklı duvar kağıtları kullanarak deliği gözlerden saklamayı başarmış.

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Parmak izi okuyucu ekrana entegre edilirken SIM kart tepsisi de yan kısma kaydırılmış. Arka kısımda 40MP çözünürlüğünde Sony IMX600 ana sensör yer alıyor. Yanında derinlik kamerası, periskopik telefoto kamera ve 3D ToF derinlik sensörü bulunuyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde.

Kirin 980 ile güncel amiral gemilerine kafa tutan modelde 8GB RAM desteği bulunacak. Bununla birlikte batarya kapasitesi ve hızlı şarj desteği konusunda bir bilgi bulunmuyor.

Honor 20 özellikleri

Honor 20 modeli biraz daha küçük yapıya sahip olacak. 6.1 inçlik OLED ekranda yine parmak izi okuyucu yer alıyor ve delikli çentik tasarımı mevcut. Kirin 980 yonga seti yanında 6GB RAM seçeneği sunulmuş. 3650mAh kapasiteli batarya 22W hızlı şarj ile destekleniyor.

Honor 20 Lite özellikleri

Honor 20 Lite serinin bütçe dostu modeli olacak Honor 20i modelini temel alacak. 6.21 inçlik U çentikli LCD ekran, Kirin 710 yonga seti, 4GB/6GB RAM, 24MP+8MP+2MP çözünürlüğünde üçlü kamera, 32MP çözünürlüğünde ön kamera, 3400mAh kapasiteli batarya şeklinde tahmini özellikler mevcut. 21 Mayıs itibariyle görücüye çıkacak olan yeni serinin fiyatı bilinmiyor.

 

https://www.gizmochina.com/2019/05/03/honor-20-pro-images-leaked-to-reveal-punch-hole-display-design/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bloodin 2 hf.
Ülkemize de P30'da izlenen düşük fiyat politikasıyla gelmesi dileğiyle diycem ama ÖTV izin vermeyecek...
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